https://uz.sputniknews.ru/20250226/ograblenie-ukrainy-s-unijeniem-zelenskogo-48126160.html

Ограбление Украины с унижением Зеленского назначено в США на пятницу

Ограбление Украины с унижением Зеленского назначено в США на пятницу

Sputnik Узбекистан

Это грабеж, но лучше подписать. Таково, если вкратце, послание Бориса Джонсона (бывший премьер Британии) к Владимиру Зеленскому (говорит про себя, что президент Украины) по поводу кабального договора с США о добыче минеральных ресурсов

2025-02-26T17:00+0500

2025-02-26T17:00+0500

2025-02-26T17:00+0500

колумнисты

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

борис джонсон

всу

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Джонсон — тот человек, чьим идиотским советам Зеленский обычно следует. Именно Джонсон в марте-апреле 2022 года посоветовал не заключать мирное соглашение с Россией, а "просто воевать". Довоевались: чтобы выжить, Украина должна заложить свои полезные ископаемые. Таково условие президента США Дональда Трампа. Об этом пишет колумнист РИА Новости.В этом и заключается секрет весомости советов Джонсона: он всегда согласует их с "вашингтонским обкомом".Подписание договора должно состояться в столице США в последний день февраля на высшем уровне. Трамп подтвердил приезд киевского гостя, правда, в такой форме, после которой принимать приглашение настоящему главе настоящего государства было бы неприемлемо, а вот для "президента Украины Зеленского" сойдет. "Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет", — сказал хозяин Белого дома.Конечно, он приедет. Он ради их свидания родину продал. Чтобы добиться расположения Трампа, который его терпеть не может, и получить столь унизительное по форме приглашение на личную встречу, Зеленский согласился на кабальные условия по разведке украинских недр.Американские журналисты выяснили, что новая редакция договора, от которого в Киеве отпирались две недели, не содержит того, чего требовал Зеленский, то есть гарантий безопасности со стороны США. Правда, в нем не прописано и обязательство вернуть Вашингтону сумму в 500 миллиардов долларов, которая, как считает Трамп, была потрачена на Украину.У нового президента США творческие отношения с цифрами. Те же 500 миллиардов он взял с потолка — это в два с лишним раза превышает максимальные оценки общего объема трат Америки на поддержку Украины. Возможно, поэтому Трамп в итоге согласился смягчить требования в части суммы: сколько получится выжать из Украины, столько и выжмем.Смотреть на то, как унижают и грабят Зеленского, приятно — такой уж он человек. Но это, к сожалению, не меняет главного: заключение договора противоречит стратегическим интересам России. Такой договор установит между Вашингтоном и Киевом еще одну прямую, долговременную, коммерчески обусловленную связь. Он закрепит присутствие американцев на территории Украины, поскольку часть ее недр перейдет в их собственность.Надо полагать, именно поэтому Владимир Путин публично предложил США альтернативу в виде кооперации по добыче полезных ископаемых в России: в Красноярском крае — алюминия, в Донбассе и Новороссии — редкоземельных металлов, которые Трампа сейчас интересуют больше всего.Российский алюминий (какое совпадение!) как раз накануне попал под 16-й пакет санкций Евросоюза. А общая суть предложения Москвы очевидна: честная сделка по полезным ископаемым с Россией принесет Америке значительно больше финансовой выгоды, чем любая сделка с Украиной и Зеленским.В то же время заключение с Москвой контракта по добыче в Донбассе чего угодно со стороны США означало бы признание его территорией России, чем Донбасс на самом деле и является.Иными словами, вместо того, чтоб покупать кота в мешке у жуликоватых киевлян, американцы могли бы вместе с россиянами добывать полезные ископаемые в нашей Одесской области (Одесса — это как раз в Новороссии) или в нашей Киевской области — это как дальше дело пойдет. В том случае, если США перестанут вмешиваться в "спор славян меж собою", дело пойдет гораздо быстрее.Прекращать военный конфликт и вступать в переговоры с Москвой Зеленский пока не согласился и по-прежнему упорствует — накануне это подтвердил госсекретарь США Марк Рубио. Следовательно, пан головнокомандувач рассчитывает, что согласие на кабалу Трампа обеспечит дальнейшее содержание ВСУ за счет Америки.Сам Трамп, однако, не раз говорил, что задача договора по минеральным ресурсам — вернуть уже потраченные на Украину средства. А вот вернет ли он их на самом деле, вторично. Для Трампа как политика результат — это не что-то практичное, а то, что он может объявить своим достижением.Эту сторону его личности хорошо подсветил скандал на переговорах с президентом Мексики. Дело было еще на первом сроке, когда Трамп был увлечен не редкоземами и мирными инициативами, а строительством стены на границе с южным соседом для пресечения миграции. Тонкость в том, что эксцентричный миллиардер обещал своим избирателям — Мексика сама оплатит строительство стены.В Мексике, разумеется, отказались: тебе стена нужна — ты за нее и плати. Это было логично, однако у Трампа другая логика: на втором этапе переговоров он требовал от мексиканцев не заплатить за стену, но заявить о согласии заплатить. То есть смысл сделки сводился для него к информационному выхлопу.Ровно такая же подоплека может быть и у договора с Зеленским, наспех слепленным и с наскока навязанным. Он затронет только те минеральные ресурсы, которые до сих пор не разведаны. Если их разработка ничего существенного не даст, это не так уж и важно: разрабатывать начнут не скоро, так что Трамп свой выхлоп получит. Как политик он умеет удовлетвориться ничем.Впрочем, не нужно учить американских миллиардеров зарабатывать деньги — они это тоже умеют. Трамп — личность многогранная, и предложение президента России было адресовано Трампу-коммерсанту, а не Трампу-политикану, кем он выступил в случае с украинскими ресурсами.Президент США предложение услышал и заявил, что сделка с Москвой по редкоземельным металлам его тоже интересует и вообще — планов на экономическое сотрудничество с Россией у Белого дома много.То есть для Трампа сделка с Зеленским и сделка с Россией концептуально не исключают друг друга, а вот для Зеленского исключают. Пан головнокомандувач рассчитывает, что, униженно дав себя ограбить (по оценке Бориса Джонсона), получит еще один шанс на военную победу над Москвой.Это поведение лудомана, который уже спустил все свои накопления, а теперь закладывает фамильное золото бабушки в надежде отыграться. Не отыграется (еще никто никогда не отыгрывался). Но такое его поведение и делает совместную с США разработку редкоземов в российской Одесской области реалистичным развитием событий.

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украина зеленский сша