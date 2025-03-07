Как изменился спрос на покупку и аренду жилья в Узбекистане с начала года — ЦЭИР
13:18 07.03.2025 (обновлено: 13:43 07.03.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовЖилой комплекс в Ташкенте, архивное фото
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Центр экономических исследований и реформ в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости республики с начала 2025 года: в январе увеличилось число сделок купли-продажи, а также выросли цены на вторичное жилье.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. В январе на рынке недвижимости Узбекистана наблюдался рост активности, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
Вторичный рынок жилья за январь показал умеренный рост – на 0,3% (к декабрю), а при сравнении с январем прошлого года рост составил 4,6%. В то время как на рынке аренды в Ташкенте отмечено незначительное снижение активности.
"С начала года рынок недвижимости продолжает укреплять свои позиции. Продажи превысили уровень прошлого года на 17,4%, составив 25,5 тысяч сделок", — говорится в отчете.
© review.uz С начала года рынок недвижимости укрепляет свои позиции – отчет ЦЭИР
С начала года рынок недвижимости укрепляет свои позиции – отчет ЦЭИР
© review.uz
С начала года динамика продаж недвижимости демонстрирует положительные тенденции в различных регионах республики. Наиболее значительный рост отмечен в Джизакской области, где продажи увеличились на 44%, а также в Навоийской области с ростом на 36%.
В Ташкенте, крупнейшем городе страны, который занимает 28% от общего объема рынка недвижимости, рост активности составил 18%, что подтверждает устойчивый интерес к недвижимости в столице.
За месяц цены на вторичное жилье по республике умеренно увеличились на 0,3%, тогда как относительно прошлого года рост составил 4,6%.
Наибольший рост цен в годовом выражении на вторичное жилье отмечен в Сурхандарьинской — на 11,4%, Джизакской — на 10,4% и Ферганской — на 8,4% областях.
В январе средняя стоимость вторичного жилья в Ташкенте осталась на прежнем уровне.
В разрезе районов столицы наибольшее снижение цен отмечено в Сергелийском — на 1,8%, Юнусабадском — на 1,7% и Мирзо-Улугбекском — на 1,5% районах.
В целом относительно января прошлого года, средняя стоимость квадратного метра жилья в Ташкенте умеренно снизилась на 2,3%.
© review.uz С начала года рынок недвижимости укрепляет свои позиции – отчет ЦЭИР
С начала года рынок недвижимости укрепляет свои позиции – отчет ЦЭИР
© review.uz
Что касается анализа рынка аренды жилья, то в январе на рынке аренды в Ташкенте отмечено незначительное снижение активности. В среднем аренда квадратного метра в столице будет стоить $8,1.
Наиболее высокие цены на аренду сохраняются в центральных районах столицы, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, где в среднем аренда обойдется в $10 за квадратный метр.
При этом, относительно прошлого года средняя стоимость аренды в Ташкенте снизилась на 10,7%. Наибольшее снижение цен отмечено в Чиланзарском — на 17,4%, Алмазарском — на 16,7% и Яшнабадском — на 14,3% районах.
© review.uz С начала года рынок недвижимости укрепляет свои позиции – отчет ЦЭИР
С начала года рынок недвижимости укрепляет свои позиции – отчет ЦЭИР
© review.uz
Для справки: Обзор рынка недвижимости Узбекистана — одно из направлений исследований ЦЭИР, в котором представлена динамика активности на первичном и вторичном рынках недвижимости. Данные представлены как за отчетный месяц, так и за период с начала года по отчетный месяц. Для отслеживания динамики рынка приводятся данные за аналогичный период прошлого года.