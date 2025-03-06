https://uz.sputniknews.ru/20250306/uzbekistan-tadjikistan-geologorazvedka-sotrudnichestvo-48270405.html

Узбекистан и Таджикистан планируют совместную геологоразведку

Узбекистан и Таджикистан планируют совместную геологоразведку

Sputnik Узбекистан

Речь также шла о налаживании сотрудничества в Горно-Бадахшанской автономной области

2025-03-06T13:20+0500

2025-03-06T13:20+0500

2025-03-06T14:21+0500

узбекистан

таджикистан

сотрудничество

геологоразведка

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Делегация министерства горной промышленности и геологии Узбекистана в ходе визита в Таджикистан встретилась с руководством Главного управления геологии РТ, сообщает Sputnik Таджикистан.Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в области геологии.Речь шла о проведении совместных геологоразведочных работ, а также налаживании сотрудничества в Горно-Бадахшанской автономной области.В рамках визита гости посетят места геологоразведочных работ и Геологический музей.Стороны планируют подписать протокол о сотрудничестве.

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