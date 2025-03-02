https://uz.sputniknews.ru/20250302/malaziyskaya-mediakompaniya-planiruet-semki-kinolent-ob-imame-buxari-48191227.html
Ведущая малазийская медиакомпания планирует съемки кинолент об Имаме Бухари
Ведущая малазийская медиакомпания планирует съемки кинолент об Имаме Бухари
Sputnik Узбекистан
Работу над художественным фильмом и сериалом о всемирно известном ученом-богослове, правоведе и хадисоведе будут вести вместе с узбекскими кинематографистами.
2025-03-02T09:50+0500
2025-03-02T09:50+0500
2025-03-02T09:50+0500
узбекистан
малайзия
кинематограф
сотрудничество
фильм
имам аль-бухари
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Ведущая малазийская медиакомпания "Aquila Emas" планирует съемки кинолент об Имаме Бухари, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи в Посольстве Узбекистана с директором медиакомпании Шаризаном Исой.Он рассказал о планах снять художественный фильм и сериал на английском языке о жизни Имама Бухари и его научно-духовном наследии при участии малазийских и узбекских кинематографистов.В рамках реализации этого проекта достигнуто соглашение об организации в июне этого года творческой поездки представителей медиакомпании в Узбекистан.Для справки: Имам Бухари — исламский ученый-богослов, хадисовед, правовед. Он всю жизнь посвятил сбору и исследованию хадисов – изложению слов и поступков пророка Мухаммада и его сторонников, и собрал их более 7 тыс., а его книга – "Сахих аль-Бухари" – в мировом сообществе признана второй книгой после Корана, значимой для мусульман.
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малайзия медиакомпания съемки имам бухари
малайзия медиакомпания съемки имам бухари
Ведущая малазийская медиакомпания планирует съемки кинолент об Имаме Бухари
Работу над художественным фильмом и сериалом о всемирно известном ученом-богослове, правоведе и хадисоведе будут вести вместе с узбекскими кинематографистами.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Ведущая малазийская медиакомпания "Aquila Emas" планирует съемки кинолент об Имаме Бухари, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи в Посольстве Узбекистана с директором медиакомпании Шаризаном Исой.
Он рассказал о планах снять художественный фильм и сериал на английском языке о жизни Имама Бухари и его научно-духовном наследии при участии малазийских и узбекских кинематографистов.
"Для разработки сценария фильма мы стремимся собрать научно обоснованные материалы о жизни и творчестве Имама Бухари и согласовать их с экспертами в этой области", — отметил Шеризан Иса.
В рамках реализации этого проекта достигнуто соглашение об организации в июне этого года творческой поездки представителей медиакомпании в Узбекистан.
Для справки: Имам Бухари — исламский ученый-богослов, хадисовед, правовед. Он всю жизнь посвятил сбору и исследованию хадисов – изложению слов и поступков пророка Мухаммада и его сторонников, и собрал их более 7 тыс., а его книга – "Сахих аль-Бухари" – в мировом сообществе признана второй книгой после Корана, значимой для мусульман.