https://uz.sputniknews.ru/20250302/malaziyskaya-mediakompaniya-planiruet-semki-kinolent-ob-imame-buxari-48191227.html

Ведущая малазийская медиакомпания планирует съемки кинолент об Имаме Бухари

Ведущая малазийская медиакомпания планирует съемки кинолент об Имаме Бухари

Sputnik Узбекистан

Работу над художественным фильмом и сериалом о всемирно известном ученом-богослове, правоведе и хадисоведе будут вести вместе с узбекскими кинематографистами.

2025-03-02T09:50+0500

2025-03-02T09:50+0500

2025-03-02T09:50+0500

узбекистан

малайзия

кинематограф

сотрудничество

фильм

имам аль-бухари

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Ведущая малазийская медиакомпания "Aquila Emas" планирует съемки кинолент об Имаме Бухари, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи в Посольстве Узбекистана с директором медиакомпании Шаризаном Исой.Он рассказал о планах снять художественный фильм и сериал на английском языке о жизни Имама Бухари и его научно-духовном наследии при участии малазийских и узбекских кинематографистов.В рамках реализации этого проекта достигнуто соглашение об организации в июне этого года творческой поездки представителей медиакомпании в Узбекистан.Для справки: Имам Бухари — исламский ученый-богослов, хадисовед, правовед. Он всю жизнь посвятил сбору и исследованию хадисов – изложению слов и поступков пророка Мухаммада и его сторонников, и собрал их более 7 тыс., а его книга – "Сахих аль-Бухари" – в мировом сообществе признана второй книгой после Корана, значимой для мусульман.

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