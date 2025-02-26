https://uz.sputniknews.ru/20250226/uzbekistan-vystavka-uzbuild-2025-48143316.html
Тренды и перспективы строительства в Узбекистане — чем впечатляет UzBuild 2025
Тренды и перспективы строительства в Узбекистане — чем впечатляет UzBuild 2025
Sputnik Узбекистан
В этом году участниками международной выставки "Строительство – UzBuild 2025" стали свыше 400 компаний и брендов из 21 страны. Из-за растущего числа экспонентов выставку впервые проводят одновременно на двух площадках — в "Узэкспоцентре" и CAEx Uzbekistan
2025-02-26T19:22+0500
2025-02-26T19:22+0500
2025-02-26T19:22+0500
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строительство
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26-я Международная выставка "Строительство — UzBuild 2025" проходит в Ташкенте 25-27 февраля в рамках Строительно-интерьерной недели Узбекистана, которая объединила серию строительных и интерьерных экспозиций: UzBuild, BuildTech, Woodtech & MebelExpo Uzbekistan, а также строительную конференцию ICCI.Организаторы мероприятия — Международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia.В этом году в работе UzBuild 2025 участвуют компании и бренды из Узбекистана, Российской Федерации, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Турции, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, Польши.В CAEx Uzbekistan экспоненты представили свою продукцию по таким направлениям как строительное оборудование и материалы, лифты, опалубка и леса, металлоизделия, камень и керамика, строительная химия, электрика и кабельная продукция.Россия выставляется с коллективными стендами — Татарстана, Московской, Псковской, Липецкой, Калужской областей, Красноярского края, Уральской ТПП, Республики Башкортостан,Елена Сенюк также добавила, что компания в перспективе планирует открыть официальное представительство в Узбекистане, однако для этого необходима хорошая конверсия (когда потенциальные клиенты становятся реальными заказчиками — прим. ред.).Еще один участник из Липецка привез инновационную теплозвукоизоляционную штукатурку. Как рассказал учредитель ООО "Термофикс Групп" Александр Кистер, в прошлом году разработчики стали с этой технологией резидентами научно-технологического комплекса "Сколково".Также в CAEx Uzbekistan прошла 6-я международная конференция строительной индустрии "Строительный потенциал Нового Узбекистана", которая собрала экспертов для обмена опытом и обсуждения передовых решений в строительной сфере.Особое внимание участники конференции уделили будущему Ташкента: его обновленной городской среде, реновационным проектам, развитию туристической инфраструктуры и привлечению инвесторов к модернизации столицы.Подробнее о том, как проходит выставка – в сюжете Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
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MIA „Rossiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан строительство выставка
узбекистан строительство выставка
Тренды и перспективы строительства в Узбекистане — чем впечатляет UzBuild 2025
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В этом году участниками международной выставки "Строительство — UzBuild 2025" стали свыше 400 компаний и брендов из 21 страны. Из-за растущего числа экспонентов выставку впервые проводят одновременно на двух площадках: в "Узэкспоцентре" и CAEx Uzbekistan.
26-я Международная выставка "Строительство — UzBuild 2025" проходит в Ташкенте 25-27 февраля в рамках Строительно-интерьерной недели Узбекистана, которая объединила серию строительных и интерьерных экспозиций: UzBuild, BuildTech, Woodtech & MebelExpo Uzbekistan, а также строительную конференцию ICCI.
Организаторы мероприятия — Международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia.
В этом году в работе UzBuild 2025 участвуют компании и бренды из Узбекистана, Российской Федерации, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Турции, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, Польши.
В CAEx Uzbekistan экспоненты представили свою продукцию по таким направлениям как строительное оборудование и материалы, лифты, опалубка и леса, металлоизделия, камень и керамика, строительная химия, электрика и кабельная продукция.
Россия выставляется с коллективными стендами — Татарстана, Московской, Псковской, Липецкой, Калужской областей, Красноярского края, Уральской ТПП, Республики Башкортостан,
"Нам очень интересен рынок Узбекистана именно потому что мы проектируем и строим здания из ЛСТК (легкие стальные оцинкованные конструкции — прим. ред.), — рассказывает руководитель отдела по экспорту ООО ЗМК "СТС" из Липецка Елена Сенюк. — Наша тема: экономить, создавать эффективные здания и сооружения без потери несущих способностей, то есть заменять металлоконструкции черные, тяжелые, железобетонные на облегченные. Мы подготовились к этой выставке. Будет очень много встреч с нашими партнерами, потенциальными заказчиками, которые мы уже предварительно проработали. Будем общаться по перспективным проектам".
Елена Сенюк также добавила, что компания в перспективе планирует открыть официальное представительство в Узбекистане, однако для этого необходима хорошая конверсия (когда потенциальные клиенты становятся реальными заказчиками — прим. ред.).
Еще один участник из Липецка привез инновационную теплозвукоизоляционную штукатурку. Как рассказал учредитель ООО "Термофикс Групп" Александр Кистер, в прошлом году разработчики стали с этой технологией резидентами научно-технологического комплекса "Сколково".
"Рынок Узбекистана интересен множеством новых строительных объектов, а таких материалов здесь точно нету. Материал очень легкий. Удельный вес куба всего 186 кг, то есть нагрузку на фундамент не дает. Паропроницаемый, система дышит. Наносится как вручную, так и механизированным способом. Обычный мешок на 55 литров объема весит всего 10,6 кг. Его хватает при пятисантиметровом слое на один квадратный метр", — уточнил Александр Кистер.
Также в CAEx Uzbekistan прошла 6-я международная конференция строительной индустрии "Строительный потенциал Нового Узбекистана", которая собрала экспертов для обмена опытом и обсуждения передовых решений в строительной сфере.
Особое внимание участники конференции уделили будущему Ташкента: его обновленной городской среде, реновационным проектам, развитию туристической инфраструктуры и привлечению инвесторов к модернизации столицы.
Подробнее о том, как проходит выставка – в сюжете Sputnik Узбекистан.