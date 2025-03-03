Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250303/mvd-uzbekistana-i-vengrii-sotrudnichestvo-48204421.html
Борьба с преступностью, миграция: МВД Узбекистана и Венгрии расширят сотрудничество
Борьба с преступностью, миграция: МВД Узбекистана и Венгрии расширят сотрудничество
Sputnik Узбекистан
По мнению сторон, совместные инициативы внесут значительный вклад в развитие стратегических отношений между Узбекистаном и Венгрией
2025-03-03T11:00+0500
2025-03-03T11:00+0500
узбекистан
венгрия
мвд
сотрудничество
миграция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/03/28748226_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e472a9cacd097c07938557197c2a8ff3.jpg
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Двустороннее взаимодействие между министерствами внутренних дел Узбекистана и Венгрии обсудили посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов с заместителем государственного секретаря по ЕС и внешним связям Министерства внутренних дел Венгрии Матьяшем Хедьялаем. Об этом сообщает ИА "Дунё".Особое внимание уделили обмену опытом в борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности, правопорядка, а также развитию сотрудничества в сфере миграции.Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества, выразив уверенность, что совместные инициативы внесут значительный вклад в развитие стратегических отношений между Узбекистаном и Венгрией в сферах обеспечения безопасности и миграции.
узбекистан
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/03/28748226_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_01d11ae3c236ac50feb6a57a5c21d479.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мвд узбекистан венгрия сотрудничество
мвд узбекистан венгрия сотрудничество

Борьба с преступностью, миграция: МВД Узбекистана и Венгрии расширят сотрудничество

11:00 03.03.2025
© Визит в ВенгриюВенгрия готовится к визиту Президента Узбекистана
Венгрия готовится к визиту Президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2025
© Визит в Венгрию
Подписаться
По мнению сторон, совместные инициативы внесут значительный вклад в развитие стратегических отношений между Узбекистаном и Венгрией.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Двустороннее взаимодействие между министерствами внутренних дел Узбекистана и Венгрии обсудили посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов с заместителем государственного секретаря по ЕС и внешним связям Министерства внутренних дел Венгрии Матьяшем Хедьялаем. Об этом сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"Узбекистан и Венгрия расширяют сотрудничество между министерствами внутренних дел двух стран
Узбекистан и Венгрия расширяют сотрудничество между министерствами внутренних дел двух стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2025
Узбекистан и Венгрия расширяют сотрудничество между министерствами внутренних дел двух стран
© ИА "Дунё"
Особое внимание уделили обмену опытом в борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности, правопорядка, а также развитию сотрудничества в сфере миграции.
“Кроме того, обсуждены перспективы разработки законодательной базы, регулирующей двустороннее сотрудничество в области внешней трудовой миграции. Выражена заинтересованность в совместной работе и подписании Плана действий, направленного на дальнейшее укрепление взаимодействия между министерствами внутренних дел двух государств”, — говорится в сообщении.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества, выразив уверенность, что совместные инициативы внесут значительный вклад в развитие стратегических отношений между Узбекистаном и Венгрией в сферах обеспечения безопасности и миграции.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0