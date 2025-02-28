К вечерним молитвам у мечетей Ташкента движение транспорта будет ограничено
10:30 28.02.2025 (обновлено: 10:39 28.02.2025)
© Sputnik / Рамиз БахтияровЖители Ташкента направляются в мечеть
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка движение транспорта рядом с мечетями в священный месяца Рамазан будет ограничено в период с 18.00 до 00.00.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте ограничат передвижение автомобилей возле мечетей в связи с вечерними молитвами во время священного месяца Рамазан. Об этом жителей и гостей столицы Узбекистана оповещает пресс-служба ГУВД.
"Рядом с мечетями города Ташкента, где совершается молитва "Таровех", в целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка будет ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении.
Как уточняется, дороги будут перекрывать ежедневно с 28 февраля в период с 18:00 до 00:00.
Мирзо-Улугбекский район:
Мечеть Тепа, от улицы Дурмон йули до улицы Олимлар.
Бектемирский район:
Мечеть Алибек, от улицы М.Авезова до улицы Хусайна Байкаро.
Яшнабадский район:
Мечеть Ислом ота, от второстепенной дороги Фергана йули до улиц Заркент и Обишир.
Мечеть Али ибн Абу Толиб, от улицы Чулпон до улицы Салохият.
Мирабадский район:
Мечеть Валиходжа угли Норходжа, от пересечения улиц Янги Куйлюк – Файзиобод до улицы 5-проезд Файзиобод.
Мечеть Куйлик ота, от пересечения улиц ТКАД – Куйлюк ота до проезда Янги Куйлюк.
Сергелийский район:
Мечеть Маруф ота, от улицы Чоштепа до улицы 1-проезд Чоштепа.
Мечеть Нугайкургон, от пересечения Янги Сергели – Нугайкургон МКАД – Сагбан до пересечения Нурафшан – Сагбан.
Яккасарайский район:
Мечеть Усмон бин Маъзум, от перекрестка МКАД – Файзли Ташкент до перекрестка МКАД – Кушбеги.
Мечеть Яккасарай, от перекрестка Шота Руставели – Яккасарай до перекрестка Яккасарай – Боги Бустон.
Мечеть Ракат, от улицы Ж.Шоший до улицы Аския
Янгихаётский район:
Мечеть Ниёзмат ота, от перекрестка ТКАД – Бинокор до въезда в махаллю Пастдарган.
Шайхонтахурский район:
Мечеть Шайх Зайниддин (Кукча), от перекрестка Кукча Дарвоза – Нурафшан до перекрестка Кукча Дарвоза – Бешкайрагач.
Мечеть Камолон, от перекрестка Бунёдкор – Камолон до перекрестка 2-проезд Камолон – Устазода.
Алмазарский район:
Мечеть Хастимом, от перекрестка Нурафшан – Корасарай до перекрестка Карасарай – Абдулла Кадирий.
Мечеть Исломобод, от пересечения МКАД – Сагбан до пересечения Нурафшон – Сагбан.
Мечеть Дўстджанбай (Сулола), от перекрестка Сагбан – 12-й проезд Сагбан до перекрестка Келес йули – Норазтепа.
Юнусабадский район:
Мечеть Мирза Юсуф (Бадамзар), по улице Богишамол до улицы Шивли.
Учтепинский район:
Мечеть Абдуллох ибн Масъуд (Катта Кани), от кругового движения Катта Кани до перекрестка улиц Лутфий – Катта Хирмонтепа
Мечеть Хазрати Али, от перекрестка Назарбек – Махорат до пересечения улиц Назарбек – 1-й проезд Замахшари.
Чиланзарский район:
Мечеть Новза, вдоль моста от пересечения Бунёдкор – Мукими до здания Олий Мажлиса.
Мечеть Шайх Мухаммад Содиқ Мухаммад Юсуф, от перекрестка Аль Хорезми – Гавхар до улицы Согалли ота.
Мечеть Убай ибн Каъф (Буриджар), от улицы Аль Хорезми до улицы Катта Хирмонтепа.
При этом движение специальных транспортных средств по данным направлениям разрешается.
26 февраля, 17:31