Бизнес с детства: как зарабатывают самаркандские школьники
© Sputnik / Малика АбайдулинаКак зарабатывают школьники из Каттакургана
© Sputnik / Малика Абайдулина
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Аксессуары из бисера, деревянные поделки, модные стрижки — учеников в одной из школ Каттакургана учат монетизировать собственный труд.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В то время, как в школах Узбекистана внедряют систему профессиональной подготовки, учащиеся специализированной школы №11 города Каттакургана Самаркандской области уже вовсю зарабатывают, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Малика АбайдулинаКак зарабатывают школьники из Каттакургана
Как зарабатывают школьники из Каттакургана
© Sputnik / Малика Абайдулина
Одиннадцатиклассник Улугбек вместе с одноклассниками в свободное от учебы время делает стрижки в школьной парикмахерской, 15-летняя Ситора и ее ровесницы шьют на заказ фартуки, а ученики 10-го класса изготавливают домашнюю утварь из дерева. Работы учеников расходятся на "ура". Особенно большим спросом пользуются дамские сумочки, галстуки, которые девочки плетут из бисера.
© Sputnik / Малика АбайдулинаКак зарабатывают школьники из Каттакургана
Как зарабатывают школьники из Каттакургана
© Sputnik / Малика Абайдулина
По словам директора школы Озоды Салимовой, галстуками заинтересовалась даже городская администрация, заказав полсотни таких изделий.
Педагоги учат ребят как ремеслу, так и оформлению готовой продукции, благодаря чему все изделия продаются в специальной красочной упаковке.
"Наша задача не только обучить их профессиональным навыкам, но и показать, что выбранная ими профессия может приносить неплохой доход. Например, далеко не каждый современный подросток заинтересуется столярным делом. Наш же педагог сумел увлечь ребят работами из дерева. Обучение профессиональным навыкам устроено таким образом, что ни одна работа ученика не остается без внимания. На уроках "технологии" девочки шьют фартуки, которые, в свою очередь, покупают мальчики для занятий столярным ремеслом. Школьницы и не только приобретают скалки для теста, разделочные доски, которые мастерят мальчики. Продается все это за небольшую сумму, с учетом стоимости расходного материала", — отмечает Озода Салимова.
Не сидят без дела и ребята, обучающиеся парикмахерскому искусству. Постричься за 10-15 тысяч сумов сюда спешат не только учащиеся этой школы, но и соседних учебных заведений.
© Sputnik / Малика АбайдулинаКак зарабатывают школьники из Каттакургана
Как зарабатывают школьники из Каттакургана
© Sputnik / Малика Абайдулина
Родители учеников благодарны школе и гордятся детьми, которые получают в учебном заведении не только знания, но и бесценный опыт.
© Sputnik / Малика АбайдулинаКак зарабатывают школьники из Каттакургана
Как зарабатывают школьники из Каттакургана
© Sputnik / Малика Абайдулина
"Мать одной из наших старшеклассниц расплакалась, когда ее дочь принесла свой первый заработок — 500 тысяч сумов. Деньги небольшие, но все же приятно", — подчеркивает директор.
© Sputnik / Малика АбайдулинаКак зарабатывают школьники из Каттакургана
Как зарабатывают школьники из Каттакургана
© Sputnik / Малика Абайдулина
В целом, данная школа является одной из показательных в регионе.