https://uz.sputniknews.ru/20250228/mirziyoev-vruchil-orden-dustlik-glave-mejdunarodnoy-federatsii-dzyudo-48166471.html

Шавкат Мирзиёев вручил орден "Дустлик" главе Международной федерации дзюдо

Шавкат Мирзиёев вручил орден "Дустлик" главе Международной федерации дзюдо

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, находящегося в Узбекистане в рамках проведения престижного международного турнира "Большого шлема".

2025-02-28T13:35+0500

2025-02-28T13:35+0500

2025-02-28T13:35+0500

дзюдо

спорт

орден "дустлик"

награждение

государственная награда

встреча

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вручил главе Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру высокую государственную награду – орден "Дўстлик". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана принял главу Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, находящегося в Узбекистане в рамках проведения престижного международного турнира "Большого шлема". Участники встречи рассмотрели вопросы расширения плодотворного сотрудничества с указанной авторитетной спортивной организацией в области развития национальной школы дзюдо и популяризации этого вида единоборства в республике.Особое внимание в ходе встречи стороны уделили вопросам расширения технического содействия и экспертной помощи федерации в подготовке спортсменов, тренеров и судей, внедрении эффективного механизма отбора талантливой молодежи.Кроме того, было предложено регулярно проводить международные соревнования по дзюдо в регионах Узбекистана.В завершение встречи президент Узбекистана за большой личный вклад в развитие национальной школы этого единоборства вручил главе Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру высокую государственную награду – орден "Дўстлик".Следует отметить, что Узбекистан активно участвует в деятельности международной федерации. В 2022 году в стране успешно проведен чемпионат мира среди взрослых, а в прошлом году – мировое первенство среди военнослужащих. На летних Олимпийских играх в городе Париже Диёра Келдиёрова впервые в истории Узбекистана завоевала золотую медаль по дзюдо.

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