https://uz.sputniknews.ru/20250304/uzbekistan-i-belarus-rasshiryat-birjevuyu-torgovlyu-48235458.html

Узбекистан и Беларусь расширят биржевую торговлю

Узбекистан и Беларусь расширят биржевую торговлю

Sputnik Узбекистан

В качестве приоритетного направления взаимодействия определено проведение совместных мероприятий по биржевой тематике для деловых кругов Узбекистана, как в очном формате, так и с использованием видео-конференц-связи

2025-03-04T12:10+0500

2025-03-04T12:10+0500

2025-03-04T12:10+0500

узбекистан

беларусь

сотрудничество

биржевая торговля

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в Беларуси и Белорусская универсальная товарная биржа в 2025 году планируют наладить более тесное сотрудничество, сообщает пресс-служба БУТБ.Цель — вовлечь как можно больше представителей узбекского бизнеса в торговлю на белорусской биржевой площадке.Перспективы сотрудничества обсудили посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров и председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.В качестве приоритетного направления взаимодействия они определили проведение совместных мероприятий по биржевой тематике для деловых кругов Узбекистана как в очном формате, так и с использованием видеоконференцсвязи.По мнению сторон, недостаточная информированность узбекистанских субъектов хозяйствования о возможностях применения биржевого механизма в экспортно-импортной деятельности — главный фактор, препятствующий достижению более высоких темпов роста биржевого товарооборота между двумя странами.В свою очередь Александр Осмоловский поддержал предложение главы узбекской дипмиссии, а также обратил внимание на исключительную важность Узбекистана в контексте международной деятельности биржи, включая межбиржевое сотрудничество.По состоянию на 28 февраля 2025 года на БУТБ были аккредитованы 188 резидентов Узбекистана, в том числе три биржевых брокера. В январе-феврале узбекские участники торгов заключили сделки на общую сумму $15,8 млн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. В структуре биржевого товарооборота преобладали пиломатериалы и сухое молоко белорусского производства.

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