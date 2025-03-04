https://uz.sputniknews.ru/20250304/kogda-ogranichat-rabotu-marketpleysa-temu-v-uzbekistane-48243272.html
Стало известно, когда ограничат работу маркетплейса Temu в в Узбекистане
Стало известно, когда ограничат работу маркетплейса Temu в в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Граждан республики призвали не осуществлять заказы на платформе Temu , начиная с сегодняшнего дня, а в случае уже оформленных заказов оформить возврат денежных средств
2025-03-04T18:10+0500
2025-03-04T18:10+0500
2025-03-04T18:10+0500
общество
узбекистан
торговля
законодательство
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Работу маркетплейса Temu в Узбекистане ограничат с 20 марта 2025 года, сообщает пресс-служба Налогового комитета.Это связано с тем, что платформа не зарегистрирована в стране в качестве юрлица — резидента республики, пояснили в пресс-службе со ссылкой на постановление Кабмина о мерах по дальнейшему развитию сферы электронной коммерции в РУз.Граждан республики призвали не осуществлять заказы на платформе Temu, начиная с сегодняшнего дня, а в случае уже оформленных заказов — оформить возврат денежных средств.Также Налоговый комитет и Национальное агентство перспективных проектов призвали граждан быть бдительными и не пользоваться услугами иностранных электронных торговых платформ, которые не локализовали свою деятельность в Узбекистане или не зарегистрированных в Перечне иностранных компаний и Реестре маркетплейсов, оказывающих электронные услуги на территории республики, а также не передавать свои персональные и другие данные таким субъектам.
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маркетплейса temu узбекистан ограничения
маркетплейса temu узбекистан ограничения
Стало известно, когда ограничат работу маркетплейса Temu в в Узбекистане
Граждан республики призвали не осуществлять заказы на платформе Temu, начиная с сегодняшнего дня, а в случае уже оформленных заказов — оформить возврат денежных средств.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik.
Работу маркетплейса Temu в Узбекистане ограничат с 20 марта 2025 года, сообщает
пресс-служба Налогового комитета.
Это связано с тем, что платформа не зарегистрирована в стране в качестве юрлица — резидента республики, пояснили в пресс-службе со ссылкой на постановление Кабмина
о мерах по дальнейшему развитию сферы электронной коммерции в РУз.
"Установлено, что со стороны отдельных электронных торговых платформ не соблюдаются требования законодательства РУз в сфере электронной коммерции, розничной торговли, рекламы, защиты персональных данных, прав потребителей, авторских и смежных прав. В связи с вышеизложенным, в соответствии с требованиями законодательства РУз, использование иностранных платформ электронной торговли, в частности платформы Temu, будет ограничено начиная с 20 марта 2025 года в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Граждан республики призвали не осуществлять заказы на платформе Temu, начиная с сегодняшнего дня, а в случае уже оформленных заказов — оформить возврат денежных средств.
Также Налоговый комитет и Национальное агентство перспективных проектов призвали граждан быть бдительными и не пользоваться услугами иностранных электронных торговых платформ, которые не локализовали свою деятельность в Узбекистане или не зарегистрированных в Перечне иностранных компаний и Реестре маркетплейсов, оказывающих электронные услуги на территории республики, а также не передавать свои персональные и другие данные таким субъектам.