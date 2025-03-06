https://uz.sputniknews.ru/20250306/buxarskiy-kolledj-liga-kolledjey-pao-gazprom-neft-48276051.html
Бухарский колледж стал первым зарубежным в Лиге колледжей ПАО "Газпром нефть"
Бухарский колледж стал первым зарубежным в Лиге колледжей ПАО "Газпром нефть"
Sputnik Узбекистан
"Лига колледжей" помогает учебным заведениям улучшать образовательные стандарты в партнерстве с предприятиями и технологическими центрами "Газпром нефти", которая является ведущим работодателем России и одним из лидеров промышленности
2025-03-06T18:10+0500
2025-03-06T18:10+0500
2025-03-06T18:10+0500
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бухара
колледж
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ТАШКЕНТ, 6 марта — Sputnik. Бухарский колледж нефтяной и газовой промышленности стал первым зарубежным учебным заведением в Лиге колледжей ПАО "Газпром нефть", сообщает пресс-служба компании.Лига колледжей является примером успешного сотрудничества бизнеса и средних специальных учебных заведений, в рамках которого выпускники получают гарантированное трудоустройство и комфортные условия работы, преподаватели колледжей повышают свои компетенции в нефтегазовой сфере и совместно разрабатывают образовательные программы по профессиям, а в периметр ПАО "Газпром нефти" входят заранее подготовленные и адаптированные студенты, рассказала начальник управления по работе с персоналом предприятий нефтедобычи "Газпром нефти" Анна Королёва.Образовательные программы участников Лиги колледжей объединяют более 3 тыс. учащихся по 20 специальностям нефтегазового профиля. Их выпускники в приоритете при трудоустройстве на предприятия "Газпром нефти" и ее партнеров, а преподаватели получают возможность регулярно повышать квалификацию на базе корпоративного университета компании.Для справки: "Лига колледжей" – одно из крупнейших сообществ в сфере среднего профессионального образования, созданное по инициативе ПАО "Газпром нефти". Оно объединяет 20 колледжей в 10 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Омске, Ханты-Мансийске, Сочи и других крупных городах.
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бухара колледж "газпром нефть"
бухара колледж "газпром нефть"
Бухарский колледж стал первым зарубежным в Лиге колледжей ПАО "Газпром нефть"
"Лига колледжей" помогает учебным заведениям улучшать образовательные стандарты в партнерстве с предприятиями и технологическими центрами ПАО "Газпром нефти" — ведущего работодателя России и одного из лидеров промышленности.
ТАШКЕНТ, 6 марта — Sputnik. Бухарский колледж нефтяной и газовой промышленности стал первым зарубежным учебным заведением в Лиге колледжей ПАО "Газпром нефть", сообщает пресс-служба компании.
"К образовательной экосистеме "Газпром нефти" по обучению специалистов рабочих профессий "Лига колледжей" присоединился двадцатый участник — Бухарский колледж нефтяной и газовой промышленности. Колледж является одним из ведущих учебных заведений Узбекистана и ежегодно выпускает более 20 тысяч специалистов", — говорится в сообщении.
Лига колледжей является примером успешного сотрудничества бизнеса и средних специальных учебных заведений, в рамках которого выпускники получают гарантированное трудоустройство и комфортные условия работы, преподаватели колледжей повышают свои компетенции в нефтегазовой сфере и совместно разрабатывают образовательные программы по профессиям, а в периметр ПАО "Газпром нефти" входят заранее подготовленные и адаптированные студенты, рассказала начальник управления по работе с персоналом предприятий нефтедобычи "Газпром нефти" Анна Королёва.
"Первый иностранный колледж в нашей экосистеме — важный шаг в развитии международного сотрудничества в сфере подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. Партнерство позволит повысить уровень образовательных программ и обмена опытом между российскими и узбекскими специалистами", — отметил ректор Корпоративного университета компании Илья Дементьев.
Образовательные программы участников Лиги колледжей объединяют более 3 тыс. учащихся по 20 специальностям нефтегазового профиля. Их выпускники в приоритете при трудоустройстве на предприятия "Газпром нефти" и ее партнеров, а преподаватели получают возможность регулярно повышать квалификацию на базе корпоративного университета компании.
"Развитие партнерских отношений между образовательными учреждениями и крупными компаниями дает возможность студентам получать ценные навыки в сфере новых технологий. Наши выпускники уже работают в подразделениях "Газпром нефти". Поэтому я уверен, что дальнейшее сотрудничество с компанией и ее партнерами в рамках экосистемы "Лига колледжей" принесет отличные результаты для всех участников партнерства", — заявил директор Бухарского колледжа нефтяной и газовой промышленности Сафар Усмонов.
Для справки: "Лига колледжей" – одно из крупнейших сообществ в сфере среднего профессионального образования, созданное по инициативе ПАО "Газпром нефти". Оно объединяет 20 колледжей в 10 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Омске, Ханты-Мансийске, Сочи и других крупных городах.