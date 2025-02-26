https://uz.sputniknews.ru/20250226/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-narodnaya-diplomatiya-48129857.html
Узбекистан и Россия активно сотрудничают через центры народной дипломатии — видео
Узбекистан и Россия активно сотрудничают через центры народной дипломатии — видео
Sputnik Узбекистан
С подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан прошел видеомост Астана-Москва-Бишкек-Ташкент на тему: "Формат “С5+”: Перспективы консолидации стран Центральной Азии"
2025-02-26T16:30+0500
2025-02-26T16:30+0500
2025-02-26T16:30+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
россия
сотрудничество
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пресс-центр
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Центры народной дипломатии Узбекистана и России ведут активное сотрудничество. Посредством центров мы сближаемся и предотвращаем возможные конфликты, отметила профессор кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии, доктор политических наук Эътибор Султанова в ходе видеомоста с подключением МПЦ Sputnik Узбекистан.Султанова отметила, что, несмотря на сложности в мире, сегодня мы должны объединяться.Кроме того, в своей речи спикер указала, что основной целью Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является обеспечение мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.“ШОС — одна из немногих молодых организаций, способствующих появлению нового подхода на международной арене, основанного на доверии”, — добавила она.Полную запись смотрите по ссылке.
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видео, эксклюзив, узбекистан, россия, сотрудничество, sputnik, видео, пресс-центр
видео, эксклюзив, узбекистан, россия, сотрудничество, sputnik, видео, пресс-центр
Узбекистан и Россия активно сотрудничают через центры народной дипломатии — видео
Эксклюзив
С подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан прошел видеомост Астана-Москва-Бишкек-Ташкент на тему: "Формат “С5+”: Перспективы консолидации стран Центральной Азии".
Центры народной дипломатии Узбекистана и России ведут активное сотрудничество. Посредством центров мы сближаемся и предотвращаем возможные конфликты, отметила профессор кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии, доктор политических наук Эътибор Султанова в ходе видеомоста с подключением МПЦ Sputnik Узбекистан.
“Когда мы говорим о контактах между Узбекистаном и Россией, я уверена, что у нас есть общие корни. Мы вместе развивались, боролись против фашизма. Именно в Узбекистане были сконцентрированы основные заводы и фабрики, работающие на помощь фронту”, — подчеркнула она.
Султанова отметила, что, несмотря на сложности в мире, сегодня мы должны объединяться.
Кроме того, в своей речи спикер указала, что основной целью Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является обеспечение мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.
“ШОС — одна из немногих молодых организаций, способствующих появлению нового подхода на международной арене, основанного на доверии”, — добавила она.
Полную запись смотрите по ссылке
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