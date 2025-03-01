На проекты ГЧП в социальной сфере в Узбекистане направят более $2 млрд
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об эффективной организации проектов ГЧП в социальной сфере.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президенту Узбекистана представлены предложения по расширению государственно-частного партнерства в медицине, образовании, культуре и спорте.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об эффективной организации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Было отмечено, что в Узбекистане реализуются крупные реформы по сокращению присутствия государства в экономике. Широкие возможности для этого открыл принятый в 2019 году Закон "О государственно-частном партнерстве".
В ходе презентации были рассмотрены предложения по расширению государственно-частного партнерства в медицине, образовании, культуре и спорте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об эффективной организации проектов ГЧП в социальной сфере.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об эффективной организации проектов ГЧП в социальной сфере.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Определены меры по реализации 5 проектов на $1,2 млрд в здравоохранении, 6 проектов на $745 млн в дошкольном и школьном образовании, проектов на $100 млн в высшем образовании совместно с Азиатским банком развития, Международной финансовой корпорацией, Европейским банком реконструкции и развития и другими партнерами.
В частности, предусмотрено строительство современных многопрофильных клиник в Ташкенте, Фергане, Бухаре, Андижане и Самарканде. Планируется передать частному сектору услуги центральных поликлиник регионов, не связанные с медицинской деятельностью.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об эффективной организации проектов ГЧП в социальной сфере.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об эффективной организации проектов ГЧП в социальной сфере.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Рассмотрены также вопросы привлечения частного сектора к отдельным видам деятельности в сферах культуры и спорта. В настоящее время 43 центра культуры уже переданы в частное управление, имеется возможность передать еще 127 объектов.
Президент подчеркнул необходимость аналогичным образом обновить неиспользуемые бассейны, спортивные залы и площадки с расширением оздоровительных услуг. Было предложено упростить порядок передачи культурных и спортивных объектов частным партнерам.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об эффективной организации проектов ГЧП в социальной сфере.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об эффективной организации проектов ГЧП в социальной сфере.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства дал министерствам социальной сферы и хокимиятам поручения утвердить и реализовать “дорожные карты” в разрезе объектов и ускорить проекты государственно-частного партнерства.