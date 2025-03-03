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https://uz.sputniknews.ru/20250303/vystavka-bessmertnye-obrazy-navoi-babur-bexzod-tashkent-48210797.html
Чем привлекает выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод" в Ташкенте
Чем привлекает выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод" в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур и Камолиддин Бехзод – три гения, оставивших неизгладимый след в культуре Востока. Их творчество и наследие продолжают вдохновлять художников и мастеров, а образы находят отражение в живописи, графике и скульптуре
2025-03-03T18:10+0500
2025-03-03T18:10+0500
музей
музей востока
навои
бабур
художник
картины
скульптура
ташкент
фотолента
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Гении Востока: память сквозь векаВ ташкентском Музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода проходит выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод". В экспозиции представлены произведения изобразительного искусства и миниатюры из фондов музея и Дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана.Навои — выдающийся поэт, философ и государственный деятель создал свыше 3 000 газелей, его перу принадлежат около 30 крупных поэтических произведений и научных трактатов. Вклад Навои в развитие узбекского языка и литературы бесценен. Великий гуманист и меценат инициировал строительство мечетей, мостов и мавзолеев, сделав Герат одним из культурных центров Востока.Легендарный правитель и поэт Бабур, автор знаменитого "Бабур-наме", был последователем Навои, восхищался им и черпал вдохновение в его произведениях. Тоска по родине, отраженная в его стихах, нашла художественное воплощение в экспонатах выставки.Бехзод — признанный мастер миниатюрной живописи, оказал огромное влияние на искусство Востока. В его работах оживают сцены придворной жизни, охоты и повседневного быта.Творчество и наследие трех гениев, оставивших неизгладимый след в культуре Востока, продолжают вдохновлять современных художников и мастеров, а их бессмертные образы находят отражение в живописи, графике и скульптуре.Отражение эпохи в искусствеНа выставке представлены произведения ведущих узбекских художников и скульпторов:Также экспонируются копии миниатюр Бехзода, выполненные Хайриддином Мухиддиновым, работы известных художников и графиков Узбекистана.В рамках выставки пройдут мастер-классы по миниатюре и графике от Анвара Мамаджанова и Хайриддина Мухиддинова.
навои
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выставка навои бабур бехзод
выставка навои бабур бехзод

Чем привлекает выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод" в Ташкенте

18:10 03.03.2025
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Эксклюзив
Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур и Камолиддин Бехзод — три гения, оставивших неизгладимый след в культуре Востока. Их творчество и наследие продолжают вдохновлять художников и мастеров, а образы находят отражение в живописи, графике и скульптуре.

Гении Востока: память сквозь века

В ташкентском Музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода проходит выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод". В экспозиции представлены произведения изобразительного искусства и миниатюры из фондов музея и Дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана.
Навои — выдающийся поэт, философ и государственный деятель создал свыше 3 000 газелей, его перу принадлежат около 30 крупных поэтических произведений и научных трактатов. Вклад Навои в развитие узбекского языка и литературы бесценен. Великий гуманист и меценат инициировал строительство мечетей, мостов и мавзолеев, сделав Герат одним из культурных центров Востока.
Легендарный правитель и поэт Бабур, автор знаменитого "Бабур-наме", был последователем Навои, восхищался им и черпал вдохновение в его произведениях. Тоска по родине, отраженная в его стихах, нашла художественное воплощение в экспонатах выставки.
Бехзод — признанный мастер миниатюрной живописи, оказал огромное влияние на искусство Востока. В его работах оживают сцены придворной жизни, охоты и повседневного быта.
Творчество и наследие трех гениев, оставивших неизгладимый след в культуре Востока, продолжают вдохновлять современных художников и мастеров, а их бессмертные образы находят отражение в живописи, графике и скульптуре.

Отражение эпохи в искусстве

На выставке представлены произведения ведущих узбекских художников и скульпторов:
линогравюры Александра Визеля и Кутлуга Башарова, посвященные Навои;
графические работы Баходира Джалалова, иллюстрирующие сюжеты поэм Навои;
миниатюры Саиды Джалиловой по мотивам аллегорического произведения Навои "Лисон ут-таир";
офорты Анвара Мамаджанова, передающие дух "Антологии Навои";
живописное полотно Ниёзали Холматова, посвященное Бабуру;
скульптурные композиции Ильхама Джаббарова и Тулягана Таджиходжаева, запечатлевшие образы Навои и Бехзода.
Также экспонируются копии миниатюр Бехзода, выполненные Хайриддином Мухиддиновым, работы известных художников и графиков Узбекистана.
В рамках выставки пройдут мастер-классы по миниатюре и графике от Анвара Мамаджанова и Хайриддина Мухиддинова.
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Авторы Хамсы", 2009-2016 годы. Ниёзали Холматов (1947-2020). Холст, темпера

&quot;Авторы Хамсы&quot;, 2009-2016 годы. Ниёзали Холматов (1947-2020). Холст, темпера - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Авторы Хамсы", 2009-2016 годы. Ниёзали Холматов (1947-2020). Холст, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзад. - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к произведению Навои "Стена Искандера". 1988 год. Баходир Джалалов (родился в 1948 г.). Бумага, карандаш

