Министр ЕЭК: Планируем вовлекать больше предпринимателей в экономический диалог
© iStock / Cecilie_ArcursРукопожатие. Архивное фото
© iStock / Cecilie_Arcurs
Подписаться
Предприниматели должны быть основными бенефициарами евразийской экономической интеграции и драйвером интеграционных процессов, обеспечивающим практическую востребованность права ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Планируем вовлекать больше предпринимателей в экономический диалог, заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на встрече представителей ЕЭК с белорусским бизнес-сообществом.
Представители Комиссии ответили на вопросы предпринимателей, касающиеся различных аспектов функционирования и развития Союза.
"Предприниматели должны являться основными бенефициарами евразийской экономической интеграции и драйвером интеграционных процессов, обеспечивающим практическую востребованность права ЕАЭС. Недавно мы провели встречу с предпринимателями из России, в прошлом году встречались с бизнесом Армении и Казахстана. В планах – проводить такие встречи на постоянной основе, причем не только в столицах государств-членов, но и в других городах, чтобы вовлекать большее количество хозяйствующих субъектов в экономический диалог", – отметил Султанов.
Министр ЕЭК рассказал о принимаемых блоком по экономике и финансовой политике Комиссии мерах по улучшению условий ведения бизнеса в рамках ЕАЭС, проинформировал о возможностях участия предпринимателей в процедурах оценки влияния регулирования на условия ведения бизнеса, включая оценку регулирующего воздействия (ОРВ) и оценку фактического воздействия.
"Доля участия представителей белорусского бизнеса в публичном обсуждении проектов решений Комиссии в последние годы находится в диапазоне от 26 до 32 процентов. Это достаточно высокий показатель, который свидетельствует о широкой вовлеченности предпринимателей Республики Беларусь в процедуры ОРВ", — сообщил министр.
Он пригласил предпринимателей участвовать в заседании Консультативного совета по взаимодействию Комиссии и Делового совета ЕАЭС в этом году в рамках Евразийского экономического форума.
Директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов рассказал о решении проблемных вопросов, ранее озвученных деловыми кругами Беларуси. Он подчеркнул прогресс в стимулировании кооперационных проектов, обеспечении беспрепятственного доступа товаров на рынки стран ЕАЭС, совершенствовании права Союза в сферах либерализации торговли услугами и интеллектуальной собственности.