Узбекистанские горнолыжники завоевали 6 наград на чемпионате Азии в Китае
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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В соревнованиях принимали участие атлеты из 11 стран, в том числе и представители сборной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистанские горнолыжники завоевали 6 наград на чемпионате Азии по горнолыжному спорту, который состоялся в китайском городе Янцин. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Как рассказали в комитете, в данных стартах принимали участие атлеты из 11 стран, в том числе и представители сборной Узбекистана.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
В китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
"Соревнования были организованы на трассе, где проходили зимние Олимпийские игры Пекин-2022", – отметили в НОК.
На данных состязаниях узбекистанским горнолыжникам удалось завоевать 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
В китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
В китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Медали завоевали:
Золото: Арман Гаюпов (гигант слалом)
Медет Назаров (слалом)
Серебро: Медет Назаров (гигант слалом)
Арман Гаюпов (слалом)
Сабина Реджепова (слалом)
Бронза:
Валерия Ковалева (слалом)