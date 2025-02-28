https://uz.sputniknews.ru/20250228/k-vechernim-molitvam-u-mechetey-tashkenta--dvijenie-transporta-budet-ogranicheno-48161112.html

К вечерним молитвам у мечетей Ташкента движение транспорта будет ограничено

К вечерним молитвам у мечетей Ташкента движение транспорта будет ограничено

Sputnik Узбекистан

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка движение транспорта рядом с мечетями в священный месяца Рамазан будет ограничено в период с 18.00 до 00.00.

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мечеть

ташкент

гувд ташкента

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молитва

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте ограничат передвижение автомобилей возле мечетей в связи с вечерними молитвами во время священного месяца Рамазан. Об этом жителей и гостей столицы Узбекистана оповещает пресс-служба ГУВД.Как уточняется, дороги будут перекрывать ежедневно с 28 февраля в период с 18:00 до 00:00.Мирзо-Улугбекский район:Бектемирский район:Яшнабадский район:Мирабадский район:Сергелийский район:Яккасарайский район:Янгихаётский район:Шайхонтахурский район:Алмазарский район:Юнусабадский район:Учтепинский район:Чиланзарский район:При этом движение специальных транспортных средств по данным направлениям разрешается.

https://uz.sputniknews.ru/20250226/kalendar-uraza--2025-vremya-suxur-i-iftar-48143776.html

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