https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-malayziya-podgotovka-spetsialistov-mikroelektronika-48209358.html

Узбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроники

Узбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроники

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили создание совместного факультета и программы дуального образования

2025-03-03T12:10+0500

2025-03-03T12:10+0500

2025-03-03T12:10+0500

узбекистан

малайзия

сотрудничество

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Узбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроники, сообщает ИА "Дунё".Посольство республики в Куала-Лумпуре организовало онлайн-встречу между руководителями ассоциации "Узэлтехсаноат", университета науки Малайзии (Universiti Sains Malaysia "USM"), Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ), Ташкентского государственного технического университета (ТГТУ) и Национального университета УзбекистанаК диалогу пригласили представителей школы электротехники и компьютерных наук при USM, инженерной школы природных ресурсов, центра передового опыта в сфере проектирования микроэлектроники.По итогам встречи стороны договорились об обмене опытом и студентами, организации образовательных курсов, стажировках для граждан Узбекистана, создании совместной образовательной программы, организации взаимных визитов представителей вузов.Для справки: USM был основан в 1969 году. Это ведущий университет полупроводниковой промышленности в Малайзии и регионе. Занимает 146-е место в международном рейтинге "QS World Rankings".

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