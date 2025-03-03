https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-malayziya-podgotovka-spetsialistov-mikroelektronika-48209358.html
Узбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроники
Узбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроники
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили создание совместного факультета и программы дуального образования
2025-03-03T12:10+0500
2025-03-03T12:10+0500
2025-03-03T12:10+0500
узбекистан
малайзия
сотрудничество
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Узбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроники, сообщает ИА "Дунё".Посольство республики в Куала-Лумпуре организовало онлайн-встречу между руководителями ассоциации "Узэлтехсаноат", университета науки Малайзии (Universiti Sains Malaysia "USM"), Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ), Ташкентского государственного технического университета (ТГТУ) и Национального университета УзбекистанаК диалогу пригласили представителей школы электротехники и компьютерных наук при USM, инженерной школы природных ресурсов, центра передового опыта в сфере проектирования микроэлектроники.По итогам встречи стороны договорились об обмене опытом и студентами, организации образовательных курсов, стажировках для граждан Узбекистана, создании совместной образовательной программы, организации взаимных визитов представителей вузов.Для справки: USM был основан в 1969 году. Это ведущий университет полупроводниковой промышленности в Малайзии и регионе. Занимает 146-е место в международном рейтинге "QS World Rankings".
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узбекистан малайзия подготовка специалисты микроэлектроника
узбекистан малайзия подготовка специалисты микроэлектроника
Узбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроники
Стороны обсудили создание совместного факультета и программы дуального образования.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Узбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроники, сообщает
ИА "Дунё".
Посольство республики в Куала-Лумпуре организовало онлайн-встречу между руководителями ассоциации "Узэлтехсаноат", университета науки Малайзии (Universiti Sains Malaysia "USM"), Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ), Ташкентского государственного технического университета (ТГТУ) и Национального университета Узбекистана
К диалогу пригласили представителей школы электротехники и компьютерных наук при USM, инженерной школы природных ресурсов, центра передового опыта в сфере проектирования микроэлектроники.
“Обсуждались возможности подготовки специалистов в области микроэлектроники и полупроводниковых технологий, повышения квалификации, организации научных исследований и производственной практики, перспективы создания совместного факультета с USM и создания программы дуального образования”, — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились об обмене опытом и студентами, организации образовательных курсов, стажировках для граждан Узбекистана, создании совместной образовательной программы, организации взаимных визитов представителей вузов.
Для справки: USM был основан в 1969 году. Это ведущий университет полупроводниковой промышленности в Малайзии и регионе. Занимает 146-е место в международном рейтинге "QS World Rankings".