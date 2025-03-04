https://uz.sputniknews.ru/20250304/v-uzbekistan-pribyl-premer-gruzii-48241516.html
В Узбекистан прибыл премьер-министр Грузии
В Узбекистан прибыл премьер-министр Грузии
Sputnik Узбекистан
В программе визита Ираклия Кобахидзе — ряд двусторонних встреч, знакомство с деятельностью промпредприятий, а также участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном
2025-03-04T14:24+0500
2025-03-04T14:24+0500
2025-03-04T14:35+0500
грузия
премьер-министр
официальный визит
узбекистан
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/04/48241062_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_60690383eaccdefa41426f1dfbd3a2fc.jpg
ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кабмина РУз.В международном аэропорту Ташкента его встретили узбекский коллега — премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.В программе визита Кобахидзе — ряд двусторонних встреч, знакомство с деятельностью промпредприятий. Также в Ташкенте состоится 10-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном с участием членов правительств двух стран.По информации пресс-службы грузинского правительства, в состав грузинской делегации входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр спорта Шалва Гоголадзе и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
грузия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/04/48241062_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_994620647d6bbbcea95a028c7cff8c6f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан премьер-министр грузия визит
узбекистан премьер-министр грузия визит
В Узбекистан прибыл премьер-министр Грузии
14:24 04.03.2025 (обновлено: 14:35 04.03.2025)
В программе визита Ираклия Кобахидзе — ряд двусторонних встреч, знакомство с деятельностью промпредприятий, а также участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik
. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает
пресс-служба Кабмина РУз.
В международном аэропорту Ташкента его встретили узбекский коллега — премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
В программе визита Кобахидзе — ряд двусторонних встреч, знакомство с деятельностью промпредприятий.
Также в Ташкенте состоится 10-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном с участием членов правительств двух стран.
По информации пресс-службы грузинского правительства, в состав грузинской делегации входят
первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр спорта Шалва Гоголадзе и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.