https://uz.sputniknews.ru/20250226/v-press-tsentre-sputnik-ekologicheskie-problemy-tashkenta-48140584.html

В пресс-центре Sputnik обсудят экологические проблемы Ташкента и их решение

В пресс-центре Sputnik обсудят экологические проблемы Ташкента и их решение

Sputnik Узбекистан

В частности, спикеры расскажут о том, какие меры принимают для улучшения качества столичного воздуха.

2025-02-26T15:51+0500

2025-02-26T15:51+0500

2025-02-26T16:49+0500

пресс-центр

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

узбекистан

ташкент

экология

проблема

решение

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 27 февраля в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: “Экологические проблемы Ташкента: меры и пути решения”.Участники:Спикеры расскажут о том, какие экологические проблемы являются наиболее острыми для Ташкента, что планируют для их решения в ближайшие годы. В частности, речь пойдет о мерах по улучшению качества столичного воздуха.Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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