Узтекстильпром и российский вуз планируют разрабатывать синтетический текстиль
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиВ Ивановской области открыли текстильное производство из вторсырья
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
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Также речь идет о создании совместного факультета легкой промышленности.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Узтекстильпром и Ивановский государственный химико-технологический университет планируют сотрудничать в разработке синтетического текстиля, сообщает пресс-служба ассоциации.
В ходе визита в Россию делегация Узтекстильпрома провела переговоры с ректором ивановского вуза Натальей Гординой.
© Ассоциация "Узтекстильпром"Делегация "Узтекстильпром" обсудила сотрудничество с Ивановским университетом
Делегация "Узтекстильпром" обсудила сотрудничество с Ивановским университетом
© Ассоциация "Узтекстильпром"
Также речь шла о создании совместного факультета легкой промышленности.
“Обсуждено предложение о создании совместного факультета по легкой промышленности на базе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. Также достигнута договоренность о сотрудничестве с научным советом университета в разработке синтетических волокон”, — говорится в сообщении.
По мнению сторон, это будет способствовать укреплению интеграции науки и промышленности.