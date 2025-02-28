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https://uz.sputniknews.ru/20250228/uzbekistanskie-gornolyjniki-zavoevali-6-nagrad-na-chempionate-azii-v-kitae-48175103.html
Узбекистанские горнолыжники завоевали 6 наград на чемпионате Азии в Китае
Узбекистанские горнолыжники завоевали 6 наград на чемпионате Азии в Китае
Sputnik Узбекистан
В соревнованиях принимали участие атлеты из 11 стран, в том числе и представители сборной Узбекистана.
2025-02-28T18:10+0500
2025-02-28T18:10+0500
спорт
узбекистан
лыжники
золотая медаль
чемпионат азии
китай
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистанские горнолыжники завоевали 6 наград на чемпионате Азии по горнолыжному спорту, который состоялся в китайском городе Янцин. Об этом сообщает пресс-служба НОК. Как рассказали в комитете, в данных стартах принимали участие атлеты из 11 стран, в том числе и представители сборной Узбекистана.На данных состязаниях узбекистанским горнолыжникам удалось завоевать 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Медали завоевали:Золото: Арман Гаюпов (гигант слалом) Медет Назаров (слалом) Серебро: Медет Назаров (гигант слалом) Арман Гаюпов (слалом) Сабина Реджепова (слалом) Бронза: Валерия Ковалева (слалом)
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горнолыжники китай чемпионат азии сборная узбекистан золотая медаль спорт
горнолыжники китай чемпионат азии сборная узбекистан золотая медаль спорт

Узбекистанские горнолыжники завоевали 6 наград на чемпионате Азии в Китае

18:10 28.02.2025
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
В китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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В соревнованиях принимали участие атлеты из 11 стран, в том числе и представители сборной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистанские горнолыжники завоевали 6 наград на чемпионате Азии по горнолыжному спорту, который состоялся в китайском городе Янцин. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Как рассказали в комитете, в данных стартах принимали участие атлеты из 11 стран, в том числе и представители сборной Узбекистана.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
В китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
В китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
"Соревнования были организованы на трассе, где проходили зимние Олимпийские игры Пекин-2022", – отметили в НОК.
На данных состязаниях узбекистанским горнолыжникам удалось завоевать 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
В китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
В китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
В китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
В китайском городе Янцин состоялся чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Медали завоевали:
Золото: Арман Гаюпов (гигант слалом)
Медет Назаров (слалом)
Серебро: Медет Назаров (гигант слалом)
Арман Гаюпов (слалом)
Сабина Реджепова (слалом)
Бронза:
Валерия Ковалева (слалом)
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