Иллюстрация к произведению Навои &quot;Стена Искандера&quot;. 1988 год. Баходир Джалалов (родился в 1948 г.). Бумага, карандаш - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к произведению Навои "Стена Искандера". 1988 год. Баходир Джалалов (родился в 1948 г.). Бумага, карандаш

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Махбуб уль-кулуб" (Возлюбленный сердец). Алишер Навои. Литография. Из частной коллекции Фариды Григорян

&quot;Махбуб уль-кулуб&quot; (Возлюбленный сердец). Алишер Навои. Литография. Из частной коллекции Фариды Григорян - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Махбуб уль-кулуб" (Возлюбленный сердец). Алишер Навои. Литография. Из частной коллекции Фариды Григорян

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к антологии Алишера Навои. 1986 год. Анвар Мамаджанов (родился в 1950 г.). Офорт

Иллюстрация к антологии Алишера Навои. 1986 год. Анвар Мамаджанов (родился в 1950 г.). Офорт - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к антологии Алишера Навои. 1986 год. Анвар Мамаджанов (родился в 1950 г.). Офорт

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзад. - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Алишер Навои". По мотивам восточной поэзии. 1991 год. Эркин Ахунов. Смешанная техника

&quot;Алишер Навои&quot;. По мотивам восточной поэзии. 1991 год. Эркин Ахунов. Смешанная техника - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

"Алишер Навои". По мотивам восточной поэзии. 1991 год. Эркин Ахунов. Смешанная техника

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзад. - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к произведению Навои "Хайрат уль-аброр". 1988 год. Баходир Джалалов (родился в 1948 г.). Бумага, карандаш

Иллюстрация к произведению Навои &quot;Хайрат уль-аброр&quot;. 1988 год. Баходир Джалалов (родился в 1948 г.). Бумага, карандаш - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к произведению Навои "Хайрат уль-аброр". 1988 год. Баходир Джалалов (родился в 1948 г.). Бумага, карандаш

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к произведению Навои "Лейли и Меджнун". 1988 год. Баходир Джалалов (родился в 1948 г.). Бумага, карандаш

Иллюстрация к произведению Навои &quot;Лейли и Меджнун&quot;. 1988 год. Баходир Джалалов (родился в 1948 г.). Бумага, карандаш - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к произведению Навои "Лейли и Меджнун". 1988 год. Баходир Джалалов (родился в 1948 г.). Бумага, карандаш

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Алишер Навои в Герате". 1986 год. Кутлуг Башаров (1925 – 2004). Линогравюра

&quot;Алишер Навои в Герате&quot;. 1986 год. Кутлуг Башаров (1925 – 2004). Линогравюра - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

"Алишер Навои в Герате". 1986 год. Кутлуг Башаров (1925 – 2004). Линогравюра

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мевлана Амир Навои". Литография. Из частной коллекции Фариды Григорян

&quot;Мевлана Амир Навои&quot;. Литография. Из частной коллекции Фариды Григорян - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мевлана Амир Навои". Литография. Из частной коллекции Фариды Григорян

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Жизнь Алишера Навои". 1967 год. Александр Визель (1942 – 2024). Линогравюра

&quot;Жизнь Алишера Навои&quot;. 1967 год. Александр Визель (1942 – 2024). Линогравюра - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Жизнь Алишера Навои". 1967 год. Александр Визель (1942 – 2024). Линогравюра

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к произведению Навои "Махбуб уль-кулуб" (Возлюбленный сердец). 1981 год. Виктор Апухтин (родился в 1952 г.). Офорт

Иллюстрация к произведению Навои &quot;Махбуб уль-кулуб&quot; (Возлюбленный сердец). 1981 год. Виктор Апухтин (родился в 1952 г.). Офорт - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к произведению Навои "Махбуб уль-кулуб" (Возлюбленный сердец). 1981 год. Виктор Апухтин (родился в 1952 г.). Офорт

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Захириддин Мухаммад Бабур". 2009 год. Ниёзали Холматов (1947 – 2020). Холст, темпера

&quot;Захириддин Мухаммад Бабур&quot;. 2009 год. Ниёзали Холматов (1947 – 2020). Холст, темпера - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Захириддин Мухаммад Бабур". 2009 год. Ниёзали Холматов (1947 – 2020). Холст, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзад. - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Туляган Таджиходжаев (1952 – 2023). Мрамор, гранит

Туляган Таджиходжаев (1952 – 2023). Мрамор, гранит - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Туляган Таджиходжаев (1952 – 2023). Мрамор, гранит

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к произведению Навои "Махбуб уль-кулуб" (Возлюбленный сердец). 1981 год. Виктор Апухтин (родился в 1952 г.). Офорт

Иллюстрация к произведению Навои &quot;Махбуб уль-кулуб&quot; (Возлюбленный сердец). 1981 год. Виктор Апухтин (родился в 1952 г.). Офорт - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иллюстрация к произведению Навои "Махбуб уль-кулуб" (Возлюбленный сердец). 1981 год. Виктор Апухтин (родился в 1952 г.). Офорт

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