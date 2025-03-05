Трамп выступил с полуторачасовым обращением к конгрессу США — подробности
© AP Photo / Julia NikhinsonБывший президент Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в Trump Tower
© AP Photo / Julia Nikhinson
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Президент США сделал ряд ключевых заявлений.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратился с речью к обеим палатам Конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп заявил, что за 43 дня у власти достиг большего, чем большинство администраций за 4 и 8 лет, добавив, что это только начало.
"За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало", — сказал он.
Трамп сообщил, что уже подписал около 100 указов и предпринял более 400 действий, что стало рекордом по "восстановлению здравого смысла" в США.
Кроме того, глава Белого дома раскритиковал демократов в Конгрессе за отказ поддерживать его инициативы.
Президент США также подчеркнул, что его администрация добилась значительных успехов, однако представители Демократической партии отказываются признавать достижения его политики.
Он пообещал, что на каждый новый указ в США будет приходиться отмена десяти старых.
Следующее его обещание касалось снижения стоимости энергии для борьбы с инфляцией.
"Для дальнейшей борьбы с инфляцией мы не только снизим стоимость энергии, но и положим конец вопиющей трате денег налогоплательщиков", — сказал американский президент, выступая в Капитолии.
Для борьбы с инфляцией он также намерен ввести ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары.
"Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай – вдвое больше, чем мы с них, а Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля".
Кроме того, Трамп пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США.
О конфликте на Украине:
пора остановить безумный конфликт на Украине и прекратить убийства, американская сторона получила мощные сигналы от Москвы о готовности к заключению мира;
пришло время положить конец бессмысленной войне.
Также президент США во время выступления в американском Конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
Другие заявления Трампа:
налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности будут сокращены;
Вашингтон начал возвращать контроль над Панамским каналом;
США готовы принять Гренландию в свой состав, если ее народ изъявит такое желание, Штаты получат ее "так или иначе";
число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось до рекордно низкого уровня;
Канада и Мексика должны принять дополнительные меры для прекращения поставок фентанила и других наркотиков в США;
страны Европы потратили больше денег на российские нефть и газ, чем направили в качестве помощи Украине;
Конгресс должен выделить финансирование на создание передовой системы ПРО Golden Dome, она будет полностью произведена в Штатах;
условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол;
США будут лидером в освоении космоса и в будущем установят американский флаг на Марсе;
Штаты готовятся к запуску программы "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство за пять миллионов долларов.
Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к двум палатам Конгресса лишь один раз упомянул своего российского коллегу Владимира Путина. Байдена же он вспоминал неоднократно, критикуя его за ошибки прошлых четырех лет.
В завершении речи Трамп заявил, что США стоят на пороге беспрецедентного расцвета.
“Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел", — сообщил он.