https://uz.sputniknews.ru/20250226/zasedaniye-postpredy-sng-minsk-48121673.html

Что рассмотрели постпреды стран СНГ в Минске

Что рассмотрели постпреды стран СНГ в Минске

Sputnik Узбекистан

В столице Беларуси прошло очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

2025-02-26T09:50+0500

2025-02-26T09:50+0500

2025-02-26T09:50+0500

снг

заседание

минск

беларусь

сергей лебедев

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Постпреды стран СНГ приняли к сведению отчет о деятельности Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств-участников Содружества в 2020–2024 годах, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоялось накануне в Минске.В нем участвовал генсек СНГ Сергей Лебедев.Заместитель Президента Российской академии наук Андрей Сороко напомнил, что Совет был создан в 2011 году. В его состав входят руководители соответствующих органов государственной власти в области науки, руководители национальных академий наук.За отчетный период состоялось 5 заседаний Совета, в ходе которых выработали и приняли более 60 решений, направленных на развитие сотрудничества стран Содружества в научной сфере.По словам Сороко, Совет придает большое значение разработке новых перспективных проектов, предусматривающих сохранение и развитие общего научного пространства. В этом направлении в настоящее время работают над двумя проектами документов: Стратегии развития науки в Содружестве Независимых Государств и Межгосударственной программы фундаментальных исследований.Андрей Сороко также отметил, что в новых социально-экономических реалиях функционирования Содружества в научной и инновационной сферах стоит задача активизировать усилия, направленные на формирование разносторонних, взаимовыгодных и эффективных форм межстрановых связей, взаимодействие государств Содружества в сфере трансфера инновационных технологий, в том числе информационных.Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ Евгений Клемезь рассказал о выполнении Дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в сфере безопасности членов СППП.Он отметил, что часть этих инициатив уже реализована либо находится в завершающей стадии, некоторые требуют постоянного внимания и координации действий профильных структур и органов отраслевого сотрудничества.К примеру, инициатива узбекской стороны о разработке Программы сотрудничества государств-участников СНГ в области дерадикализации реализована полностью.Программа направлена на искоренение причин и условий, способствующих зарождению и распространению радикализма. Основные ее задачи – развитие международно-правовой базы сотрудничества стран Содружества в данной области, практики взаимодействия при проведении информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий, информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение деятельности государств в области дерадикализации, развитие кадрового потенциала.Кроме того, в фокусе внимания постоянных полномочных представителей находились предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится 5 июня в Душанбе. Членам СГП предстоит рассмотреть ряд документов, относящихся к экономическому, гуманитарному сотрудничеству, обсудить финансовые вопросы.Планируют, что следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества пройдет 26 марта совместно с Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

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снг, заседание, минск, беларусь, сергей лебедев