https://uz.sputniknews.ru/20250302/universitet-oae-nameren-sotrudnichat-s-vuzami-uzbekistana-48198435.html
Ведущий университет ОАЭ планирует сотрудничать с вузами Узбекистана
Ведущий университет ОАЭ планирует сотрудничать с вузами Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В планах сторон также повышение квалификации государственных служащих
2025-03-02T15:40+0500
2025-03-02T15:40+0500
2025-03-02T17:07+0500
оаэ
узбекистан
вузы
сотрудничество
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Ведущий университет ОАЭ намерен сотрудничать с вузами Узбекистана, сообщает ИА “Дунё”.В ходе визита в республику делегации во главе с руководством Университета “SkyLine” прошли переговоры по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере образования.В частности, с руководством Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере IT-технологий.С заместителем исполнительного директора Фонда "Эл-юрт умиди" Джавахиром Ахмедовым достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере краткосрочного и долгосрочного образования узбекских студентов и повышения квалификации госслужащих.Кроме того, эмиратская делегация и руководители ряда образовательных учреждений Узбекистана договорились сотрудничать в сферах экономики и управления бизнесом, а также внедрения льготного обучения для выпускников в Университете "SkyLine".
оаэ
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университет оаэ вузы узбекистан сотрудничество
университет оаэ вузы узбекистан сотрудничество
Ведущий университет ОАЭ планирует сотрудничать с вузами Узбекистана
15:40 02.03.2025 (обновлено: 17:07 02.03.2025)
В планах сторон также повышение квалификации государственных служащих.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Ведущий университет ОАЭ намерен сотрудничать с вузами Узбекистана, сообщает
ИА “Дунё”.
В ходе визита в республику делегации во главе с руководством Университета “SkyLine” прошли переговоры по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере образования.
В частности, с руководством Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере IT-технологий.
“Члены делегации также встретились с ректором Ташкентского государственного университета востоковедения Гулчехрой Рихсиевой и договорились о сотрудничестве в сфере туристического образования”, — говорится в сообщении.
С заместителем исполнительного директора Фонда "Эл-юрт умиди" Джавахиром Ахмедовым достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере краткосрочного и долгосрочного образования узбекских студентов и повышения квалификации госслужащих.
Кроме того, эмиратская делегация и руководители ряда образовательных учреждений Узбекистана договорились сотрудничать в сферах экономики и управления бизнесом, а также внедрения льготного обучения для выпускников в Университете "SkyLine".