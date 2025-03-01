https://uz.sputniknews.ru/20250301/aziza-irgasheva-o-vliyanii-uzbekistana-na-ee-jiznennyy-put-48177947.html

“Искусство стало спасением": Азиза Иргашева о влиянии Узбекистана на ее жизненный путь

“Искусство стало спасением": Азиза Иргашева о влиянии Узбекистана на ее жизненный путь

Sputnik Узбекистан

В новом проекте "Привет, Ташкент" Sputnik Узбекистан поведает истории известных артистов, спортсменов и деятелей искусства.

2025-03-01T20:30+0500

2025-03-01T20:30+0500

2025-03-01T20:30+0500

проект

искусство

узбекистан

знаменитости

видео

артист

спортсмен

медиа

ташкент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48176130_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76c196b132c6d8f9591c143a0706a2b1.jpg

"Привет, Ташкент" — наш новый проект о российских знаменитостях, чьи судьбы тесно связаны с Узбекистаном. В рамках проекта мы рассказываем истории известных артистов, спортсменов и деятелей искусства. В центре внимания — их жизненный путь, творческие достижения, успехи, любовь к Узбекистану и многое другое. Сегодняшний выпуск посвящен беседе с продюсером медиагруппы "Красный квадрат" Азизой Иргашевой.Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

проект привет ташкент видео эксклюзив рубрика азиза медиагруппа красный квадрат