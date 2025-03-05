https://uz.sputniknews.ru/20250305/tramp-vystupleniye-kongress-ssha-48251384.html

Трамп выступил с полуторачасовым обращением к конгрессу США — подробности

Трамп выступил с полуторачасовым обращением к конгрессу США — подробности

Sputnik Узбекистан

Президент США сделал ряд ключевых заявлений

2025-03-05T12:10+0500

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в мире

сша

китай

индия

дональд трамп

конгресс сша

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратился с речью к обеим палатам Конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.Трамп заявил, что за 43 дня у власти достиг большего, чем большинство администраций за 4 и 8 лет, добавив, что это только начало."За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало", — сказал он.Трамп сообщил, что уже подписал около 100 указов и предпринял более 400 действий, что стало рекордом по "восстановлению здравого смысла" в США.Кроме того, глава Белого дома раскритиковал демократов в Конгрессе за отказ поддерживать его инициативы.Президент США также подчеркнул, что его администрация добилась значительных успехов, однако представители Демократической партии отказываются признавать достижения его политики.Он пообещал, что на каждый новый указ в США будет приходиться отмена десяти старых.Следующее его обещание касалось снижения стоимости энергии для борьбы с инфляцией.Для борьбы с инфляцией он также намерен ввести ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары.Кроме того, Трамп пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США.О конфликте на Украине:Также президент США во время выступления в американском Конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Другие заявления Трампа:Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к двум палатам Конгресса лишь один раз упомянул своего российского коллегу Владимира Путина. Байдена же он вспоминал неоднократно, критикуя его за ошибки прошлых четырех лет.В завершении речи Трамп заявил, что США стоят на пороге беспрецедентного расцвета.“Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел", — сообщил он.

индия

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