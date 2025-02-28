https://uz.sputniknews.ru/20250228/uzbekistanskie-gornolyjniki-zavoevali-6-nagrad-na-chempionate-azii-v-kitae-48175103.html

Узбекистанские горнолыжники завоевали 6 наград на чемпионате Азии в Китае

Узбекистанские горнолыжники завоевали 6 наград на чемпионате Азии в Китае

Sputnik Узбекистан

В соревнованиях принимали участие атлеты из 11 стран, в том числе и представители сборной Узбекистана.

2025-02-28T18:10+0500

2025-02-28T18:10+0500

2025-02-28T18:10+0500

спорт

узбекистан

лыжники

золотая медаль

чемпионат азии

китай

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистанские горнолыжники завоевали 6 наград на чемпионате Азии по горнолыжному спорту, который состоялся в китайском городе Янцин. Об этом сообщает пресс-служба НОК. Как рассказали в комитете, в данных стартах принимали участие атлеты из 11 стран, в том числе и представители сборной Узбекистана.На данных состязаниях узбекистанским горнолыжникам удалось завоевать 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Медали завоевали:Золото: Арман Гаюпов (гигант слалом) Медет Назаров (слалом) Серебро: Медет Назаров (гигант слалом) Арман Гаюпов (слалом) Сабина Реджепова (слалом) Бронза: Валерия Ковалева (слалом)

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