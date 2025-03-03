https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-bolshoy-shlem-dzyudo-rekord-pobit-48203290.html

Дзюдоисты Узбекистана побили свой рекорд по числу наград на турнирах "Большого шлема"

Дзюдоисты Узбекистана побили свой рекорд по числу наград на турнирах "Большого шлема"

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте 28 февраля-2 марта проходил турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвовали более 240 спортсменов из 23 стран.

2025-03-03T09:50+0500

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спорт

узбекистан

ташкент

турнир "большого шлема"

дзюдо

рекорд

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана побила свой рекорд по числу наград на турнирах "Большого шлема", сообщает НОК.В Ташкенте 28 февраля – 2 марта проходил турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвовали более 240 спортсменов из 23 стран.В течение трех дней соревнований сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Благодаря этому дзюдоисты республики заняли третье место в общекомандном зачете после представителей Японии и Китая.Победители:ЗолотоСереброБронза

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