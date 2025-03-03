https://uz.sputniknews.ru/20250303/mvd-uzbekistana-i-vengrii-sotrudnichestvo-48204421.html

Борьба с преступностью, миграция: МВД Узбекистана и Венгрии расширят сотрудничество

Борьба с преступностью, миграция: МВД Узбекистана и Венгрии расширят сотрудничество

Sputnik Узбекистан

По мнению сторон, совместные инициативы внесут значительный вклад в развитие стратегических отношений между Узбекистаном и Венгрией

2025-03-03T11:00+0500

2025-03-03T11:00+0500

2025-03-03T11:00+0500

узбекистан

венгрия

мвд

сотрудничество

миграция

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Двустороннее взаимодействие между министерствами внутренних дел Узбекистана и Венгрии обсудили посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов с заместителем государственного секретаря по ЕС и внешним связям Министерства внутренних дел Венгрии Матьяшем Хедьялаем. Об этом сообщает ИА "Дунё".Особое внимание уделили обмену опытом в борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности, правопорядка, а также развитию сотрудничества в сфере миграции.Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества, выразив уверенность, что совместные инициативы внесут значительный вклад в развитие стратегических отношений между Узбекистаном и Венгрией в сферах обеспечения безопасности и миграции.

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