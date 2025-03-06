https://uz.sputniknews.ru/20250306/svo-skolko-mesyatsev-proderjatsya-vsu-bez-amerikanskogo-orujiya-48266057.html

СВО: сколько месяцев продержатся ВСУ без американского оружия

СВО: сколько месяцев продержатся ВСУ без американского оружия

Sputnik Узбекистан

Даже временное прекращение поставок американского оружия киевскому режиму может сделать очевидным для всего мира тот факт, что Россия три года "перемалывала" не столько украинскую армию, сколько арсеналы Пентагона

2025-03-06T16:52+0500

2025-03-06T16:52+0500

2025-03-06T16:52+0500

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"Восточный фронт" ВСУ может обрушиться за несколько недель или два месяца, если Вашингтон "отключит" критические позиции военной помощи США – космическую связь, спутниковую разведку, целеуказание для оперативно-тактических ракет и артиллерии, зенитные средства Patriot. Вашингтон 3 марта прекратил поставки оружия на Украину, без консультаций с союзниками по НАТО. Приказ президента США распространяется на всю американскую военную технику, которая сейчас не находится на Украине, включая оружие в пути – на самолетах и ​​кораблях, а также в транзитных зонах на территории Польши. Вчера польский премьер Дональд Туск подтвердил остановку оружейного потока через аэропорт Ясенки в Жешуве. Масштаб ущерба для ВСУ достаточно серьезен, даже если учесть только "унаследованные" от Байдена полномочия по передаче из арсеналов Пентагона оружия на 3,85 млрд долларов. Это готовое к бою "железо", ожидание у конвейера ВПК исключено. Газета Financial Times сообщила, что запасов военной помощи США Киеву хватит на два-три месяца.Сегодняшнее выступление президента Дональда Трампа в Конгрессе США, обещание "революции здравого смысла" быстрого восстановления оружейных поставок ВСУ не обещают. Безупречно-тверда позиция вице-президента Джей Ди Вэнса, который 4 марта заявил, что у США, Европы и Украины больше нет возможностей для войны с Россией.ЕС не готов "капитулировать", и вчера там предложили дополнительно выделить на укрепление обороны 158 млрд долларов в виде займов. Кроме того, рассматривается план "перевооружения" Европы (и Украины) на сумму 842 млрд долларов. Полагаю, все эти деньги могут стать оружием и боеприпасами через годы и десятилетия, а пока европейский ВПК технологически не способен оперативно компенсировать Киеву выпадающий и преобладающий объем американской военной помощи. Зеленский ранее заявил Трампу, что окончание войны с Россией "очень, очень далеко". Что ожидает украинский ТВД в реальности?Prompt Global Strike – по КиевуГоссекретарь США Марко Рубио пообещал в ближайшие дни обсудить с Илоном Маском отключение на Украине спутникового интернета Starlink. Первыми такую утрату смогут оценить подразделения ВСУ на передовой, которые мгновенно потеряют надежную связь – основу боевого управления, а также целеуказание, взаимодействие с соседями, навигацию БПЛА и морских дронов – войска "ослепнут и оглохнут", превратятся в неуправляемую толпу. Вероятна катастрофа, подобная "глобальному мгновенному удару" Пентагона по Киеву. На линии фронта у противника уже возникли значительные проблемы с использованием системы спутниковой связи Starlink. Европейские союзники могут "подбросить" ВСУ немного снарядов или танков, но систему Starlink не компенсируют даже на десять процентов.США запретили Великобритании и другим европейским союзникам делиться с Украиной данными американской разведки. В частности, должны "замолчать" британские Центр правительственной связи, разведывательные агентства и подразделения минобороны. Вашингтон намерен серьезно контролировать передачу разведывательной информации через агентства, которые базируются в Киеве. В случае жесткой блокировки онлайн-потока разведданных самые "умные" и высокоточные натовские ракеты, реактивные снаряды, БПЛА и морские дроны не смогут стартовать, потому что операторы ВСУ просто не увидят координаты целей.Даже без отключения Starlink, у ВСУ невелик запас ракет ATACMS (дальностью до 300 км) и реактивных снарядов (до 80 км) для РСЗО HIMARS и MLRS. Значительного количества боеприпасов ежедневно требуют средства ПВО. Отсутствие зенитных ракет (ЗРК Patriot) сделает практически незащищенными от российских авиационных и ракетных ударов украинские авиабазы, точки дислокации войск, арсеналы и центры логистики, объекты энергетики и предприятия ВПК. Растущей проблемой представляется также дефицит 155-мм артиллерийских снарядов, крупнейшим поставщиком которых были США. На Западе считают, что приостановка Вашингтоном военной помощи не приведет к внезапному краху линии фронта ВСУ, но подорвет систему ПВО, и в течение нескольких месяцев изменит ход войны.Возможно, Киев не вполне ощутил угрозу "оружейного голода" украинской армии, однако высокопоставленный сотрудник военной разведки (ГУР) заявил изданию Financial Times, что запасов американской военной помощи хватит на два-три месяца, а далее "мы будем вынуждены быстрее отступать". "Азовец", а точнее бандеровец Богдан Кротевич прогнозирует российское наступление на Киев в ближайшие сто дней. Суровая реальность может "накрыть" украинскую армию гораздо раньше. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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