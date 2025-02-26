https://uz.sputniknews.ru/20250226/mejdunarodnaya-vystavka-mebel-derevoobrabotka-tashkent-48132902.html
Что показывают на международной выставке WoodTech & MebelExpo Uzbekistan 2025
Что показывают на международной выставке WoodTech & MebelExpo Uzbekistan 2025
Sputnik Узбекистан
В мероприятии участвуют 116 компаний и брендов из 10 стран, в числе которых Россия, Беларусь, Казахстан, Китай и Турция.
2025-02-26T18:10+0500
2025-02-26T18:10+0500
2025-02-26T18:10+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
ташкент
выставка
мебель
узэкспоцентр
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В Ташкенте открылась международная выставка "Технологии производства. Деревообработка. Мебель и комплектующие — WoodTech& MebelExpoUzbekistan2025". Она проходит в рамках Строительно-интерьерной недели Узбекистана в павильонах столичного Узэкспоцентра. Организаторами мероприятия выступают Iteca Exhibitions и ICA Eurasia Group, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В этом году WoodTech & MebelExpo Uzbekistan 2025 проводится в 21-й раз. Для отечественных представителей мебельной индустрии это хорошая возможность познакомиться с современными технологиями, оборудованием, сырьем и комплектующими, чтобы расширить ассортимент, модернизировать производство и выйти на другие рынки. Зарубежные участники также могут найти новых партнеров.В выставке принимают участие 116 компаний и брендов из 10 стран: Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Австрии, Германии и Италии.На коллективном стенде Башкортостана представлены 6 компаний. Они специализируются на производстве террасной доски для частного и коммерческого секторов, современных геосинтетических и гидроизоляционных материалов, а также представляют предметы дизайна и интерьерного освещения, клеи и резинотехнические изделия, березовую фанеру и пиломатериалы, уникальные эргономичные кресла для дома и офиса.В экспозиции есть и готовая мебель для дома. Ее демонстрируют компании из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана."Пинскдрев" — мебельное предприятие из Беларуси, выпускающее мягкую и корпусную мебель, матрасы, кухни и другое. В Ташкенте компания представлена уже не первый год.Отдельный павильон выставки посвящен высокотехнологичным машинам и оборудованию. Тут можно увидеть в действии станки и инструменты для деревообработки, оценить их технические характеристики, а также получить консультации по эксплуатации.Россию также представляет компания LIGA — ведущий поставщик оборудования для производства корпусной мебели и дверей. Она является официальным представителем завода KDT на территории России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.А вот компания "Базис-центр" из Коломны помогает автоматизировать производство мебели: спроектировать изделие любой сложности, подготовить конструкторско-технологическую документацию, рассчитать стоимость или создать единое информационное пространство предприятия.На выставке можно увидеть мебельные комплектующие: фурнитуру, аксессуары, наполнители, плитные материалы, камни для столешниц и многое другое, а также образцы продукции мебельной химии и покрытий для деревообработки.Еще на WoodTech& MebelExpoUzbekistan2025 представлена дебютная экспозиция товаров для дома и предметов интерьера HomeStyle & Gifts.Подробнее о мероприятии — в видео Sputnik Узбекистан.
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выставка woodtech & mebelexpo uzbekistan 2025
выставка woodtech & mebelexpo uzbekistan 2025
Что показывают на международной выставке WoodTech & MebelExpo Uzbekistan 2025
Эксклюзив
В мероприятии участвуют 116 компаний и брендов из 10 стран, в числе которых Россия, Беларусь, Казахстан, Китай и Турция.
В Ташкенте открылась международная выставка "Технологии производства. Деревообработка. Мебель и комплектующие — WoodTech& MebelExpoUzbekistan2025". Она проходит в рамках Строительно-интерьерной недели Узбекистана в павильонах столичного Узэкспоцентра. Организаторами мероприятия выступают Iteca Exhibitions и ICA Eurasia Group, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В этом году WoodTech & MebelExpo Uzbekistan 2025 проводится в 21-й раз. Для отечественных представителей мебельной индустрии это хорошая возможность познакомиться с современными технологиями, оборудованием, сырьем и комплектующими, чтобы расширить ассортимент, модернизировать производство и выйти на другие рынки. Зарубежные участники также могут найти новых партнеров.
В выставке принимают участие 116 компаний и брендов из 10 стран: Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Австрии, Германии и Италии.
На коллективном стенде Башкортостана представлены 6 компаний. Они специализируются на производстве террасной доски для частного и коммерческого секторов, современных геосинтетических и гидроизоляционных материалов, а также представляют предметы дизайна и интерьерного освещения, клеи и резинотехнические изделия, березовую фанеру и пиломатериалы, уникальные эргономичные кресла для дома и офиса.
"Все компании достаточно уникальные и представляют республику в наилучшем свете", — отметил главный специалист Представительства Республики Башкортостан при Торговом представительстве РФ в Узбекистане Эльдар Мулаев.
В экспозиции есть и готовая мебель для дома. Ее демонстрируют компании из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.
"Цель нашего присутствия, конечно же, это поиск партнеров в Узбекистане. По первому дню, по первым часам работы выставки, хочу сказать, что есть большое количество интересантов, которые рассматривают возможность представлять нашу компанию, наш бренд на вашем рынке. Будем рады присутствию нашей компании в вашем регионе и надеемся только на положительный результат”, — поделился директор по развитию компании Ardoni из Ульяновской области РФ Сергей Митюрин.
"Пинскдрев" — мебельное предприятие из Беларуси, выпускающее мягкую и корпусную мебель, матрасы, кухни и другое. В Ташкенте компания представлена уже не первый год.
"А на WoodTech & MebelExpo Uzbekistan 2025 приехали, чтобы найти партнеров в других городах и представиться чуть шире", — говорит ведущий специалист по продажам компании Павел Сохончук.
Отдельный павильон выставки посвящен высокотехнологичным машинам и оборудованию. Тут можно увидеть в действии станки и инструменты для деревообработки, оценить их технические характеристики, а также получить консультации по эксплуатации.
Россию также представляет компания LIGA — ведущий поставщик оборудования для производства корпусной мебели и дверей. Она является официальным представителем завода KDT на территории России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.
А вот компания "Базис-центр" из Коломны помогает автоматизировать производство мебели: спроектировать изделие любой сложности, подготовить конструкторско-технологическую документацию, рассчитать стоимость или создать единое информационное пространство предприятия.
На выставке можно увидеть мебельные комплектующие: фурнитуру, аксессуары, наполнители, плитные материалы, камни для столешниц и многое другое, а также образцы продукции мебельной химии и покрытий для деревообработки.
Еще на WoodTech& MebelExpoUzbekistan2025 представлена дебютная экспозиция товаров для дома и предметов интерьера HomeStyle & Gifts.
Подробнее о мероприятии — в видео Sputnik Узбекистан.