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Министр ЕЭК: Планируем вовлекать больше предпринимателей в экономический диалог

Министр ЕЭК: Планируем вовлекать больше предпринимателей в экономический диалог

Sputnik Узбекистан

Предприниматели должны быть основными бенефициарами евразийской экономической интеграции и драйвером интеграционных процессов, обеспечивающим практическую востребованность права ЕАЭС

2025-02-27T12:09+0500

2025-02-27T12:09+0500

2025-02-27T12:09+0500

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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Планируем вовлекать больше предпринимателей в экономический диалог, заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на встрече представителей ЕЭК с белорусским бизнес-сообществом.Представители Комиссии ответили на вопросы предпринимателей, касающиеся различных аспектов функционирования и развития Союза.Министр ЕЭК рассказал о принимаемых блоком по экономике и финансовой политике Комиссии мерах по улучшению условий ведения бизнеса в рамках ЕАЭС, проинформировал о возможностях участия предпринимателей в процедурах оценки влияния регулирования на условия ведения бизнеса, включая оценку регулирующего воздействия (ОРВ) и оценку фактического воздействия.Он пригласил предпринимателей участвовать в заседании Консультативного совета по взаимодействию Комиссии и Делового совета ЕАЭС в этом году в рамках Евразийского экономического форума.Директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов рассказал о решении проблемных вопросов, ранее озвученных деловыми кругами Беларуси. Он подчеркнул прогресс в стимулировании кооперационных проектов, обеспечении беспрепятственного доступа товаров на рынки стран ЕАЭС, совершенствовании права Союза в сферах либерализации торговли услугами и интеллектуальной собственности.

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