https://uz.sputniknews.ru/20250303/rossiyskaya-armiya-porazila-ukrainskie-aerodromy-i-tsexa-proizvodstva-bpla-48224578.html

Российская армия поразила украинские аэродромы и цеха производства БПЛА

Российская армия поразила украинские аэродромы и цеха производства БПЛА

Sputnik Узбекистан

Удары по целям нанесли при помощи оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии ВС РФ

2025-03-03T16:30+0500

2025-03-03T16:30+0500

2025-03-03T16:30+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам их хранения, сообщает Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 88 беспилотников самолетного типа, добавили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили:

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