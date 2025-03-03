https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-fevral-inflyatsiya-48227689.html
Февральская инфляция в Узбекистане — инфографика
Февральская инфляция в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Агентства статистики, инфляция в Узбекистане за второй месяц 2025-го достигла 0,7%
2025-03-03T18:40+0500
2025-03-03T18:40+0500
2025-03-03T18:40+0500
инфографика
узбекистан
инфляция
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В феврале 2025 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане составил 100,5%, к декабрю 2024 года — 101,1%.Краткосрочный индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 100,6%, для непродовольственных товаров он сложился на уровне 100,3%, для платных услуг населению достиг 100,8%.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан инфляция февраль
узбекистан инфляция февраль
Февральская инфляция в Узбекистане — инфографика
По данным Агентства статистики, инфляция в республике за второй месяц 2025-го достигла 0,7%.
В феврале 2025 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане составил 100,5%, к декабрю 2024 года — 101,1%.
Краткосрочный индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 100,6%, для непродовольственных товаров он сложился на уровне 100,3%, для платных услуг населению достиг 100,8%.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.