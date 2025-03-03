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https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-bolshoy-shlem-dzyudo-rekord-pobit-48203290.html
Дзюдоисты Узбекистана побили свой рекорд по числу наград на турнирах "Большого шлема"
Дзюдоисты Узбекистана побили свой рекорд по числу наград на турнирах "Большого шлема"
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте 28 февраля-2 марта проходил турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвовали более 240 спортсменов из 23 стран.
2025-03-03T09:50+0500
2025-03-03T09:54+0500
спорт
узбекистан
ташкент
турнир "большого шлема"
дзюдо
рекорд
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана побила свой рекорд по числу наград на турнирах "Большого шлема", сообщает НОК.В Ташкенте 28 февраля – 2 марта проходил турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвовали более 240 спортсменов из 23 стран.В течение трех дней соревнований сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Благодаря этому дзюдоисты республики заняли третье место в общекомандном зачете после представителей Японии и Китая.Победители:ЗолотоСереброБронза
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дзюдо узбекистан турнир "большого шлема"
дзюдо узбекистан турнир "большого шлема"

Дзюдоисты Узбекистана побили свой рекорд по числу наград на турнирах "Большого шлема"

09:50 03.03.2025 (обновлено: 09:54 03.03.2025)
© НОКВ Ташкенте завершился турнир “Большого шлема” по дзюдо.
В Ташкенте завершился турнир “Большого шлема” по дзюдо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2025
© НОК
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В Ташкенте 28 февраля – 2 марта проходил турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвовали более 240 спортсменов из 23 стран.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана побила свой рекорд по числу наград на турнирах "Большого шлема", сообщает НОК.
В Ташкенте 28 февраля – 2 марта проходил турнир “Большого шлема” по дзюдо. В нем участвовали более 240 спортсменов из 23 стран.
© НОКВ Ташкенте завершился турнир “Большого шлема” по дзюдо.
В Ташкенте завершился турнир “Большого шлема” по дзюдо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2025
В Ташкенте завершился турнир “Большого шлема” по дзюдо.
© НОК
В течение трех дней соревнований сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Благодаря этому дзюдоисты республики заняли третье место в общекомандном зачете после представителей Японии и Китая.
© НОКВ Ташкенте завершился турнир “Большого шлема” по дзюдо.
В Ташкенте завершился турнир “Большого шлема” по дзюдо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2025
В Ташкенте завершился турнир “Большого шлема” по дзюдо.
© НОК

“С 12 медалями отечественная сборная побила свой рекорд по количеству завоеванных наград на турнирах данной классификации”, — говорится в сообщении.

© НОКВ Ташкенте завершился турнир “Большого шлема” по дзюдо.
В Ташкенте завершился турнир “Большого шлема” по дзюдо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2025
В Ташкенте завершился турнир “Большого шлема” по дзюдо.
© НОК
Победители:
Золото
-90 кг: Шахзодхуджа Шарипов.
Серебро
-66 кг: Замахшари Бекмуродов;
81 кг: Арслон Тожиев;
-70 кг: Хуршида Раззокбердиева.
Бронза
-90 кг: Нурбек Муртазоев;
-100 кг: Эрназар Сарсенбаев;
+100 кг: Алишер Юсупов;
-73 кг: Шахрам Ахадов;
-60 кг: Камолиддин Бахтиёров;
-60 кг: Анваржон Иброхимов;
-66 кг: Мухриддин Тиловов;
-66 кг: Артём Штурбабин.
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