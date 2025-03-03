Борьба с преступностью, миграция: МВД Узбекистана и Венгрии расширят сотрудничество
© Визит в ВенгриюВенгрия готовится к визиту Президента Узбекистана
© Визит в Венгрию
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По мнению сторон, совместные инициативы внесут значительный вклад в развитие стратегических отношений между Узбекистаном и Венгрией.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Двустороннее взаимодействие между министерствами внутренних дел Узбекистана и Венгрии обсудили посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов с заместителем государственного секретаря по ЕС и внешним связям Министерства внутренних дел Венгрии Матьяшем Хедьялаем. Об этом сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"Узбекистан и Венгрия расширяют сотрудничество между министерствами внутренних дел двух стран
Узбекистан и Венгрия расширяют сотрудничество между министерствами внутренних дел двух стран
© ИА "Дунё"
Особое внимание уделили обмену опытом в борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности, правопорядка, а также развитию сотрудничества в сфере миграции.
“Кроме того, обсуждены перспективы разработки законодательной базы, регулирующей двустороннее сотрудничество в области внешней трудовой миграции. Выражена заинтересованность в совместной работе и подписании Плана действий, направленного на дальнейшее укрепление взаимодействия между министерствами внутренних дел двух государств”, — говорится в сообщении.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества, выразив уверенность, что совместные инициативы внесут значительный вклад в развитие стратегических отношений между Узбекистаном и Венгрией в сферах обеспечения безопасности и миграции.