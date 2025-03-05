https://uz.sputniknews.ru/20250305/kakie-prestupleniya-chasche-vsego-sovershali-v-uzbekistane-v-2024-godu-48259821.html
Какие преступления чаще всего совершали в Узбекистане в 2024 году — инфографика
Какие преступления чаще всего совершали в Узбекистане в 2024 году — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным МВД РУз, с января по декабрь прошлого года общее количество зарегистрированных преступлений по республике составило 132 298
2025-03-05T18:40+0500
2025-03-05T18:40+0500
2025-03-05T18:40+0500
инфографика
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преступление
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По итогам прошлого года в Узбекистане наибольшее число зарегистрированных преступлений было совершено в сфере экономики — 62,9%.Согласно данным МВД Узбекистана, в период с января по декабрь 2024 года общее количество зарегистрированных преступлений по республике составило 132 298, что на 27,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан преступления мвд руз
узбекистан преступления мвд руз
Какие преступления чаще всего совершали в Узбекистане в 2024 году — инфографика
По данным МВД РУз, с января по декабрь прошлого года общее количество зарегистрированных преступлений по республике составило 132 298.
По итогам прошлого года в Узбекистане наибольшее число зарегистрированных преступлений было совершено в сфере экономики — 62,9%.
Согласно данным МВД Узбекистана, в период с января по декабрь 2024 года общее количество зарегистрированных преступлений по республике составило 132 298, что на 27,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.