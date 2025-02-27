https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistan-utverdil-kontseptsiyu-gospolitiki-v-religioznoy-sfere-48151144.html

Узбекистан утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере

Узбекистан утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере

Sputnik Узбекистан

Документ, ранее принятый Законодательной палатой и одобренный Сенатом Олий Мажлиса, подписал президент.

2025-02-27T13:15+0500

2025-02-27T13:15+0500

2025-02-27T13:15+0500

общество

узбекистан

религия

новый закон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_05ee88fae3a9146138c2198172ccf4d4.jpg

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон "Об утверждении Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в религиозной сфере в Республике Узбекистан", сообщает Минюст.Ранее, после общественного обсуждения закон приняла нижняя палата парламента и одобрил Сенат Олий Мажлиса. Документ вступил в силу с момента официального опубликования.Для противодействия религиозной радикализации концепция предусматривает меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом, в том числе через социальную адаптацию лиц, подвергшихся влиянию радикальных течений. Также в республике усилят работу по выявлению и предотвращению распространения деструктивной идеологии в информационном пространстве.На сегодняшний день в Узбекистане действуют более 2,3 тыс. религиозных организаций 16 конфессий, проживают представители более 130 национальностей и народов, обеспечены возможности получения образования на 7 языках, выходят в эфир программы на 12 языках, газеты и журналы публикуют на 14 языках, функционируют 155 национальных культурных центров.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан концепция госполитика религиозная сфера