https://uz.sputniknews.ru/20250306/uzbekistan-uchastiye-festival-gornyx-kurortov-yevraziyskogo-kontinenta-48270658.html

Узбекистан участвует в фестивале горных курортов Евразийского континента

Узбекистан участвует в фестивале горных курортов Евразийского континента

Sputnik Узбекистан

В рамках фестиваля организованы соревнования по горным лыжам среди более 50 инструкторов из пяти государств

2025-03-06T14:30+0500

2025-03-06T14:30+0500

2025-03-06T14:30+0500

узбекистан

фестиваль

евразия

горы

горнолыжный курорт

туризм

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Узбекистан участвует в фестивале горных курортов Евразийского континента, сообщает пресс-служба Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК). Это платформа для обмена опытом, укрепления сотрудничества и продвижения горного туризма.Программа фестиваля включает:В рамках фестиваля организованы стратегическая сессия по развитию горного туризма в регионе, а также соревнования по горным лыжам среди более 50 инструкторов из Узбекистана, России, Казахстана и Азербайджана. Основная цель турнира — развитие сотрудничества между курортами-участниками, обмен опытом и популяризация зимних видов спорта.Инструкторы соревнуются в слаломе, а также участвуют в демонстрационных спусках, показывая технику катания и синхронное исполнение элементов.

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узбекистан, фестиваль, евразия, горы, горнолыжный курорт, туризм