https://uz.sputniknews.ru/20250306/uzbekistan-rossiya-memorandum-medosmotr-veterany-48273036.html
Узбекистан и РФ проведут медобследование ветеранов Великой Отечественной войны
Узбекистан и РФ проведут медобследование ветеранов Великой Отечественной войны
Sputnik Узбекистан
Главное управление здравоохранения Ташкента и представительство Россотрудничества в РУз подписали меморандум. Документ предусматривает целый ряд мероприятий.
2025-03-06T18:40+0500
2025-03-06T18:40+0500
2025-03-06T18:40+0500
узбекистан
россия
россотрудничество в узбекистане
ветераны
великая отечественная война
медосмотр
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ТАШКЕНТ, 6 марта — Sputnik. Узбекистан и Россия планируют провести комплексное медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны в рамках реализации меморандума между Главным управлением здравоохранения Ташкента и представительством Россотрудничества в РУз.Документ о взаимопонимании и сотрудничестве подписали исполняющий обязанности начальника Главного управления здравоохранения Ташкента Ботирбек Исабеков и руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.Также договорились в этом году:
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узбекистан россия медицинское обследование ветераны великая отечественная война
узбекистан россия медицинское обследование ветераны великая отечественная война
Узбекистан и РФ проведут медобследование ветеранов Великой Отечественной войны
Главное управление здравоохранения Ташкента и представительство Россотрудничества в РУз подписали меморандум. Документ предусматривает целый ряд мероприятий.
ТАШКЕНТ, 6 марта — Sputnik
. Узбекистан и Россия планируют провести
комплексное медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны в рамках реализации меморандума между Главным управлением здравоохранения Ташкента и представительством Россотрудничества в РУз.
Документ о взаимопонимании и сотрудничестве подписали исполняющий обязанности начальника Главного управления здравоохранения Ташкента Ботирбек Исабеков и руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.
Также договорились в этом году:
организовать международную волонтерскую программу "Миссия Добро" при участии высококвалифицированных специалистов "РЖД-Медицина";
обеспечить участие ташкентских врачей в Международной школе для молодых лидеров в сфере здравоохранения "СТИМУЛ" (программа "Новое поколение");
направить молодых врачей на обучение и повышение квалификации в медицинские вузы России.