Совещание с Мирзиёевым: какие перемены ждут Сырдарьинскую область
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены планы по развитию экономики Сырдарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
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До 1 июля текущего года завершат работы по бесперебойному обеспечению Гулистана питьевой водой.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, участники которого обсудили планы развития экономики, увеличения числа рабочих мест и привлечения инвестиций в Сырдарьинской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Как отмечалось, доля сектора услуг в экономике региона остается самой низкой по республике. Уровень бедности превышает 11%, число безработных достигает 22 тыс. человек.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены планы по развитию экономики Сырдарьинской области
Рассмотрены планы по развитию экономики Сырдарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Озвученные предложения предусматривают увеличение объемов инвестиций и улучшение бизнес-среды в Сырдарьинской области, сокращение уровня бедности, а также эффективное использование транзитного потенциала региона.
"В частности, планируется организовать промышленные зоны общей площадью почти 900 гектаров. Это позволит привлечь 5 миллиардов долларов инвестиций и создать более 20 тысяч новых рабочих мест. Проекты будут размещены в Сырдарье, Ширине, Баявуте, Хавасте, Мирзаабаде, Гулистане, Акалтыне и Сардобе", — говорится в сообщении.
Географически область расположена в центральной части Узбекистана, здесь пересекаются международные автомагистрали М-39, М-34, А-373 и А-376, по которым проезжают 311 тыс. транспортных средств в сутки. Предприниматели готовы открыть сотни точек торговли и сервиса вдоль этих дорог.
"В целом запланировано создание 500 тысяч квадратных метров торгово-сервисных площадей, что обеспечит занятость 50 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Также в Сырдарьинской области:
расширят площади под картофель, лук, малину, смородину и вишню;
за приусадебными участками, окраинами полей и примыкающим к каналам участками общей площадью 38 тыс. гектаров закрепят перерабатывающие предприятия и экспортеров;
в восьми районах области 25 тысяч гектаров земель с низкой рентабельностью выделят под выращивание риса;
рисоводческим хозяйствам разрешат экспортировать 50% урожая.
В регионе насчитывается более тысячи домов, построенных более 50 лет назад. В рамках программы реновации на их месте планируют возвести современные жилые комплексы общей вместимостью 15 тыс. квартир. Предварительно изучат положительный опыт города Маргилана и Дустликского района.
Для обеспечения доступности нового жилья девелоперам предоставят налоговые и таможенные льготы. На модернизацию дорог, электросетей, жилищного фонда, ирригационной инфраструктуры, обновление детских садов, школ и других социальных объектов области направят $100 млн.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены планы по развитию экономики Сырдарьинской области
Рассмотрены планы по развитию экономики Сырдарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поручил выделить необходимые средства и завершить до 1 июля текущего года работы по бесперебойному обеспечению города Гулистана питьевой водой. Также он одобрил предложения по расширению территории городов Гулистана и Ширина для ускорения процессов урбанизации.
В целом благодаря запланированным мерам, в текущем году в Сырдарьинскую область планируют привлечь $2 млрд инвестиций, довести объем экспорта до $500 млн. Ожидают, что в результате будет создано более 16 тыс. новых рабочих мест, а уровень бедности снизится до 7,4%.