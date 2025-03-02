https://uz.sputniknews.ru/20250302/pervyy-posol-uzbekistana-na-malte-pristupil-k-rabote-48200185.html
Первый посол Узбекистана на Мальте приступил к работе
Первый посол Узбекистана на Мальте приступил к работе
Sputnik Узбекистан
Абат Файзуллаев с ноября 2023 года является послом РУз в Италии и Постоянным представителем при международных организациях в Риме (ФАО, ВОЗ, УНП ООН), а с декабря 2024 года — первым послом на Кипре
2025-03-02T18:30+0500
2025-03-02T18:30+0500
2025-03-02T18:30+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Первый посол Узбекистана на Мальте приступил к работе сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи в рамках мероприятия мальтийский лидер подчеркнула активизацию двусторонних отношений в результате открытой и прагматичной внешней политики, проводимой президентом Узбекистана.Отмечалось, что, несмотря на географическую удаленность Узбекистана и Мальты, взаимосвязанные интересы и цели служат развитию многогранного сотрудничества.Отдельное внимание уделили взаимной поддержке кандидатур и инициатив двух стран в рамках международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.Напомним, что что за последний год в двусторонних отношениях наметилась новая динамика. В частности, главы внешнеполитических ведомств впервые провели плодотворную встречу в сентябре 2024 года в рамках участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В январе этого года был назначен посол Мальты в Узбекистане с резиденцией в Москве, а в Валлетте состоялся первый раунд консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.Абат Файзуллаев с ноября 2023 года является послом Узбекистана в Италии и Постоянным представителем при международных организациях в Риме (ФАО, ВОЗ, УНП ООН), а с декабря 2024 года — первым послом на Кипре.В 2020-2023 годах он занимал должность посла Узбекистана в Австрии, а также был послом по совместительству в Венгрии. Одновременно он работал на посту постоянного представителя Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях в Вене.
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узбекистан первый посол мальта
узбекистан первый посол мальта
Первый посол Узбекистана на Мальте приступил к работе
Абат Файзуллаев с ноября 2023 года является послом РУз в Италии и Постоянным представителем при международных организациях в Риме (ФАО, ВОЗ, УНП ООН), а с декабря 2024 года — первым послом на Кипре.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Первый посол Узбекистана на Мальте приступил к работе сообщает
ИА "Дунё".
“Первый посол Узбекистана на Мальте с резиденцией в Риме Абат Файзуллаев вручил верительные грамоты Президенту страны Мириам Спитери Дебоно”, — говорится в сообщении.
В ходе встречи в рамках мероприятия мальтийский лидер подчеркнула активизацию двусторонних отношений в результате открытой и прагматичной внешней политики, проводимой президентом Узбекистана.
Отмечалось, что, несмотря на географическую удаленность Узбекистана и Мальты, взаимосвязанные интересы и цели служат развитию многогранного сотрудничества.
Отдельное внимание уделили взаимной поддержке кандидатур и инициатив двух стран в рамках международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.
Напомним, что что за последний год в двусторонних отношениях наметилась новая динамика. В частности, главы внешнеполитических ведомств впервые провели плодотворную встречу в сентябре 2024 года в рамках участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В январе этого года был назначен посол Мальты в Узбекистане с резиденцией в Москве, а в Валлетте состоялся первый раунд консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.
Абат Файзуллаев с ноября 2023 года является послом Узбекистана в Италии и Постоянным представителем при международных организациях в Риме (ФАО, ВОЗ, УНП ООН), а с декабря 2024 года — первым послом на Кипре.
В 2020-2023 годах он занимал должность посла Узбекистана в Австрии, а также был послом по совместительству в Венгрии. Одновременно он работал на посту постоянного представителя Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях в Вене.