https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistan-predpriyatiya-investitsii-sng-48157890.html

Сколько предприятий с инвестициями стран СНГ в Узбекистане — инфографика

Сколько предприятий с инвестициями стран СНГ в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По числу действующих предприятий в республике с участием капитала стран Содружества продолжает лидировать Россия

2025-02-27T17:30+0500

2025-02-27T17:30+0500

2025-02-27T17:30+0500

инфографика

узбекистан

предприятия

инвестиции

снг

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1b/48155814_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a4ee701635da88d0565eccf8b0afbe12.png

По состоянию на 1 февраля 2025 года в Узбекистане действует 5 397 предприятий с участием капитала стран СНГ.Основная их часть приходится на Россию. Далее следуют Казахстан и со значительным отставанием — Таджикистан.Общее число предприятий и организаций с участием иностранных инвестиций в республике составляет 15 163 единицы.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика, узбекистан, предприятия, инвестиции, снг, статистика, инфографика