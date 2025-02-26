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https://uz.sputniknews.ru/20250226/pod-zanaves-zimy-snegopad-tashkent-48138583.html
Под занавес зимы: снегопад в Ташкенте — фото
Под занавес зимы: снегопад в Ташкенте — фото
Sputnik Узбекистан
В преддверии весны в Ташкенте выпал снег, удивив жителей и гостей столицы. Синоптики прогнозируют потепление, но предупреждают о возможности новых осадков
2025-02-26T18:40+0500
2025-02-26T18:40+0500
снег
ташкент
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фото
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Накануне вечером и сегодня утром в столице Узбекистана шел снег. Ташкент, уже настроившийся на весну, стал выглядеть совсем по-зимнему.Синоптики прогнозируют потепление в ближайшие дни, однако предупреждают о возможности новых снегопадов в отдельных регионах.
ташкент
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снегопад ташкент
снегопад ташкент

Под занавес зимы: снегопад в Ташкенте — фото

18:40 26.02.2025
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В преддверии весны в Ташкенте выпал снег, удивив жителей и гостей столицы. Синоптики прогнозируют потепление, но предупреждают о возможности новых осадков.
Накануне вечером и сегодня утром в столице Узбекистана шел снег. Ташкент, уже настроившийся на весну, стал выглядеть совсем по-зимнему.
Синоптики прогнозируют потепление в ближайшие дни, однако предупреждают о возможности новых снегопадов в отдельных регионах.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

На белом-белом покрывале ...февраля

На белом-белом покрывале ...февраля - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

На белом-белом покрывале ...февраля

© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Коммунальные службы не ожидали такого подвоха в конце зимы

Коммунальные службы не ожидали такого подвоха в конце зимы - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Коммунальные службы не ожидали такого подвоха в конце зимы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Многие делятся в соцсетях снимками и видеороликами, удивляясь капризам погоды

Многие делятся в соцсетях снимками и видеороликами, удивляясь капризам погоды - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Многие делятся в соцсетях снимками и видеороликами, удивляясь капризам погоды

© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Заснеженные ташкентские улицы — явление нетипичное даже в разгар зимы

Заснеженные ташкентские улицы — явление нетипичное даже в разгар зимы - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Заснеженные ташкентские улицы — явление нетипичное даже в разгар зимы

© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Те, кому не хватило снега этой зимой, смогли насладиться им

Те, кому не хватило снега этой зимой, смогли насладиться им - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Те, кому не хватило снега этой зимой, смогли насладиться им

© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Неожиданный снегопад в Ташкенте: город укрылся белым покровом - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
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