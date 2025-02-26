https://uz.sputniknews.ru/20250226/kak-zarabatyvayut-samarkandskie-shkolniki-48132414.html

Бизнес с детства: как зарабатывают самаркандские школьники

Бизнес с детства: как зарабатывают самаркандские школьники

Sputnik Узбекистан

Аксессуары из бисера, деревянные поделки, модные стрижки – как учеников в одной из школ Каттакургана учат монетизировать собственный труд.

2025-02-26T15:00+0500

2025-02-26T15:00+0500

2025-02-26T15:00+0500

эксклюзив

узбекистан

самаркандская область

школа

бизнес

школьники

профессия

общество

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В то время, как в школах Узбекистана внедряют систему профессиональной подготовки, учащиеся специализированной школы №11 города Каттакургана Самаркандской области уже вовсю зарабатывают, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Одиннадцатиклассник Улугбек вместе с одноклассниками в свободное от учебы время делает стрижки в школьной парикмахерской, 15-летняя Ситора и ее ровесницы шьют на заказ фартуки, а ученики 10-го класса изготавливают домашнюю утварь из дерева. Работы учеников расходятся на "ура". Особенно большим спросом пользуются дамские сумочки, галстуки, которые девочки плетут из бисера.По словам директора школы Озоды Салимовой, галстуками заинтересовалась даже городская администрация, заказав полсотни таких изделий.Педагоги учат ребят как ремеслу, так и оформлению готовой продукции, благодаря чему все изделия продаются в специальной красочной упаковке.Не сидят без дела и ребята, обучающиеся парикмахерскому искусству. Постричься за 10-15 тысяч сумов сюда спешат не только учащиеся этой школы, но и соседних учебных заведений.Родители учеников благодарны школе и гордятся детьми, которые получают в учебном заведении не только знания, но и бесценный опыт.В целом, данная школа является одной из показательных в регионе.

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