Узбекистан планирует участвовать в программе МАГАТЭ для повышения урожая хлопка
© Министерство сельского хозяйства Созревший хлопок
© Министерство сельского хозяйства
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Речь идет о присоединении Узбекистана к программе Atoms4Food, направленной на внедрение передовых ядерных технологий для повышения продовольственной безопасности.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Агентство по атомной энергии Узбекистана "Узатом" намерено присоединиться к программе Atoms4Food Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для повышения урожая хлопка в стране, сообщает пресс-служба Узатома.
Как отмечается, директор Узатома Азим Ахмедхаджаев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Вене обсудили вопросы реализации совместных действующих и перспективных проектов.
"Обсуждалась инициатива по внедрению международных стандартов МАГАТЭ в хлопководстве, направленная на улучшение урожайности и качества продукции", – говорится в сообщении Узатома.
В частности, стороны рассмотрели возможности присоединения Узбекистана к программе Atoms4Food, направленной на внедрение передовых ядерных технологий для повышения продовольственной безопасности.
© Агентство "Узатом"Состоялась встреча директора Агентства "Узатом" с Генеральным директором МАГАТЭ.
Состоялась встреча директора Агентства "Узатом" с Генеральным директором МАГАТЭ.
© Агентство "Узатом"
Кроме того, обсудили текущие проекты, перспективные направления взаимодействия и вопросы нормативно-правового регулирования в сфере ядерных технологий. Также рассмотрены вопросы присоединения Узбекистана к международным правовым документам в области ядерной безопасности и нераспространения.
"МАГАТЭ выразило готовность направить группу международных юристов для содействия в имплементации международных обязательств и адаптации законодательства к современным требованиям", – говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделили проектам из "Дорожной карты", таким как "Лучи надежды" и "ZODIAC", а также инициативам в сфере радиационных и изотопных технологий. Кроме того, обсуждено предложение о проведении Школы по малым модульным реакторам в Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ с целью повышения квалификации специалистов.
Программа Atoms4Food была запущена в 2023 году МАГАТЭ совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Ее цель – помочь развивающимся странам повысить уровень продовольственной безопасности с использованием ядерных технологий.
© Агентство "Узатом"Состоялась встреча директора Агентства "Узатом" с Генеральным директором МАГАТЭ.
Состоялась встреча директора Агентства "Узатом" с Генеральным директором МАГАТЭ.
© Агентство "Узатом"
Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 млн тонн хлопка-сырца (шестое место в мире) и 1-1,2 млн тонн хлопкового волокна. Около 40% выработанного хлопка-волокна ранее отгружалось на экспорт. В 2022 году республика прекратила экспорта хлопка и начала полностью перерабатывать его на внутреннем рынке, в том числе, за счет создания хлопково-текстильных кластеров. В прошлом году Узбекистан начал импорт сырья для загрузки перерабатывающих мощностей.