https://uz.sputniknews.ru/20250228/rossiyskie-voyska-osvobodili-novuyu-sorochinu-v-kurskoy-oblasti-48169315.html
Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области – Минобороны
Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области – Минобороны
Sputnik Узбекистан
Бойцы "Севера" за неделю нанесли поражения подразделениям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.
2025-02-28T15:15+0500
2025-02-28T15:15+0500
2025-02-28T15:15+0500
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Бойцы группировки войск "Север" освободили село Новая Сорочина в Курской области, говорится в сводке Минобороны России.Об освобождении Погребков и Орловки в Минобороны сообщили 26 февраля, Никольского — 27 февраля.Кроме того, бойцы "Севера" за прошедшую неделю нанесли поражения подразделениям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении группировака нанесла поражение механизированной и мотопехотной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны.В зоне ответственности "Севера" украинская армия за неделю потеряла более 1960 солдат, 11 танков, 156 боевых бронемашин, 157 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американская MLRS, 40 орудий полевой артиллерии, включая американские САУ Paladin и гаубицу М777, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов и восемь станций радиоэлектронной борьбы.Уничтожены также 12 складов боеприпасов.
https://uz.sputniknews.ru/20250226/svo-rossiyskoe-nastuplenie-v-xarkovskoy-oblasti-48125160.html
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курская область минобороны россия украина освобождение сво всу север
курская область минобороны россия украина освобождение сво всу север
Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области – Минобороны
Бойцы "Севера" за неделю нанесли поражения подразделениям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
Бойцы группировки войск "Север" освободили село Новая Сорочина в Курской области, говорится в сводке Минобороны России
.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина", — заявили в военном ведомстве.
Об освобождении Погребков и Орловки в Минобороны сообщили 26 февраля, Никольского — 27 февраля.
Кроме того, бойцы "Севера" за прошедшую неделю нанесли поражения подразделениям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны.
На Харьковском направлении группировака нанесла поражение механизированной и мотопехотной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны.
В зоне ответственности "Севера" украинская армия за неделю потеряла более 1960 солдат, 11 танков, 156 боевых бронемашин, 157 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американская MLRS, 40 орудий полевой артиллерии, включая американские САУ Paladin и гаубицу М777, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов и восемь станций радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также 12 складов боеприпасов.