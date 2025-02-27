https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistanskaya-velosportsmenka-ustanovila-mirovoy-rekord-na-cha-v-malayzii-48153492.html
Узбекистанская велоспортсменка установила мировой рекорд на ЧА в Малайзии
Узбекистанская велоспортсменка установила мировой рекорд на ЧА в Малайзии
Sputnik Узбекистан
Чемпионат Азии по велотреку среди молодежи и взрослых в малайзийском городе Нилай собрал более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.
2025-02-27T15:22+0500
2025-02-27T15:22+0500
2025-02-27T15:22+0500
спорт
сборная узбекистана
чемпионат азии
малайзия
велоспорт
золотая медаль
бронза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1b/48153100_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_31a752653f4ed54a9dc19667fa2b0d22.jpg
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Узбекистанская велоспортсменка Самира Исмоилова установила мировой рекорд на чемпионате Азии в Малайзии, сообщает НОК.Чемпионат Азии по велотреку среди молодежи и взрослых, проходивший с 21 по 27 февраля в малайзийском городе Нилай, собрал более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.По его итогам на счету представителей сборной Узбекистана 8 медалей: 3 золотых и 5 бронзовых.Победители и призерыЗолотоБронза
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1b/48153100_81:0:988:680_1920x0_80_0_0_fb932cd64e65409a8e716d7003fbdbbd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан велоспортсменка мировой рекорд чемпионат азии малайзия
узбекистан велоспортсменка мировой рекорд чемпионат азии малайзия
Узбекистанская велоспортсменка установила мировой рекорд на ЧА в Малайзии
Чемпионат Азии по велотреку среди молодежи и взрослых в малайзийском городе Нилай собрал более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik.
Узбекистанская велоспортсменка Самира Исмоилова установила мировой рекорд на чемпионате Азии в Малайзии, сообщает
НОК.
“Самира Исмоилова, стала открытием этого турнира, удостоившись 2 золотых и 2 бронзовых медалей. Помимо этого, Исмоилова в индивидуальной гонке преследования установила континентальный и мировой рекорд среди молодежи, одолев дистанцию 3000 метров за 3:46.800 минут”, — говорится в сообщении.
Чемпионат Азии по велотреку среди молодежи и взрослых, проходивший с 21 по 27 февраля в малайзийском городе Нилай, собрал более 300 сильнейших гонщиков из 16 стран.
По его итогам на счету представителей сборной Узбекистана 8 медалей: 3 золотых и 5 бронзовых.
Взрослые: Дмитрий Бочаров, скретч;
Молодежь: Самира Исмоилова, омниум;
Молодежь: Самира Исмоилова, индивидуальная гонка преследования.
Молодежь: Самира Исмоилова, групповая гонка по очкам;
Молодежь: Самира Исмоилова и Надежда Бартенева, тандем мэдисон;
Взрослые: Асал Ризаева и Нафосат Козиева, тандем мэдисон;
Взрослые: Нафосат Козиева, омниум;
Взрослые: Нафосат Козиева, групповая гонка по очкам.