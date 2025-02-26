https://uz.sputniknews.ru/20250226/kakie-peremeny-jdut-syrdarinskuyu-oblast-48124651.html

Совещание с Мирзиёевым: какие перемены ждут Сырдарьинскую область

Совещание с Мирзиёевым: какие перемены ждут Сырдарьинскую область

Sputnik Узбекистан

До 1 июля текущего года завершат работы по бесперебойному обеспечению Гулистана питьевой водой.

2025-02-26T13:10+0500

2025-02-26T13:10+0500

2025-02-26T13:10+0500

общество

узбекистан

сырдарьинская область

шавкат мирзиёев

инвестиции

рабочие места

гулистан

питьевая вода

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, участники которого обсудили планы развития экономики, увеличения числа рабочих мест и привлечения инвестиций в Сырдарьинской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, доля сектора услуг в экономике региона остается самой низкой по республике. Уровень бедности превышает 11%, число безработных достигает 22 тыс. человек. Озвученные предложения предусматривают увеличение объемов инвестиций и улучшение бизнес-среды в Сырдарьинской области, сокращение уровня бедности, а также эффективное использование транзитного потенциала региона. Географически область расположена в центральной части Узбекистана, здесь пересекаются международные автомагистрали М-39, М-34, А-373 и А-376, по которым проезжают 311 тыс. транспортных средств в сутки. Предприниматели готовы открыть сотни точек торговли и сервиса вдоль этих дорог. Также в Сырдарьинской области: В регионе насчитывается более тысячи домов, построенных более 50 лет назад. В рамках программы реновации на их месте планируют возвести современные жилые комплексы общей вместимостью 15 тыс. квартир. Предварительно изучат положительный опыт города Маргилана и Дустликского района. Для обеспечения доступности нового жилья девелоперам предоставят налоговые и таможенные льготы. На модернизацию дорог, электросетей, жилищного фонда, ирригационной инфраструктуры, обновление детских садов, школ и других социальных объектов области направят $100 млн. Президент поручил выделить необходимые средства и завершить до 1 июля текущего года работы по бесперебойному обеспечению города Гулистана питьевой водой. Также он одобрил предложения по расширению территории городов Гулистана и Ширина для ускорения процессов урбанизации. В целом благодаря запланированным мерам, в текущем году в Сырдарьинскую область планируют привлечь $2 млрд инвестиций, довести объем экспорта до $500 млн. Ожидают, что в результате будет создано более 16 тыс. новых рабочих мест, а уровень бедности снизится до 7,4%.

узбекистан

сырдарьинская область

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