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https://uz.sputniknews.ru/20250227/uztekstilprom-ivanovo-univeritet-sotrudnichestvo-48156767.html
Узтекстильпром и российский вуз планируют разрабатывать синтетический текстиль
Узтекстильпром и российский вуз планируют разрабатывать синтетический текстиль
Sputnik Узбекистан
Также речь идет о создании совместного факультета легкой промышленности
2025-02-27T16:25+0500
2025-02-27T16:25+0500
узбекистан
россия
узтекстильпром
иваново
университет
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Узтекстильпром и Ивановский государственный химико-технологический университет планируют сотрудничать в разработке синтетического текстиля, сообщает пресс-служба ассоциации.В ходе визита в Россию делегация Узтекстильпрома провела переговоры с ректором ивановского вуза Натальей Гординой.Также речь шла о создании совместного факультета легкой промышленности.По мнению сторон, это будет способствовать укреплению интеграции науки и промышленности.
узбекистан
россия
иваново
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узтекстильпром вуз россия разработка
узтекстильпром вуз россия разработка

Узтекстильпром и российский вуз планируют разрабатывать синтетический текстиль

16:25 27.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиВ Ивановской области открыли текстильное производство из вторсырья
В Ивановской области открыли текстильное производство из вторсырья - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
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Также речь идет о создании совместного факультета легкой промышленности.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Узтекстильпром и Ивановский государственный химико-технологический университет планируют сотрудничать в разработке синтетического текстиля, сообщает пресс-служба ассоциации.
В ходе визита в Россию делегация Узтекстильпрома провела переговоры с ректором ивановского вуза Натальей Гординой.
© Ассоциация "Узтекстильпром"Делегация "Узтекстильпром" обсудила сотрудничество с Ивановским университетом
Делегация Узтекстильпром обсудила сотрудничество с Ивановским университетом - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.02.2025
Делегация "Узтекстильпром" обсудила сотрудничество с Ивановским университетом
© Ассоциация "Узтекстильпром"
Также речь шла о создании совместного факультета легкой промышленности.

“Обсуждено предложение о создании совместного факультета по легкой промышленности на базе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. Также достигнута договоренность о сотрудничестве с научным советом университета в разработке синтетических волокон”, — говорится в сообщении.

По мнению сторон, это будет способствовать укреплению интеграции науки и промышленности.
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