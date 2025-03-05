https://uz.sputniknews.ru/20250305/kakie-prestupleniya-chasche-vsego-sovershali-v-uzbekistane-v-2024-godu-48259821.html

Какие преступления чаще всего совершали в Узбекистане в 2024 году — инфографика

Какие преступления чаще всего совершали в Узбекистане в 2024 году — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным МВД РУз, с января по декабрь прошлого года общее количество зарегистрированных преступлений по республике составило 132 298

2025-03-05T18:40+0500

2025-03-05T18:40+0500

2025-03-05T18:40+0500

инфографика

узбекистан

преступление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/05/48258844_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09ab94d8952d7fe0c3af277504f4ec90.png

По итогам прошлого года в Узбекистане наибольшее число зарегистрированных преступлений было совершено в сфере экономики — 62,9%.Согласно данным МВД Узбекистана, в период с января по декабрь 2024 года общее количество зарегистрированных преступлений по республике составило 132 298, что на 27,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан преступления мвд руз