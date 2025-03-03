https://uz.sputniknews.ru/20250303/novosibirsk-rynok-tovary-uzbekistan-48218232.html

В Новосибирске построили торговый комплекс для товаров из Узбекистана

В Новосибирске построили торговый комплекс для товаров из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Работа оптово-распределительного центра "Азия-Сибирь" упростит экспорт продукции из Узбекистана

2025-03-03T15:50+0500

2025-03-03T15:50+0500

2025-03-03T15:50+0500

общество

узбекистан

россия

сельхозпродукция

рынок

предприниматели

новосибирск

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Новосибирске РФ открыли оптово-распределительный центр "Азия-Сибирь", сообщает пресс-служба Агентства по карантину и защите растений РУз.Его общая площадь составляет около 130 тыс. квадратных метров. Здесь круглый год будет осуществляться торговля различной сельхозпродукцией, произведенной в Узбекистане.На территории комплекса построили:Директор оптово-распределительного центра "Азия-Сибирь Музаффар Рахимов отметил, что ежедневно центр сможет принимать до 400 грузовых фур с сельхозпродукцией, в основном из Узбекистана, и выразил готовность сотрудничать с поставщиками из других центральноазиатских стран, а также Ирана и Китая.В ближайшей перспективе здесь появятся теплицы, комфортабельная гостиница и парк развлечений.Также планируют открыть современные шоурумы для демонстрации достижений Узбекистана в промышленности, сельском хозяйстве, торговой кооперации и другие объекты.Делегация Ферганской области, присутствовавшая на открытии оптово-распределительного центра, заключила соглашения о поставках сельхозпродукции.По данным пресс-службы агентства, ранее территория этого оптово-розничного центра была в разы меньше и находилась в запущенном состоянии. В мае 2024 года, в ходе рабочего визита в Россию директора Агентства по карантину и защите растений Иброхима Эргашева, была достигнута договоренность о создании здесь благоприятных условий для узбекских экспортеров и импортеров. "Оптово-распределительный центр послужит увеличению объемов товарооборота и экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции между Узбекистаном и Россией", — добавили в пресс-службе.

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