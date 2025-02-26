Что рассмотрели постпреды стран СНГ в Минске
© Пресс-служба Исполкома СНГПостпреды стран СНГ рассмотрели предложения в проект повестки дня заседания Совета глав правительств Содружества
© Пресс-служба Исполкома СНГ
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В столице Беларуси прошло очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Постпреды стран СНГ приняли к сведению отчет о деятельности Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств-участников Содружества в 2020–2024 годах, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоялось накануне в Минске.
© Пресс-служба Исполкома СНГПостпреды стран СНГ рассмотрели предложения в проект повестки дня заседания Совета глав правительств Содружества
Постпреды стран СНГ рассмотрели предложения в проект повестки дня заседания Совета глав правительств Содружества
© Пресс-служба Исполкома СНГ
В нем участвовал генсек СНГ Сергей Лебедев.
Заместитель Президента Российской академии наук Андрей Сороко напомнил, что Совет был создан в 2011 году. В его состав входят руководители соответствующих органов государственной власти в области науки, руководители национальных академий наук.
За отчетный период состоялось 5 заседаний Совета, в ходе которых выработали и приняли более 60 решений, направленных на развитие сотрудничества стран Содружества в научной сфере.
По словам Сороко, Совет придает большое значение разработке новых перспективных проектов, предусматривающих сохранение и развитие общего научного пространства. В этом направлении в настоящее время работают над двумя проектами документов: Стратегии развития науки в Содружестве Независимых Государств и Межгосударственной программы фундаментальных исследований.
"Сегодня можно утверждать, что научное сотрудничество государств-участников СНГ динамично развивается. Благодаря принятым высшими органами документам поддерживаются и расширяются возможности для содержательного взаимодействия стран Содружества в сфере науки", – подчеркнул он.
Андрей Сороко также отметил, что в новых социально-экономических реалиях функционирования Содружества в научной и инновационной сферах стоит задача активизировать усилия, направленные на формирование разносторонних, взаимовыгодных и эффективных форм межстрановых связей, взаимодействие государств Содружества в сфере трансфера инновационных технологий, в том числе информационных.
"Совет продолжит вносить посильный вклад в развитие эффективного диалога и взаимодействия в научной сфере между государствами-участниками СНГ", – заверил он.
Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ Евгений Клемезь рассказал о выполнении Дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в сфере безопасности членов СППП.
Он отметил, что часть этих инициатив уже реализована либо находится в завершающей стадии, некоторые требуют постоянного внимания и координации действий профильных структур и органов отраслевого сотрудничества.
К примеру, инициатива узбекской стороны о разработке Программы сотрудничества государств-участников СНГ в области дерадикализации реализована полностью.
"Проект Программы был разработан Республикой Узбекистан, доработан с привлечением АТЦ СНГ и базовой организации по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма. Работа над проектом документа завершилась его утверждением Решением Совета глав государств СНГ от 8 октября 2024 года", – сообщил Клемезь.
Программа направлена на искоренение причин и условий, способствующих зарождению и распространению радикализма. Основные ее задачи – развитие международно-правовой базы сотрудничества стран Содружества в данной области, практики взаимодействия при проведении информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий, информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение деятельности государств в области дерадикализации, развитие кадрового потенциала.
Кроме того, в фокусе внимания постоянных полномочных представителей находились предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится 5 июня в Душанбе. Членам СГП предстоит рассмотреть ряд документов, относящихся к экономическому, гуманитарному сотрудничеству, обсудить финансовые вопросы.
Планируют, что следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества пройдет 26 марта совместно с Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.