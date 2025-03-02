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В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США
В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США
Sputnik Узбекистан
Песков в интервью журналисту Зарубину сделал ряд заявлений.
2025-03-02T17:51+0500
2025-03-02T17:51+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Путь нормализации отношений России и США можно пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Другие заявления пресс-секретаря президента РФ:Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.
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кремль песков сша
кремль песков сша

В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США

17:51 02.03.2025
© Sputnik / Алексей ДружининНа первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2025
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Песков в интервью журналисту Зарубину сделал ряд заявлений.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Путь нормализации отношений России и США можно пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно", — сказал он на кадрах, записанных в среду 26 февраля.
Другие заявления пресс-секретаря президента РФ:
новая администрация США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации;
это во многом совпадает с видением Москвы;
невозможно было представить, что РФ и США будут голосовать за одну резолюцию ООН по Украине;
восстановление сотрудничества российских и американских компаний — долгосрочная перспектива;
не стоит ждать быстрых результатов в экономическом сотрудничестве с США;
представители Белого дома говорили, что сначала — урегулирование вокруг Украины, потом — экономика;
нужно очерчивать темы экономических связей с США, но не ждать быстрых результатов.
Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.
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