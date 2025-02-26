https://uz.sputniknews.ru/20250226/v-press-tsentre-sputnik-ekologicheskie-problemy-tashkenta-48140584.html
В пресс-центре Sputnik обсудят экологические проблемы Ташкента и их решение
В пресс-центре Sputnik обсудят экологические проблемы Ташкента и их решение
Sputnik Узбекистан
В частности, спикеры расскажут о том, какие меры принимают для улучшения качества столичного воздуха.
2025-02-26T15:51+0500
2025-02-26T15:51+0500
2025-02-26T16:49+0500
пресс-центр
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пресс-конференция
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экология
проблема
решение
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 27 февраля в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: “Экологические проблемы Ташкента: меры и пути решения”.Участники:Спикеры расскажут о том, какие экологические проблемы являются наиболее острыми для Ташкента, что планируют для их решения в ближайшие годы. В частности, речь пойдет о мерах по улучшению качества столичного воздуха.Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центр sputnik экологические проблемы ташкент
пресс-центр sputnik экологические проблемы ташкент
В пресс-центре Sputnik обсудят экологические проблемы Ташкента и их решение
15:51 26.02.2025 (обновлено: 16:49 26.02.2025)
В частности, спикеры расскажут о том, какие меры принимают для улучшения качества столичного воздуха.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 27 февраля в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: “Экологические проблемы Ташкента: меры и пути решения”.
заместитель директора Государственного центра экологической экспертизы при Минэкологии РУз Вячеслав Ши-Сян;
главный специалист отдела обеспечения охраны атмосферного воздуха Минэкологии РУз Азиза Шарофова;
начальник управления Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики Узбекистана Шухрат Тожибоев;
начальник отдела Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики РУз Умид Муннаваров;
директор ННО "Ekolog" Наргис Косимова.
Спикеры расскажут о том, какие экологические проблемы являются наиболее острыми для Ташкента, что планируют для их решения в ближайшие годы. В частности, речь пойдет о мерах по улучшению качества столичного воздуха.
Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com,
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.