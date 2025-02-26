https://uz.sputniknews.ru/20250226/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-48129319.html

Узбекистан и Малайзия планируют готовить специалистов в сфере полупроводников

Узбекистан и Малайзия планируют готовить специалистов в сфере полупроводников

Sputnik Узбекистан

Кроме того, речь идет о создании аутсорсинговой базы по сборке и тестированию полупроводников в РУз, а также узбекско-малазийского технологического парка микроэлектроники

2025-02-26T16:00+0500

2025-02-26T16:00+0500

2025-02-26T16:00+0500

узбекистан

малайзия

сотрудничество

подготовка

кадры

общество

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекистан и Малайзия планируют наладить совместную подготовку квалифицированных специалистов в сфере полупроводников, сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев посетил Национальный центр прикладных исследований и разработок правительства Малайзии (MIMOS), где обсудил перспективы взаимодействия с гендиректором компании "Mimos Berhad" Саатом Шукри Эмбонгом.Стороны обменялись мнениями о создании аутсорсинговой базы по сборке и тестированию полупроводников в Узбекистане, а также узбекско-малазийского технологического парка микроэлектроники, включающего образовательные программы, научные и экспериментальные разработки.Малазийская сторона отметила большие перспективы для отбора молодых талантливых специалистов в Узбекистане, их обучения с использованием существующей инфраструктуры на базе MIMOS и создания совместного предприятия по производству полупроводников с участием специалистов двух стран.Группа специалистов малайзийской компании в ближайшие месяцы посетит Узбекистан для детального изучения возможностей сотрудничества.Для справки: основная миссия малайзийского центра "Mimos Berhad" — создание инновационных разработок, способствующих социально-экономическому росту, проведение исследований в области полупроводников, производство современной микроэлектроники.

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