https://uz.sputniknews.ru/20250306/uzbekistan-tadjikistan-geologorazvedka-sotrudnichestvo-48270405.html
Узбекистан и Таджикистан планируют совместную геологоразведку
Узбекистан и Таджикистан планируют совместную геологоразведку
Sputnik Узбекистан
Речь также шла о налаживании сотрудничества в Горно-Бадахшанской автономной области
2025-03-06T13:20+0500
2025-03-06T13:20+0500
2025-03-06T14:21+0500
узбекистан
таджикистан
сотрудничество
геологоразведка
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Делегация министерства горной промышленности и геологии Узбекистана в ходе визита в Таджикистан встретилась с руководством Главного управления геологии РТ, сообщает Sputnik Таджикистан.Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в области геологии.Речь шла о проведении совместных геологоразведочных работ, а также налаживании сотрудничества в Горно-Бадахшанской автономной области.В рамках визита гости посетят места геологоразведочных работ и Геологический музей.Стороны планируют подписать протокол о сотрудничестве.
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узбекистан таджикистан сотрудничество геологоразведка
узбекистан таджикистан сотрудничество геологоразведка
Узбекистан и Таджикистан планируют совместную геологоразведку
13:20 06.03.2025 (обновлено: 14:21 06.03.2025)
Речь также шла о налаживании сотрудничества в Горно-Бадахшанской автономной области.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik.
Делегация министерства горной промышленности и геологии Узбекистана в ходе визита в Таджикистан встретилась с руководством Главного управления геологии РТ, сообщает
Sputnik Таджикистан.
Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в области геологии.
Речь шла о проведении совместных геологоразведочных работ, а также налаживании сотрудничества в Горно-Бадахшанской автономной области.
В рамках визита гости посетят места геологоразведочных работ и Геологический музей.
Стороны планируют подписать протокол о сотрудничестве.