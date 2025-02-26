Под занавес зимы: снегопад в Ташкенте — фото
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Эксклюзив
В преддверии весны в Ташкенте выпал снег, удивив жителей и гостей столицы. Синоптики прогнозируют потепление, но предупреждают о возможности новых осадков.
Накануне вечером и сегодня утром в столице Узбекистана шел снег. Ташкент, уже настроившийся на весну, стал выглядеть совсем по-зимнему.
Синоптики прогнозируют потепление в ближайшие дни, однако предупреждают о возможности новых снегопадов в отдельных регионах.
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
На белом-белом покрывале ...февраля
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© Sputnik / Бахром Хатамов
На белом-белом покрывале ...февраля
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Коммунальные службы не ожидали такого подвоха в конце зимы
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Коммунальные службы не ожидали такого подвоха в конце зимы
© Sputnik / Бахром Хатамов
Многие делятся в соцсетях снимками и видеороликами, удивляясь капризам погоды
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Многие делятся в соцсетях снимками и видеороликами, удивляясь капризам погоды
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Заснеженные ташкентские улицы — явление нетипичное даже в разгар зимы
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Заснеженные ташкентские улицы — явление нетипичное даже в разгар зимы
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Те, кому не хватило снега этой зимой, смогли насладиться им
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Те, кому не хватило снега этой зимой, смогли насладиться им
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов