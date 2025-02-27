https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistanskaya-velosportsmenka-ustanovila-mirovoy-rekord-na-cha-v-malayzii-48153492.html

Узбекистанская велоспортсменка установила мировой рекорд на ЧА в Малайзии

Узбекистанская велоспортсменка установила мировой рекорд на ЧА в Малайзии

Sputnik Узбекистан

Чемпионат Азии по велотреку среди молодежи и взрослых в малайзийском городе Нилай собрал более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.

2025-02-27T15:22+0500

2025-02-27T15:22+0500

2025-02-27T15:22+0500

спорт

сборная узбекистана

чемпионат азии

малайзия

велоспорт

золотая медаль

бронза

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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Узбекистанская велоспортсменка Самира Исмоилова установила мировой рекорд на чемпионате Азии в Малайзии, сообщает НОК.Чемпионат Азии по велотреку среди молодежи и взрослых, проходивший с 21 по 27 февраля в малайзийском городе Нилай, собрал более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.По его итогам на счету представителей сборной Узбекистана 8 медалей: 3 золотых и 5 бронзовых.Победители и призерыЗолотоБронза

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