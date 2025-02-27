https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistan-utverdil-kontseptsiyu-gospolitiki-v-religioznoy-sfere-48151144.html
Узбекистан утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере
Узбекистан утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере
Sputnik Узбекистан
Документ, ранее принятый Законодательной палатой и одобренный Сенатом Олий Мажлиса, подписал президент.
2025-02-27T13:15+0500
2025-02-27T13:15+0500
2025-02-27T13:15+0500
общество
узбекистан
религия
новый закон
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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон "Об утверждении Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в религиозной сфере в Республике Узбекистан", сообщает Минюст.Ранее, после общественного обсуждения закон приняла нижняя палата парламента и одобрил Сенат Олий Мажлиса. Документ вступил в силу с момента официального опубликования.Для противодействия религиозной радикализации концепция предусматривает меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом, в том числе через социальную адаптацию лиц, подвергшихся влиянию радикальных течений. Также в республике усилят работу по выявлению и предотвращению распространения деструктивной идеологии в информационном пространстве.На сегодняшний день в Узбекистане действуют более 2,3 тыс. религиозных организаций 16 конфессий, проживают представители более 130 национальностей и народов, обеспечены возможности получения образования на 7 языках, выходят в эфир программы на 12 языках, газеты и журналы публикуют на 14 языках, функционируют 155 национальных культурных центров.
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узбекистан концепция госполитика религиозная сфера
узбекистан концепция госполитика религиозная сфера
Узбекистан утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере
Документ, ранее принятый Законодательной палатой и одобренный Сенатом Олий Мажлиса, подписал президент.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон "Об утверждении Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в религиозной сфере в Республике Узбекистан", сообщает
Минюст.
Ранее, после общественного обсуждения закон приняла нижняя палата парламента и одобрил Сенат Олий Мажлиса. Документ вступил в силу с момента официального опубликования.
"Цель государственной политики в религиозной сфере в Узбекистане — создание равных условий для реализации гражданами права на свободу совести, содействие взаимопониманию и уважению между религиозными организациями, укрепление межконфессионального согласия, обеспечение религиозной толерантности и светскости в обществе", — говорится в сообщении.
Для противодействия религиозной радикализации концепция предусматривает меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом, в том числе через социальную адаптацию лиц, подвергшихся влиянию радикальных течений. Также в республике усилят работу по выявлению и предотвращению распространения деструктивной идеологии в информационном пространстве.
На сегодняшний день в Узбекистане действуют более 2,3 тыс. религиозных организаций 16 конфессий, проживают представители более 130 национальностей и народов, обеспечены возможности получения образования на 7 языках, выходят в эфир программы на 12 языках, газеты и журналы публикуют на 14 языках, функционируют 155 национальных культурных центров.