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https://uz.sputniknews.ru/20250228/k-vechernim-molitvam-u-mechetey-tashkenta--dvijenie-transporta-budet-ogranicheno-48161112.html
К вечерним молитвам у мечетей Ташкента движение транспорта будет ограничено
К вечерним молитвам у мечетей Ташкента движение транспорта будет ограничено
Sputnik Узбекистан
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка движение транспорта рядом с мечетями в священный месяца Рамазан будет ограничено в период с 18.00 до 00.00.
2025-02-28T10:30+0500
2025-02-28T10:39+0500
мечеть
ташкент
гувд ташкента
транспорт
безопасность
молитва
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте ограничат передвижение автомобилей возле мечетей в связи с вечерними молитвами во время священного месяца Рамазан. Об этом жителей и гостей столицы Узбекистана оповещает пресс-служба ГУВД.Как уточняется, дороги будут перекрывать ежедневно с 28 февраля в период с 18:00 до 00:00.Мирзо-Улугбекский район:Бектемирский район:Яшнабадский район:Мирабадский район:Сергелийский район:Яккасарайский район:Янгихаётский район:Шайхонтахурский район:Алмазарский район:Юнусабадский район:Учтепинский район:Чиланзарский район:При этом движение специальных транспортных средств по данным направлениям разрешается.
https://uz.sputniknews.ru/20250226/kalendar-uraza--2025-vremya-suxur-i-iftar-48143776.html
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мечеть ташкент молитва ограничение транспорт безопасность
мечеть ташкент молитва ограничение транспорт безопасность

К вечерним молитвам у мечетей Ташкента движение транспорта будет ограничено

10:30 28.02.2025 (обновлено: 10:39 28.02.2025)
© Sputnik / Рамиз БахтияровЖители Ташкента направляются в мечеть
Жители Ташкента направляются в мечеть - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка движение транспорта рядом с мечетями в священный месяца Рамазан будет ограничено в период с 18.00 до 00.00.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте ограничат передвижение автомобилей возле мечетей в связи с вечерними молитвами во время священного месяца Рамазан. Об этом жителей и гостей столицы Узбекистана оповещает пресс-служба ГУВД.

"Рядом с мечетями города Ташкента, где совершается молитва "Таровех", в целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка будет ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении.

Как уточняется, дороги будут перекрывать ежедневно с 28 февраля в период с 18:00 до 00:00.
Мирзо-Улугбекский район:
Мечеть Тепа, от улицы Дурмон йули до улицы Олимлар.
Бектемирский район:
Мечеть Алибек, от улицы М.Авезова до улицы Хусайна Байкаро.
Яшнабадский район:
Мечеть Ислом ота, от второстепенной дороги Фергана йули до улиц Заркент и Обишир.
Мечеть Али ибн Абу Толиб, от улицы Чулпон до улицы Салохият.
Мирабадский район:
Мечеть Валиходжа угли Норходжа, от пересечения улиц Янги Куйлюк – Файзиобод до улицы 5-проезд Файзиобод.
Мечеть Куйлик ота, от пересечения улиц ТКАД – Куйлюк ота до проезда Янги Куйлюк.
Сергелийский район:
Мечеть Маруф ота, от улицы Чоштепа до улицы 1-проезд Чоштепа.
Мечеть Нугайкургон, от пересечения Янги Сергели – Нугайкургон МКАД – Сагбан до пересечения Нурафшан – Сагбан.
Яккасарайский район:
Мечеть Усмон бин Маъзум, от перекрестка МКАД – Файзли Ташкент до перекрестка МКАД – Кушбеги.
Мечеть Яккасарай, от перекрестка Шота Руставели – Яккасарай до перекрестка Яккасарай – Боги Бустон.
Мечеть Ракат, от улицы Ж.Шоший до улицы Аския
Янгихаётский район:
Мечеть Ниёзмат ота, от перекрестка ТКАД – Бинокор до въезда в махаллю Пастдарган.
Шайхонтахурский район:
Мечеть Шайх Зайниддин (Кукча), от перекрестка Кукча Дарвоза – Нурафшан до перекрестка Кукча Дарвоза – Бешкайрагач.
Мечеть Камолон, от перекрестка Бунёдкор – Камолон до перекрестка 2-проезд Камолон – Устазода.
Алмазарский район:
Мечеть Хастимом, от перекрестка Нурафшан – Корасарай до перекрестка Карасарай – Абдулла Кадирий.
Мечеть Исломобод, от пересечения МКАД – Сагбан до пересечения Нурафшон – Сагбан.
Мечеть Дўстджанбай (Сулола), от перекрестка Сагбан – 12-й проезд Сагбан до перекрестка Келес йули – Норазтепа.
Юнусабадский район:
Мечеть Мирза Юсуф (Бадамзар), по улице Богишамол до улицы Шивли.
Учтепинский район:
Мечеть Абдуллох ибн Масъуд (Катта Кани), от кругового движения Катта Кани до перекрестка улиц Лутфий – Катта Хирмонтепа
Мечеть Хазрати Али, от перекрестка Назарбек – Махорат до пересечения улиц Назарбек – 1-й проезд Замахшари.
Чиланзарский район:
Мечеть Новза, вдоль моста от пересечения Бунёдкор – Мукими до здания Олий Мажлиса.
Мечеть Шайх Мухаммад Содиқ Мухаммад Юсуф, от перекрестка Аль Хорезми – Гавхар до улицы Согалли ота.
Мечеть Убай ибн Каъф (Буриджар), от улицы Аль Хорезми до улицы Катта Хирмонтепа.
При этом движение специальных транспортных средств по данным направлениям разрешается.
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