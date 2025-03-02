https://uz.sputniknews.ru/20250302/v-kremle-nazvali-uslovie-dlya-normalizatsii-otnosheniy-s-ssha-48200811.html

В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США

В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США

Sputnik Узбекистан

Песков в интервью журналисту Зарубину сделал ряд заявлений.

2025-03-02T17:51+0500

2025-03-02T17:51+0500

2025-03-02T17:51+0500

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Путь нормализации отношений России и США можно пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Другие заявления пресс-секретаря президента РФ:Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.

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