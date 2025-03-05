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В Ташкенте рассказали о работе по развитию "умных" транспортных систем в ЕАЭС
В Ташкенте рассказали о работе по развитию "умных" транспортных систем в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Ключевыми темами международной научно-практической конференции стали изучение международного опыта цифрового перехода транспортно-логистического комплекса, а также вклад "умных" транспортных систем в развитие международной торговли
2025-03-05T13:20+0500
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в ходе II Международной научно-практической конференции "Умные" транспортные системы и инфраструктура цифровой экономики" в Ташкенте рассказал о работе по развитию таких систем в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Ключевыми темами мероприятия стали изучение международного опыта цифрового перехода транспортно-логистического комплекса, а также вклад "умных" транспортных систем в развитие международной торговли.Министр ЕЭК сообщил, что Комиссия рассматривает возможности развития "умных" транспортных систем в рамках ЕАЭС. Также он рассказал о Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем, направленной на активизацию процесса внедрения новых технологий в транспортную инфраструктуру.
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ташкент еаэс

В Ташкенте рассказали о работе по развитию "умных" транспортных систем в ЕАЭС

13:20 05.03.2025
© iStock / champpixsИскусственный интеллект. Архивное фото
Искусственный интеллект. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2025
© iStock / champpixs
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Ключевыми темами международной научно-практической конференции стали изучение международного опыта цифрового перехода транспортно-логистического комплекса, а также вклад "умных" транспортных систем в развитие международной торговли.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в ходе II Международной научно-практической конференции "Умные" транспортные системы и инфраструктура цифровой экономики" в Ташкенте рассказал о работе по развитию таких систем в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
Ключевыми темами мероприятия стали изучение международного опыта цифрового перехода транспортно-логистического комплекса, а также вклад "умных" транспортных систем в развитие международной торговли.

"Средства автоматизации становятся все более доступными, благодаря становлению цифровой экономики, позволяют достигать практически полной прозрачности транспортного перемещения товаров, повышают предсказуемость и снижают риски грузоперевозок, а также уменьшают транспортно-логистические издержки, стимулируя международную торговлю", — отметил Кожошев.

Министр ЕЭК сообщил, что Комиссия рассматривает возможности развития "умных" транспортных систем в рамках ЕАЭС. Также он рассказал о Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем, направленной на активизацию процесса внедрения новых технологий в транспортную инфраструктуру.
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