https://uz.sputniknews.ru/20250304/kogda-ogranichat-rabotu-marketpleysa-temu-v-uzbekistane-48243272.html

Стало известно, когда ограничат работу маркетплейса Temu в в Узбекистане

Стало известно, когда ограничат работу маркетплейса Temu в в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Граждан республики призвали не осуществлять заказы на платформе Temu , начиная с сегодняшнего дня, а в случае уже оформленных заказов оформить возврат денежных средств

2025-03-04T18:10+0500

2025-03-04T18:10+0500

2025-03-04T18:10+0500

общество

узбекистан

торговля

законодательство

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Работу маркетплейса Temu в Узбекистане ограничат с 20 марта 2025 года, сообщает пресс-служба Налогового комитета.Это связано с тем, что платформа не зарегистрирована в стране в качестве юрлица — резидента республики, пояснили в пресс-службе со ссылкой на постановление Кабмина о мерах по дальнейшему развитию сферы электронной коммерции в РУз.Граждан республики призвали не осуществлять заказы на платформе Temu, начиная с сегодняшнего дня, а в случае уже оформленных заказов — оформить возврат денежных средств.Также Налоговый комитет и Национальное агентство перспективных проектов призвали граждан быть бдительными и не пользоваться услугами иностранных электронных торговых платформ, которые не локализовали свою деятельность в Узбекистане или не зарегистрированных в Перечне иностранных компаний и Реестре маркетплейсов, оказывающих электронные услуги на территории республики, а также не передавать свои персональные и другие данные таким субъектам.

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