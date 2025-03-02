https://uz.sputniknews.ru/20250302/universitet-oae-nameren-sotrudnichat-s-vuzami-uzbekistana-48198435.html

Ведущий университет ОАЭ планирует сотрудничать с вузами Узбекистана

Ведущий университет ОАЭ планирует сотрудничать с вузами Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В планах сторон также повышение квалификации государственных служащих

2025-03-02T15:40+0500

2025-03-02T15:40+0500

2025-03-02T17:07+0500

оаэ

узбекистан

вузы

сотрудничество

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Ведущий университет ОАЭ намерен сотрудничать с вузами Узбекистана, сообщает ИА “Дунё”.В ходе визита в республику делегации во главе с руководством Университета “SkyLine” прошли переговоры по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере образования.В частности, с руководством Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере IT-технологий.С заместителем исполнительного директора Фонда "Эл-юрт умиди" Джавахиром Ахмедовым достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере краткосрочного и долгосрочного образования узбекских студентов и повышения квалификации госслужащих.Кроме того, эмиратская делегация и руководители ряда образовательных учреждений Узбекистана договорились сотрудничать в сферах экономики и управления бизнесом, а также внедрения льготного обучения для выпускников в Университете "SkyLine".

оаэ

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