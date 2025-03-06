https://uz.sputniknews.ru/20250306/v-ispolkome-sng-obsudili-ekonomicheskoe-razvitie-sodrujestva-48263573.html

В Исполкоме СНГ обсудили экономическое развитие Содружества — что предложил Узбекистан

В Исполкоме СНГ обсудили экономическое развитие Содружества — что предложил Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Экспертное сообщество представляли ведущие научные сотрудники и преподаватели академий, университетов и научно-исследовательских институтов государств-участников СНГ

2025-03-06T12:10+0500

2025-03-06T12:10+0500

2025-03-06T12:10+0500

снг

экономика

мнение эксперта

совещание

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Исполнительном комитете СНГ состоялось совещание с обсуждением перспектив дальнейшего экономического развития Содружества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Экспертное сообщество представляли ведущие научные сотрудники и преподаватели академий, университетов и научно-исследовательских институтов государств-участников СНГ.От имени Исполнительного комитета СНГ к ним обратился заместитель генсека Содружества Ильхом Нематов.Участники совещания затронули такие ключевые темы, как цифровизация, техническое регулирование, экология, промышленность и производственная кооперация, топливно-энергетический комплекс и энергобезопасность, взаимная торговля товарами и услугами, инвестиционное сотрудничество и др.Профессор Ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Бахтиер Исламов призвал активизировать взаимодействие в транспортной сфере в целях расширения дальнейшего экономического сотрудничества государств-участников СНГ.Профессор кафедры экономической и социальной географии России Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Вячеслав Бабурин затронул тему конкурирующих и взаимодополняющих отраслей экономики государств-участников СНГ.Замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Саодат Джурахонзода дала оценку межрегиональному сотрудничеству.Заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Института экономики Российской Академии наук Артем Пылин высказался о развитии производственной кооперации государств Содружества в области высоких технологий.Ведущий научный сотрудник лаборатории Института проблем транспорта Российской Академии наук Петр Бобрик проинформировал об экономической важности развития транспортных коридоров, их связанности с мировыми потоками товаров.Главный научный сотрудник НИИ проблем социально-экономической статистики Федеральной службы государственной статистики РФ Наби Зиядуллаев отметил необходимость расширения перспективных направлений экономического сотрудничества государств-участников СНГ.В процессе обсуждения эксперты определили проблемы, требующие решения, и направления, которые предстоит развивать совместными усилиями в ближайшем будущем.

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