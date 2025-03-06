https://uz.sputniknews.ru/20250306/uzbekistan-rossiya-memorandum-medosmotr-veterany-48273036.html

Узбекистан и РФ проведут медобследование ветеранов Великой Отечественной войны

Узбекистан и РФ проведут медобследование ветеранов Великой Отечественной войны

Sputnik Узбекистан

Главное управление здравоохранения Ташкента и представительство Россотрудничества в РУз подписали меморандум. Документ предусматривает целый ряд мероприятий.

2025-03-06T18:40+0500

2025-03-06T18:40+0500

2025-03-06T18:40+0500

узбекистан

россия

россотрудничество в узбекистане

ветераны

великая отечественная война

медосмотр

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ТАШКЕНТ, 6 марта — Sputnik. Узбекистан и Россия планируют провести комплексное медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны в рамках реализации меморандума между Главным управлением здравоохранения Ташкента и представительством Россотрудничества в РУз.Документ о взаимопонимании и сотрудничестве подписали исполняющий обязанности начальника Главного управления здравоохранения Ташкента Ботирбек Исабеков и руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.Также договорились в этом году:

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