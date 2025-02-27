https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistan-predpriyatiya-investitsii-sng-48157890.html
Сколько предприятий с инвестициями стран СНГ в Узбекистане — инфографика
Сколько предприятий с инвестициями стран СНГ в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
По числу действующих предприятий в республике с участием капитала стран Содружества продолжает лидировать Россия
2025-02-27T17:30+0500
2025-02-27T17:30+0500
2025-02-27T17:30+0500
инфографика
узбекистан
предприятия
инвестиции
снг
статистика
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По состоянию на 1 февраля 2025 года в Узбекистане действует 5 397 предприятий с участием капитала стран СНГ.Основная их часть приходится на Россию. Далее следуют Казахстан и со значительным отставанием — Таджикистан.Общее число предприятий и организаций с участием иностранных инвестиций в республике составляет 15 163 единицы.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, предприятия, инвестиции, снг, статистика, инфографика
инфографика, узбекистан, предприятия, инвестиции, снг, статистика, инфографика
Сколько предприятий с инвестициями стран СНГ в Узбекистане — инфографика
По числу действующих предприятий в республике с участием капитала стран Содружества продолжает лидировать Россия.
По состоянию на 1 февраля 2025 года в Узбекистане действует 5 397 предприятий с участием капитала стран СНГ.
Основная их часть приходится на Россию. Далее следуют Казахстан и со значительным отставанием — Таджикистан.
Общее число предприятий и организаций с участием иностранных инвестиций в республике составляет 15 163 единицы.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.