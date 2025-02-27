https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistanskaya-fextovalschitsa-chempionka-azii-48147601.html
Узбекистанская фехтовальщица стала чемпионкой Азии
Узбекистанская фехтовальщица стала чемпионкой Азии
Sputnik Узбекистан
В Кувейте проходит чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи, в котором участвуют 50 спортсменов из Узбекистана
2025-02-27T11:00+0500
2025-02-27T11:00+0500
2025-02-27T11:00+0500
спорт
фехтование
соревнования
чемпионат азии
кувейт
узбекистан
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Узбекистанская фехтовальщица стала чемпионкой Азии, сообщает пресс-служба НОК.В Кувейте с 20 по 28 февраля проходит чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи, в котором участвуют 50 спортсменов из Узбекистана.Фернанда одолела соперниц из Саудовской Аравии, Японии, Сингапура, Китая и завоевала медаль высшей пробы.Кроме того, узбекистанки Гулистан Пердибаева, Аякуз Жумамуратова и Самира Шокирова вошли в ТОП-10, добавили в пресс-службе.Сегодня пройдут соревнования в командной программе.
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узбекистан фехтовальщица чемпионат азия
узбекистан фехтовальщица чемпионат азия
Узбекистанская фехтовальщица стала чемпионкой Азии
В Кувейте проходит чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи, в котором участвуют 50 спортсменов из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik
. Узбекистанская фехтовальщица стала чемпионкой Азии, сообщает
пресс-служба НОК.
В Кувейте с 20 по 28 февраля проходит чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи, в котором участвуют 50 спортсменов из Узбекистана.
“Очередной состязательный день чемпионата Азии по фехтованию в Кувейте завершился успешно для представителей сборной Узбекистана. По итогам выступлений среди саблисток наша спортсменка Фернанда Эррера заняла первое место”, — говорится в сообщении.
Фернанда одолела соперниц из Саудовской Аравии, Японии, Сингапура, Китая и завоевала медаль высшей пробы.
Кроме того, узбекистанки Гулистан Пердибаева, Аякуз Жумамуратова и Самира Шокирова вошли в ТОП-10, добавили в пресс-службе.
Сегодня пройдут соревнования в командной программе.