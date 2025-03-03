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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250303/rossiyskaya-armiya-porazila-ukrainskie-aerodromy-i-tsexa-proizvodstva-bpla-48224578.html
Российская армия поразила украинские аэродромы и цеха производства БПЛА
Российская армия поразила украинские аэродромы и цеха производства БПЛА
Sputnik Узбекистан
Удары по целям нанесли при помощи оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии ВС РФ
2025-03-03T16:30+0500
2025-03-03T16:30+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам их хранения, сообщает Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 88 беспилотников самолетного типа, добавили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили:
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россия армия украина аэродромы бпла
россия армия украина аэродромы бпла

Российская армия поразила украинские аэродромы и цеха производства БПЛА

16:30 03.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета РСЗО Град 25 армии на Краснолиманском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Удары по целям нанесли при помощи оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии ВС РФ.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам их хранения, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 139 районах", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 88 беспилотников самолетного типа, добавили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили:
656 самолетов;
283 вертолета;
45 174 беспилотных летательных аппарата;
600 зенитных ракетных комплексов;
21 966 танков и других боевых бронированных машин;
1 523 боевые машины реактивных систем залпового огня;
22 215 орудий полевой артиллерии и минометов;
32 405 единиц специальной военной автомобильной техники.
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