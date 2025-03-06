Узбекистан участвует в фестивале горных курортов Евразийского континента
© Anar GurbanovФестиваль горных курортов Евразийского континента.
© Anar Gurbanov
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В рамках фестиваля организованы соревнования по горным лыжам, собравшие более 50 инструкторов из пяти государств.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Узбекистан участвует в фестивале горных курортов Евразийского континента, сообщает пресс-служба Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК).
© Anar GurbanovФестиваль горных курортов Евразийского континента.
Фестиваль горных курортов Евразийского континента.
© Anar Gurbanov
Это платформа для обмена опытом, укрепления сотрудничества и продвижения горного туризма.
"С 3 по 7 марта 2025 года в туристическом центре Шахдаг (Азербайджан) проходит второй фестиваль горных курортов Евразийского континента, объединяющий представителей пяти государств и шести горных курортов: Азербайджан — Шахдаг, Казахстан — Шымбулак и Oi Qaragai, Россия — Роза Хутор, Узбекистан — Амирсой, Южная Корея — MONA YongPyong", — говорится в сообщении.
Программа фестиваля включает:
мастер-классы по горным лыжам — бесплатные занятия от лучших инструкторов Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК);
гастрономический фестиваль — представление кулинарных традиций стран-участниц;
фольклорные выступления — концерты и представления, отражающие культурное наследие регионов;
образовательные мероприятия — семинары и тренинги для сотрудников горных курортов;
профессиональные дискуссии — обсуждение стратегий развития горного туризма в Азербайджане и странах Кавказа.
В рамках фестиваля организованы стратегическая сессия по развитию горного туризма в регионе, а также соревнования по горным лыжам среди более 50 инструкторов из Узбекистана, России, Казахстана и Азербайджана. Основная цель турнира — развитие сотрудничества между курортами-участниками, обмен опытом и популяризация зимних видов спорта.
© Anar GurbanovФестиваль горных курортов Евразийского континента.
Фестиваль горных курортов Евразийского континента.
© Anar Gurbanov
Инструкторы соревнуются в слаломе, а также участвуют в демонстрационных спусках, показывая технику катания и синхронное исполнение элементов.
© Anar GurbanovФестиваль горных курортов Евразийского континента.
Фестиваль горных курортов Евразийского континента.
© Anar Gurbanov