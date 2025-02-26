https://uz.sputniknews.ru/20250226/uzbekistan-vystavka-uzbuild-2025-48143316.html

Тренды и перспективы строительства в Узбекистане — чем впечатляет UzBuild 2025

Тренды и перспективы строительства в Узбекистане — чем впечатляет UzBuild 2025

Sputnik Узбекистан

В этом году участниками международной выставки "Строительство – UzBuild 2025" стали свыше 400 компаний и брендов из 21 страны. Из-за растущего числа экспонентов выставку впервые проводят одновременно на двух площадках — в "Узэкспоцентре" и CAEx Uzbekistan

2025-02-26T19:22+0500

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26-я Международная выставка "Строительство — UzBuild 2025" проходит в Ташкенте 25-27 февраля в рамках Строительно-интерьерной недели Узбекистана, которая объединила серию строительных и интерьерных экспозиций: UzBuild, BuildTech, Woodtech & MebelExpo Uzbekistan, а также строительную конференцию ICCI.Организаторы мероприятия — Международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia.В этом году в работе UzBuild 2025 участвуют компании и бренды из Узбекистана, Российской Федерации, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Турции, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, Польши.В CAEx Uzbekistan экспоненты представили свою продукцию по таким направлениям как строительное оборудование и материалы, лифты, опалубка и леса, металлоизделия, камень и керамика, строительная химия, электрика и кабельная продукция.Россия выставляется с коллективными стендами — Татарстана, Московской, Псковской, Липецкой, Калужской областей, Красноярского края, Уральской ТПП, Республики Башкортостан,Елена Сенюк также добавила, что компания в перспективе планирует открыть официальное представительство в Узбекистане, однако для этого необходима хорошая конверсия (когда потенциальные клиенты становятся реальными заказчиками — прим. ред.).Еще один участник из Липецка привез инновационную теплозвукоизоляционную штукатурку. Как рассказал учредитель ООО "Термофикс Групп" Александр Кистер, в прошлом году разработчики стали с этой технологией резидентами научно-технологического комплекса "Сколково".Также в CAEx Uzbekistan прошла 6-я международная конференция строительной индустрии "Строительный потенциал Нового Узбекистана", которая собрала экспертов для обмена опытом и обсуждения передовых решений в строительной сфере.Особое внимание участники конференции уделили будущему Ташкента: его обновленной городской среде, реновационным проектам, развитию туристической инфраструктуры и привлечению инвесторов к модернизации столицы.Подробнее о том, как проходит выставка – в сюжете Sputnik Узбекистан.

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