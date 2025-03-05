https://uz.sputniknews.ru/20250305/eaeu-razvitiye-umnyx-transportnyx-sistem-48253098.html

В Ташкенте рассказали о работе по развитию "умных" транспортных систем в ЕАЭС

В Ташкенте рассказали о работе по развитию "умных" транспортных систем в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Ключевыми темами международной научно-практической конференции стали изучение международного опыта цифрового перехода транспортно-логистического комплекса, а также вклад "умных" транспортных систем в развитие международной торговли

2025-03-05T13:20+0500

2025-03-05T13:20+0500

2025-03-05T13:20+0500

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в ходе II Международной научно-практической конференции "Умные" транспортные системы и инфраструктура цифровой экономики" в Ташкенте рассказал о работе по развитию таких систем в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.Ключевыми темами мероприятия стали изучение международного опыта цифрового перехода транспортно-логистического комплекса, а также вклад "умных" транспортных систем в развитие международной торговли.Министр ЕЭК сообщил, что Комиссия рассматривает возможности развития "умных" транспортных систем в рамках ЕАЭС. Также он рассказал о Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем, направленной на активизацию процесса внедрения новых технологий в транспортную инфраструктуру.

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