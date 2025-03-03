Чем привлекает выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод" в Ташкенте
Чем привлекает выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод" в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур и Камолиддин Бехзод – три гения, оставивших неизгладимый след в культуре Востока. Их творчество и наследие продолжают вдохновлять художников и мастеров, а образы находят отражение в живописи, графике и скульптуре
Гении Востока: память сквозь векаВ ташкентском Музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода проходит выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод". В экспозиции представлены произведения изобразительного искусства и миниатюры из фондов музея и Дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана.Навои — выдающийся поэт, философ и государственный деятель создал свыше 3 000 газелей, его перу принадлежат около 30 крупных поэтических произведений и научных трактатов. Вклад Навои в развитие узбекского языка и литературы бесценен. Великий гуманист и меценат инициировал строительство мечетей, мостов и мавзолеев, сделав Герат одним из культурных центров Востока.Легендарный правитель и поэт Бабур, автор знаменитого "Бабур-наме", был последователем Навои, восхищался им и черпал вдохновение в его произведениях. Тоска по родине, отраженная в его стихах, нашла художественное воплощение в экспонатах выставки.Бехзод — признанный мастер миниатюрной живописи, оказал огромное влияние на искусство Востока. В его работах оживают сцены придворной жизни, охоты и повседневного быта.Творчество и наследие трех гениев, оставивших неизгладимый след в культуре Востока, продолжают вдохновлять современных художников и мастеров, а их бессмертные образы находят отражение в живописи, графике и скульптуре.Отражение эпохи в искусствеНа выставке представлены произведения ведущих узбекских художников и скульпторов:Также экспонируются копии миниатюр Бехзода, выполненные Хайриддином Мухиддиновым, работы известных художников и графиков Узбекистана.В рамках выставки пройдут мастер-классы по миниатюре и графике от Анвара Мамаджанова и Хайриддина Мухиддинова.
Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур и Камолиддин Бехзод — три гения, оставивших неизгладимый след в культуре Востока. Их творчество и наследие продолжают вдохновлять художников и мастеров, а образы находят отражение в живописи, графике и скульптуре.
Гении Востока: память сквозь века
В ташкентском Музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода проходит выставка "Бессмертные образы: Навои, Бабур, Бехзод". В экспозиции представлены произведения изобразительного искусства и миниатюры из фондов музея и Дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана.
Навои — выдающийся поэт, философ и государственный деятель создал свыше 3 000 газелей, его перу принадлежат около 30 крупных поэтических произведений и научных трактатов. Вклад Навои в развитие узбекского языка и литературы бесценен. Великий гуманист и меценат инициировал строительство мечетей, мостов и мавзолеев, сделав Герат одним из культурных центров Востока.
Легендарный правитель и поэт Бабур, автор знаменитого "Бабур-наме", был последователем Навои, восхищался им и черпал вдохновение в его произведениях. Тоска по родине, отраженная в его стихах, нашла художественное воплощение в экспонатах выставки.
Бехзод — признанный мастер миниатюрной живописи, оказал огромное влияние на искусство Востока. В его работах оживают сцены придворной жизни, охоты и повседневного быта.
Творчество и наследие трех гениев, оставивших неизгладимый след в культуре Востока, продолжают вдохновлять современных художников и мастеров, а их бессмертные образы находят отражение в живописи, графике и скульптуре.
Отражение эпохи в искусстве
На выставке представлены произведения ведущих узбекских художников и скульпторов:
линогравюры Александра Визеля и Кутлуга Башарова, посвященные Навои;
графические работы Баходира Джалалова, иллюстрирующие сюжеты поэм Навои;
миниатюры Саиды Джалиловой по мотивам аллегорического произведения Навои "Лисон ут-таир";