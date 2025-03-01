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“Искусство стало спасением": Азиза Иргашева о влиянии Узбекистана на ее жизненный путь
“Искусство стало спасением": Азиза Иргашева о влиянии Узбекистана на ее жизненный путь
Sputnik Узбекистан
В новом проекте "Привет, Ташкент" Sputnik Узбекистан поведает истории известных артистов, спортсменов и деятелей искусства.
2025-03-01T20:30+0500
2025-03-01T20:30+0500
2025-03-01T20:30+0500
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"Привет, Ташкент" — наш новый проект о российских знаменитостях, чьи судьбы тесно связаны с Узбекистаном. В рамках проекта мы рассказываем истории известных артистов, спортсменов и деятелей искусства. В центре внимания — их жизненный путь, творческие достижения, успехи, любовь к Узбекистану и многое другое. Сегодняшний выпуск посвящен беседе с продюсером медиагруппы "Красный квадрат" Азизой Иргашевой.Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.
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проект привет ташкент видео эксклюзив рубрика азиза медиагруппа красный квадрат
проект привет ташкент видео эксклюзив рубрика азиза медиагруппа красный квадрат
“Искусство стало спасением": Азиза Иргашева о влиянии Узбекистана на ее жизненный путь
Эксклюзив
В новом проекте "Привет, Ташкент" Sputnik Узбекистан поведает истории известных артистов, спортсменов и деятелей искусства.
"Привет, Ташкент" — наш новый проект о российских знаменитостях, чьи судьбы тесно связаны с Узбекистаном. В рамках проекта мы рассказываем истории известных артистов, спортсменов и деятелей искусства.
В центре внимания — их жизненный путь, творческие достижения, успехи, любовь к Узбекистану и многое другое.
Сегодняшний выпуск посвящен беседе с продюсером медиагруппы "Красный квадрат" Азизой Иргашевой.
Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан
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