https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-fevral-inflyatsiya-48227689.html

Февральская инфляция в Узбекистане — инфографика

Февральская инфляция в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Агентства статистики, инфляция в Узбекистане за второй месяц 2025-го достигла 0,7%

2025-03-03T18:40+0500

2025-03-03T18:40+0500

2025-03-03T18:40+0500

инфографика

узбекистан

инфляция

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В феврале 2025 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане составил 100,5%, к декабрю 2024 года — 101,1%.Краткосрочный индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 100,6%, для непродовольственных товаров он сложился на уровне 100,3%, для платных услуг населению достиг 100,8%.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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