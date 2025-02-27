В Узбекистане приступил к работе новый посол Турции

"Приняли копии верительных грамот от вновь назначенного посла Турции в Узбекистане Уфука Улуташа. Узбекистан и Турция продолжают активно сотрудничать не только на двустороннем уровне, но и в расширении регионального сотрудничества. Уверены, что наши совместные усилия будут способствовать процветанию и развитию обеих стран”, — написал глава внешнеполитического ведомства РУз в своем Telegram-канале.