https://uz.sputniknews.ru/20250228/kak-tashkent-reshaet-ekologicheskie-problemy-48174924.html

Как Ташкент решает экологические проблемы — видео

Как Ташкент решает экологические проблемы — видео

Sputnik Узбекистан

В ближайшие годы в Узбекистане планируется реализация ряда проектов, направленных на улучшение качества воздуха, модернизацию системы управления отходами и развитие циркулярной экономики.

2025-02-28T18:40+0500

2025-02-28T18:40+0500

2025-02-28T18:40+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

экология

ташкент

минздрав узбекистана

конвенция

охрана окружающей среды

загрязнение воздуха

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция, посвященная актуальным экологическим проблемам города и мерам, принимаемым для их решения. В мероприятии приняли участие заместитель директора Центра государственной экологической экспертизы Вячеслав Ши-Сян, представители Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики Шухрат Тожибоев и Умид Мунавваров, а также директора ННО "Ekolog", профессор Наргис Косимова. Специалисты отметили, что в ближайшие годы в Узбекистане планируется реализация ряда проектов, направленных на улучшение качества воздуха, модернизацию системы управления отходами и развитие циркулярной экономики. Вячеслав Ши-Сян рассказал о планах по прекращению использования бензина марки АИ-80 и внедрению экостикеров для автомобилей, что поможет улучшить экологическую ситуацию в стране. Кроме того, было заявлено о создании системы оповещения об ухудшении качества воздуха и надвигающихся пыльных бурях. В настоящее время в этом направлении ведется работа с Минздравом республики. Также было подчеркнуто, что Министерство экологии Узбекистана планирует перенимать передовой опыт России в сфере экологии. Вячеслав Ши-Сян рассказал о сотрудничестве с соседними странами, такими как Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан, в области экологического мониторинга и решения общих проблем. Эксперты сообщили о том, что в скором времени Узбекистан присоединится к Орхусской конвенции. Это станет важным шагом для повышения общественного участия в решении экологических вопросов. А в регионах и областях Узбекистана будут открыты Орхусские центры. Закон о присоединении к Орхусской конвенции уже одобрен Сенатом.

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