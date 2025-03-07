https://uz.sputniknews.ru/20250307/kak-izmenilsya-spros-na-pokupku-arendu-jilya-v-uzbekistane-s-nachala-goda-48281008.html

Как изменился спрос на покупку и аренду жилья в Узбекистане с начала года — ЦЭИР

Как изменился спрос на покупку и аренду жилья в Узбекистане с начала года — ЦЭИР

Sputnik Узбекистан

Центр экономических исследований и реформ в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости республики с начала 2025 года: в январе увеличилось число сделок купли-продажи, а также выросли цены на вторичное жилье.

2025-03-07T13:18+0500

2025-03-07T13:18+0500

2025-03-07T13:43+0500

аренда

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узбекистан

жилье

ташкент

экономика

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ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. В январе на рынке недвижимости Узбекистана наблюдался рост активности, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).Вторичный рынок жилья за январь показал умеренный рост – на 0,3% (к декабрю), а при сравнении с январем прошлого года рост составил 4,6%. В то время как на рынке аренды в Ташкенте отмечено незначительное снижение активности.С начала года динамика продаж недвижимости демонстрирует положительные тенденции в различных регионах республики. Наиболее значительный рост отмечен в Джизакской области, где продажи увеличились на 44%, а также в Навоийской области с ростом на 36%.В Ташкенте, крупнейшем городе страны, который занимает 28% от общего объема рынка недвижимости, рост активности составил 18%, что подтверждает устойчивый интерес к недвижимости в столице.За месяц цены на вторичное жилье по республике умеренно увеличились на 0,3%, тогда как относительно прошлого года рост составил 4,6%.Наибольший рост цен в годовом выражении на вторичное жилье отмечен в Сурхандарьинской — на 11,4%, Джизакской — на 10,4% и Ферганской — на 8,4% областях.В январе средняя стоимость вторичного жилья в Ташкенте осталась на прежнем уровне.В разрезе районов столицы наибольшее снижение цен отмечено в Сергелийском — на 1,8%, Юнусабадском — на 1,7% и Мирзо-Улугбекском — на 1,5% районах.В целом относительно января прошлого года, средняя стоимость квадратного метра жилья в Ташкенте умеренно снизилась на 2,3%.Что касается анализа рынка аренды жилья, то в январе на рынке аренды в Ташкенте отмечено незначительное снижение активности. В среднем аренда квадратного метра в столице будет стоить $8,1.Наиболее высокие цены на аренду сохраняются в центральных районах столицы, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, где в среднем аренда обойдется в $10 за квадратный метр.При этом, относительно прошлого года средняя стоимость аренды в Ташкенте снизилась на 10,7%. Наибольшее снижение цен отмечено в Чиланзарском — на 17,4%, Алмазарском — на 16,7% и Яшнабадском — на 14,3% районах.Для справки: Обзор рынка недвижимости Узбекистана — одно из направлений исследований ЦЭИР, в котором представлена динамика активности на первичном и вторичном рынках недвижимости. Данные представлены как за отчетный месяц, так и за период с начала года по отчетный месяц. Для отслеживания динамики рынка приводятся данные за аналогичный период прошлого года.

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