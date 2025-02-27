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https://uz.sputniknews.ru/20250227/v-uzbekistane-pristupil-k-rabote-novyy-posol-turtsii-48152243.html
В Узбекистане приступил к работе новый посол Турции
В Узбекистане приступил к работе новый посол Турции
Sputnik Узбекистан
Уфук Улуташ передал копии верительных грамот Бахтиёру Саидову
2025-02-27T14:21+0500
2025-02-27T14:21+0500
политика
посол
турция
узбекистан
верительные грамоты
бахтиер саидов
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Узбекистане приступил к работе новый посол Турции, сообщил глава МИД РУз Бахтиёр Саидов.Уфук Улуташ передал копии верительных грамот Саидову.Он также поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в его дипломатической миссии.Уфук Улуташ сменил Олгана Бекара, возглавлявшего Посольство Турции в Ташкенте, в 2021–2025 годы.
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узбекистан посол турция верительные грамоты бахтиёр саидов
узбекистан посол турция верительные грамоты бахтиёр саидов

В Узбекистане приступил к работе новый посол Турции

14:21 27.02.2025
© Telegram / Baxtiyor SaidovКопии верительных грамот от вновь назначенного посла Турции в Узбекистане г-на Уфука Улуташа.
Копии верительных грамот от вновь назначенного посла Турции в Узбекистане г-на Уфука Улуташа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.02.2025
© Telegram / Baxtiyor Saidov
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Уфук Улуташ передал копии верительных грамот Бахтиёру Саидову.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Узбекистане приступил к работе новый посол Турции, сообщил глава МИД РУз Бахтиёр Саидов.
© Telegram / Baxtiyor SaidovКопии верительных грамот от вновь назначенного посла Турции в Узбекистане г-на Уфука Улуташа.
Копии верительных грамот от вновь назначенного посла Турции в Узбекистане г-на Уфука Улуташа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.02.2025
Копии верительных грамот от вновь назначенного посла Турции в Узбекистане г-на Уфука Улуташа.
© Telegram / Baxtiyor Saidov
Уфук Улуташ передал копии верительных грамот Саидову.

"Приняли копии верительных грамот от вновь назначенного посла Турции в Узбекистане Уфука Улуташа. Узбекистан и Турция продолжают активно сотрудничать не только на двустороннем уровне, но и в расширении регионального сотрудничества. Уверены, что наши совместные усилия будут способствовать процветанию и развитию обеих стран”, — написал глава внешнеполитического ведомства РУз в своем Telegram-канале.

Он также поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в его дипломатической миссии.
Уфук Улуташ сменил Олгана Бекара, возглавлявшего Посольство Турции в Ташкенте, в 2021–2025 годы.
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