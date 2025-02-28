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https://uz.sputniknews.ru/20250228/mirziyoev-vruchil-orden-dustlik-glave-mejdunarodnoy-federatsii-dzyudo-48166471.html
Шавкат Мирзиёев вручил орден "Дустлик" главе Международной федерации дзюдо
Шавкат Мирзиёев вручил орден "Дустлик" главе Международной федерации дзюдо
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, находящегося в Узбекистане в рамках проведения престижного международного турнира "Большого шлема".
2025-02-28T13:35+0500
2025-02-28T13:35+0500
дзюдо
спорт
орден "дустлик"
награждение
государственная награда
встреча
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вручил главе Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру высокую государственную награду – орден "Дўстлик". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, находящегося в Узбекистане в рамках проведения престижного международного турнира "Большого шлема". Участники встречи рассмотрели вопросы расширения плодотворного сотрудничества с указанной авторитетной спортивной организацией в области развития национальной школы дзюдо и популяризации этого вида единоборства в республике.Особое внимание в ходе встречи стороны уделили вопросам расширения технического содействия и экспертной помощи федерации в подготовке спортсменов, тренеров и судей, внедрении эффективного механизма отбора талантливой молодежи.Кроме того, было предложено регулярно проводить международные соревнования по дзюдо в регионах Узбекистана.В завершение встречи президент Узбекистана за большой личный вклад в развитие национальной школы этого единоборства вручил главе Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру высокую государственную награду – орден "Дўстлик".Следует отметить, что Узбекистан активно участвует в деятельности международной федерации. В 2022 году в стране успешно проведен чемпионат мира среди взрослых, а в прошлом году – мировое первенство среди военнослужащих. На летних Олимпийских играх в городе Париже Диёра Келдиёрова впервые в истории Узбекистана завоевала золотую медаль по дзюдо.
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президент узбекистан федерация дзюдо мариус визер турнир большой шлем орден дустлик государственная награда
президент узбекистан федерация дзюдо мариус визер турнир большой шлем орден дустлик государственная награда

Шавкат Мирзиёев вручил орден "Дустлик" главе Международной федерации дзюдо

13:35 28.02.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера
Шавкат Мирзиёев принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, находящегося в Узбекистане в рамках проведения престижного международного турнира "Большого шлема".
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вручил главе Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру высокую государственную награду – орден "Дўстлик". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, находящегося в Узбекистане в рамках проведения престижного международного турнира "Большого шлема".
Участники встречи рассмотрели вопросы расширения плодотворного сотрудничества с указанной авторитетной спортивной организацией в области развития национальной школы дзюдо и популяризации этого вида единоборства в республике.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера
Шавкат Мирзиёев принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
Шавкат Мирзиёев принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Глава федерации Мариус Визер высоко оценил проводимые масштабные реформы по популяризации здорового образа жизни и всемерной поддержке разных видов спорта в стране, широкому вовлечению молодежи, особенно девушек, а также созданию современной и доступной спортивной инфраструктуры", – отметили в пресс-службе главы государства.

Особое внимание в ходе встречи стороны уделили вопросам расширения технического содействия и экспертной помощи федерации в подготовке спортсменов, тренеров и судей, внедрении эффективного механизма отбора талантливой молодежи.
Кроме того, было предложено регулярно проводить международные соревнования по дзюдо в регионах Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера
Шавкат Мирзиёев принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
Шавкат Мирзиёев принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение встречи президент Узбекистана за большой личный вклад в развитие национальной школы этого единоборства вручил главе Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру высокую государственную награду – орден "Дўстлик".
Следует отметить, что Узбекистан активно участвует в деятельности международной федерации. В 2022 году в стране успешно проведен чемпионат мира среди взрослых, а в прошлом году – мировое первенство среди военнослужащих. На летних Олимпийских играх в городе Париже Диёра Келдиёрова впервые в истории Узбекистана завоевала золотую медаль по дзюдо.
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