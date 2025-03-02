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Народный артист Узбекистана награжден орденом "Буюк хизматлари учун" — указ
Народный артист Узбекистана награжден орденом "Буюк хизматлари учун" — указ
Sputnik Узбекистан
Орден, учрежденный в 1996 году, является одной из высших наград Узбекистана и вручается за исключительные достижения в государственном строительстве, экономике, науке, культуре и искусстве
2025-03-02T11:00+0500
2025-03-02T11:00+0500
2025-03-02T11:00+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
указ
награждение
общество
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Народный артист Узбекистана, певец Гуломжон Якубов удостоен ордена "Буюк хизматлари учун" ("За великие заслуги").Указ о награждении в связи с 75-летием со дня рождения народного артиста подписал президент РУз Шавкат Мирзиёев.Таким образом, глава республики отметил яркий талант, высокое исполнительское мастерство, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и достойный вклад артиста в развитие узбекского песенного искусства и национальной культуры, широкую популяризацию ее достижений среди народов мира, сохранение богатого духовного наследия народа.Также он указал на большие заслуги певца государственного учреждения "Узбекконцерт" в раскрытии талантов молодежи, укреплении ее любви к искусству, воспитании детей в духе любви и преданности Родине, уважения к общечеловеческим ценностям, его активное участие в общественной жизни.Для справки: орден "Буюк хизматлари учун", учрежденный в 1996 году, является одной из высших наград Узбекистана и вручается за исключительные достижения в государственном строительстве, экономике, науке, культуре и искусстве.
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узбекистан, шавкат мирзиёев, указ, награждение, общество
узбекистан, шавкат мирзиёев, указ, награждение, общество
Народный артист Узбекистана награжден орденом "Буюк хизматлари учун" — указ
Орден, учрежденный в 1996 году, является одной из высших наград Узбекистана и вручается за исключительные достижения в государственном строительстве, экономике, науке, культуре и искусстве.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik
. Народный артист Узбекистана, певец Гуломжон Якубов удостоен
ордена "Буюк хизматлари учун" ("За великие заслуги").
Указ о награждении в связи с 75-летием со дня рождения народного артиста подписал президент РУз Шавкат Мирзиёев.
Таким образом, глава республики отметил яркий талант, высокое исполнительское мастерство, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и достойный вклад артиста в развитие узбекского песенного искусства и национальной культуры, широкую популяризацию ее достижений среди народов мира, сохранение богатого духовного наследия народа.
Также он указал на большие заслуги певца государственного учреждения "Узбекконцерт" в раскрытии талантов молодежи, укреплении ее любви к искусству, воспитании детей в духе любви и преданности Родине, уважения к общечеловеческим ценностям, его активное участие в общественной жизни.
Для справки: орден "Буюк хизматлари учун", учрежденный в 1996 году, является одной из высших наград Узбекистана и вручается за исключительные достижения в государственном строительстве, экономике, науке, культуре и искусстве.