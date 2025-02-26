https://uz.sputniknews.ru/20250226/pod-zanaves-zimy-snegopad-tashkent-48138583.html

Под занавес зимы: снегопад в Ташкенте — фото

Под занавес зимы: снегопад в Ташкенте — фото

Sputnik Узбекистан

В преддверии весны в Ташкенте выпал снег, удивив жителей и гостей столицы. Синоптики прогнозируют потепление, но предупреждают о возможности новых осадков

2025-02-26T18:40+0500

2025-02-26T18:40+0500

2025-02-26T18:40+0500

снег

ташкент

люди

фото

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Накануне вечером и сегодня утром в столице Узбекистана шел снег. Ташкент, уже настроившийся на весну, стал выглядеть совсем по-зимнему.Синоптики прогнозируют потепление в ближайшие дни, однако предупреждают о возможности новых снегопадов в отдельных регионах.

ташкент

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