https://uz.sputniknews.ru/20250303/novosibirsk-rynok-tovary-uzbekistan-48218232.html
В Новосибирске построили торговый комплекс для товаров из Узбекистана
В Новосибирске построили торговый комплекс для товаров из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Работа оптово-распределительного центра "Азия-Сибирь" упростит экспорт продукции из Узбекистана
2025-03-03T15:50+0500
2025-03-03T15:50+0500
2025-03-03T15:50+0500
общество
узбекистан
россия
сельхозпродукция
рынок
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Новосибирске РФ открыли оптово-распределительный центр "Азия-Сибирь", сообщает пресс-служба Агентства по карантину и защите растений РУз.Его общая площадь составляет около 130 тыс. квадратных метров. Здесь круглый год будет осуществляться торговля различной сельхозпродукцией, произведенной в Узбекистане.На территории комплекса построили:Директор оптово-распределительного центра "Азия-Сибирь Музаффар Рахимов отметил, что ежедневно центр сможет принимать до 400 грузовых фур с сельхозпродукцией, в основном из Узбекистана, и выразил готовность сотрудничать с поставщиками из других центральноазиатских стран, а также Ирана и Китая.В ближайшей перспективе здесь появятся теплицы, комфортабельная гостиница и парк развлечений.Также планируют открыть современные шоурумы для демонстрации достижений Узбекистана в промышленности, сельском хозяйстве, торговой кооперации и другие объекты.Делегация Ферганской области, присутствовавшая на открытии оптово-распределительного центра, заключила соглашения о поставках сельхозпродукции.По данным пресс-службы агентства, ранее территория этого оптово-розничного центра была в разы меньше и находилась в запущенном состоянии. В мае 2024 года, в ходе рабочего визита в Россию директора Агентства по карантину и защите растений Иброхима Эргашева, была достигнута договоренность о создании здесь благоприятных условий для узбекских экспортеров и импортеров. "Оптово-распределительный центр послужит увеличению объемов товарооборота и экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции между Узбекистаном и Россией", — добавили в пресс-службе.
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новосибирск торговый комплекс товары узбекистан
новосибирск торговый комплекс товары узбекистан
В Новосибирске построили торговый комплекс для товаров из Узбекистана
Работа оптово-распределительного центра "Азия-Сибирь" упростит экспорт продукции из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
В Новосибирске РФ открыли оптово-распределительный центр "Азия-Сибирь", сообщает
пресс-служба Агентства по карантину и защите растений РУз.
Его общая площадь составляет около 130 тыс. квадратных метров. Здесь круглый год будет осуществляться торговля различной сельхозпродукцией, произведенной в Узбекистане.
На территории комплекса построили:
блоки мелкооптовой торговли фруктами и овощами;
места для хранения мясной и молочной продукции;
места для приема и переработки сельскохозяйственной продукции;
парковку для фур оптовой торговли.
Директор оптово-распределительного центра "Азия-Сибирь Музаффар Рахимов отметил, что ежедневно центр сможет принимать до 400 грузовых фур с сельхозпродукцией, в основном из Узбекистана, и выразил готовность сотрудничать с поставщиками из других центральноазиатских стран, а также Ирана и Китая.
"Мы готовы сотрудничать с поставщиками из других стран Центральной Азии, а также из Ирана и Китая. Все условия, созданные для предпринимателей и покупателей в торговом центре, соответствуют мировым требованиям и стандартам", — рассказал он ИА "Дунё".
В ближайшей перспективе здесь появятся теплицы, комфортабельная гостиница и парк развлечений.
Также планируют открыть современные шоурумы для демонстрации достижений Узбекистана в промышленности, сельском хозяйстве, торговой кооперации и другие объекты.
Делегация Ферганской области, присутствовавшая на открытии оптово-распределительного центра, заключила соглашения о поставках сельхозпродукции.
По данным пресс-службы агентства, ранее территория этого оптово-розничного центра была в разы меньше и находилась в запущенном состоянии. В мае 2024 года, в ходе рабочего визита в Россию директора Агентства по карантину и защите растений Иброхима Эргашева, была достигнута договоренность о создании здесь благоприятных условий для узбекских экспортеров и импортеров.
"Оптово-распределительный центр послужит увеличению объемов товарооборота и экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции между Узбекистаном и Россией", — добавили в пресс-службе.