https://uz.sputniknews.ru/20250226/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-narodnaya-diplomatiya-48129857.html

Узбекистан и Россия активно сотрудничают через центры народной дипломатии — видео

Узбекистан и Россия активно сотрудничают через центры народной дипломатии — видео

Sputnik Узбекистан

С подключением мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан прошел видеомост Астана-Москва-Бишкек-Ташкент на тему: "Формат “С5+”: Перспективы консолидации стран Центральной Азии"

2025-02-26T16:30+0500

2025-02-26T16:30+0500

2025-02-26T16:30+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

россия

сотрудничество

sputnik

пресс-центр

пресс-центр

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Центры народной дипломатии Узбекистана и России ведут активное сотрудничество. Посредством центров мы сближаемся и предотвращаем возможные конфликты, отметила профессор кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии, доктор политических наук Эътибор Султанова в ходе видеомоста с подключением МПЦ Sputnik Узбекистан.Султанова отметила, что, несмотря на сложности в мире, сегодня мы должны объединяться.Кроме того, в своей речи спикер указала, что основной целью Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является обеспечение мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.“ШОС — одна из немногих молодых организаций, способствующих появлению нового подхода на международной арене, основанного на доверии”, — добавила она.Полную запись смотрите по ссылке.

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