https://uz.sputniknews.ru/20250303/vystavka-bessmertnye-obrazy-navoi-babur-bexzod-tashkent-48210797.html

Чем привлекает выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод" в Ташкенте

Чем привлекает выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод" в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур и Камолиддин Бехзод – три гения, оставивших неизгладимый след в культуре Востока. Их творчество и наследие продолжают вдохновлять художников и мастеров, а образы находят отражение в живописи, графике и скульптуре

2025-03-03T18:10+0500

2025-03-03T18:10+0500

2025-03-03T18:10+0500

музей

музей востока

навои

бабур

художник

картины

скульптура

ташкент

фотолента

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Гении Востока: память сквозь векаВ ташкентском Музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода проходит выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод". В экспозиции представлены произведения изобразительного искусства и миниатюры из фондов музея и Дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана.Навои — выдающийся поэт, философ и государственный деятель создал свыше 3 000 газелей, его перу принадлежат около 30 крупных поэтических произведений и научных трактатов. Вклад Навои в развитие узбекского языка и литературы бесценен. Великий гуманист и меценат инициировал строительство мечетей, мостов и мавзолеев, сделав Герат одним из культурных центров Востока.Легендарный правитель и поэт Бабур, автор знаменитого "Бабур-наме", был последователем Навои, восхищался им и черпал вдохновение в его произведениях. Тоска по родине, отраженная в его стихах, нашла художественное воплощение в экспонатах выставки.Бехзод — признанный мастер миниатюрной живописи, оказал огромное влияние на искусство Востока. В его работах оживают сцены придворной жизни, охоты и повседневного быта.Творчество и наследие трех гениев, оставивших неизгладимый след в культуре Востока, продолжают вдохновлять современных художников и мастеров, а их бессмертные образы находят отражение в живописи, графике и скульптуре.Отражение эпохи в искусствеНа выставке представлены произведения ведущих узбекских художников и скульпторов:Также экспонируются копии миниатюр Бехзода, выполненные Хайриддином Мухиддиновым, работы известных художников и графиков Узбекистана.В рамках выставки пройдут мастер-классы по миниатюре и графике от Анвара Мамаджанова и Хайриддина Мухиддинова.

навои

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выставка навои бабур бехзод