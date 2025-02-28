https://uz.sputniknews.ru/20250228/kak-tashkent-reshaet-ekologicheskie-problemy-48174924.html
Как Ташкент решает экологические проблемы — видео
Как Ташкент решает экологические проблемы — видео
Sputnik Узбекистан
В ближайшие годы в Узбекистане планируется реализация ряда проектов, направленных на улучшение качества воздуха, модернизацию системы управления отходами и развитие циркулярной экономики.
2025-02-28T18:40+0500
2025-02-28T18:40+0500
2025-02-28T18:40+0500
пресс-центр
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экология
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охрана окружающей среды
загрязнение воздуха
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция, посвященная актуальным экологическим проблемам города и мерам, принимаемым для их решения. В мероприятии приняли участие заместитель директора Центра государственной экологической экспертизы Вячеслав Ши-Сян, представители Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики Шухрат Тожибоев и Умид Мунавваров, а также директора ННО "Ekolog", профессор Наргис Косимова. Специалисты отметили, что в ближайшие годы в Узбекистане планируется реализация ряда проектов, направленных на улучшение качества воздуха, модернизацию системы управления отходами и развитие циркулярной экономики. Вячеслав Ши-Сян рассказал о планах по прекращению использования бензина марки АИ-80 и внедрению экостикеров для автомобилей, что поможет улучшить экологическую ситуацию в стране. Кроме того, было заявлено о создании системы оповещения об ухудшении качества воздуха и надвигающихся пыльных бурях. В настоящее время в этом направлении ведется работа с Минздравом республики. Также было подчеркнуто, что Министерство экологии Узбекистана планирует перенимать передовой опыт России в сфере экологии. Вячеслав Ши-Сян рассказал о сотрудничестве с соседними странами, такими как Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан, в области экологического мониторинга и решения общих проблем. Эксперты сообщили о том, что в скором времени Узбекистан присоединится к Орхусской конвенции. Это станет важным шагом для повышения общественного участия в решении экологических вопросов. А в регионах и областях Узбекистана будут открыты Орхусские центры. Закон о присоединении к Орхусской конвенции уже одобрен Сенатом.
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видео экология пресс-центр ташкент воздух пыльные бури система оповещения
видео экология пресс-центр ташкент воздух пыльные бури система оповещения
Как Ташкент решает экологические проблемы — видео
Эксклюзив
В ближайшие годы в Узбекистане планируется реализация ряда проектов, направленных на улучшение качества воздуха, модернизацию системы управления отходами и развитие циркулярной экономики.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция, посвященная актуальным экологическим проблемам города и мерам, принимаемым для их решения.
В мероприятии приняли участие заместитель директора Центра государственной экологической экспертизы Вячеслав Ши-Сян, представители Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики Шухрат Тожибоев и Умид Мунавваров, а также директора ННО "Ekolog", профессор Наргис Косимова.
Специалисты отметили, что в ближайшие годы в Узбекистане планируется реализация ряда проектов, направленных на улучшение качества воздуха, модернизацию системы управления отходами и развитие циркулярной экономики.
Вячеслав Ши-Сян рассказал о планах по прекращению использования бензина марки АИ-80 и внедрению экостикеров для автомобилей, что поможет улучшить экологическую ситуацию в стране.
Кроме того, было заявлено о создании системы оповещения об ухудшении качества воздуха и надвигающихся пыльных бурях. В настоящее время в этом направлении ведется работа с Минздравом республики.
Также было подчеркнуто, что Министерство экологии Узбекистана планирует перенимать передовой опыт России в сфере экологии. Вячеслав Ши-Сян рассказал о сотрудничестве с соседними странами, такими как Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан, в области экологического мониторинга и решения общих проблем.
Эксперты сообщили о том, что в скором времени Узбекистан присоединится к Орхусской конвенции. Это станет важным шагом для повышения общественного участия в решении экологических вопросов. А в регионах и областях Узбекистана будут открыты Орхусские центры. Закон о присоединении к Орхусской конвенции уже одобрен Сенатом.